Geely может стать совладельцем Renault

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Geely поможет компании Renault освоить рынок Китая
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Дмитрий Елизаров
Китайский концерн Geely ведёт переговоры о приобретении части компании Renault. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Однако ещё до согласования сделки Renault может разделиться на две отдельные компании.
Весной нынешнего года у Renault и Geely уже появилось совместное предприятие: китайцы выкупили 34% корейского подразделения Renault. Целью СП заявлена разработка современных гибридных моделей, которые могут появиться в том числе и на зарубежных рынках. Для Renault совместная деятельность может стать способом вернуться к продажам своих автомобилей в Китае.