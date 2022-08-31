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Geely может стать совладельцем Renault
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Дмитрий Елизаров

Китайский концерн Geely ведёт переговоры о приобретении части компании Renault. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Однако ещё до согласования сделки Renault может разделиться на две отдельные компании.

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  • Renault по примеру Ford намеревается разделиться на два больших подразделения, которые будут работать по большей части независимо — департаменты, занимающиеся разработкой электромобилей и транспорта с традиционными ДВС.
  • По данным агентства концерн Geely рассчитывает выкупить часть подразделения, прерогативой которого останутся традиционные двигатели. По предварительным данным китайскому концерну отойдёт 40% его акций. Ещё 40% останутся за самой Renault, а оставшееся приобретёт один из крупнейших в мире нефтегазовых концернов PetroChina.
  • Никаких официальных комментариев ни один из участников предполагаемой сделки пока не дал.

Весной нынешнего года у Renault и Geely уже появилось совместное предприятие: китайцы выкупили 34% корейского подразделения Renault. Целью СП заявлена разработка современных гибридных моделей, которые могут появиться в том числе и на зарубежных рынках. Для Renault совместная деятельность может стать способом вернуться к продажам своих автомобилей в Китае.

Как считаете, китайцы помогут Renault в развитии?

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