Geely может стать совладельцем Renault

По данным агентства концерн Geely рассчитывает выкупить часть подразделения, прерогативой которого останутся традиционные двигатели. По предварительным данным китайскому концерну отойдёт 40% его акций. Ещё 40% останутся за самой Renault, а оставшееся приобретёт один из крупнейших в мире нефтегазовых концернов PetroChina.

Никаких официальных комментариев ни один из участников предполагаемой сделки пока не дал.

Весной нынешнего года у Renault и Geely уже появилось совместное предприятие: китайцы выкупили 34% корейского подразделения Renault. Целью СП заявлена разработка современных гибридных моделей, которые могут появиться в том числе и на зарубежных рынках. Для Renault совместная деятельность может стать способом вернуться к продажам своих автомобилей в Китае.