Кроссовер Geely Icon запускают в Китае в «шоколадной» версии для женщин за миллион рублей

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Кирилл Малышев
Недавно обновившийся кроссовер Geely Icon, как оказалось, будет продаваться в Китае в двух исполнениях. Наряду со стандартным появится вариант Chocolate, ориентированный на женщин. Его продажи стартуют 14 августа по цене от 112 900 юаней (1,03 миллиона рублей), пишет CarNewsChina.
В Китае есть как минимум одна модель, ещё больше адаптированная для женщин. Ora Ballet Cat предлагает «Режим тёплого мужчины», который включает по одному нажатию клавиши печку на полную мощность и обогрев сиденья. Кроме того, в хэтчбеке стоят увеличенные макияжные зеркала с выверенной подсветкой, косметичка и селфи-камера. Предусмотрены специальные «женские» настройки ездовой электроники.