Кроссовер Geely Icon запускают в Китае в «шоколадной» версии для женщин за миллион рублей

«Шоколадная» комплектация, судя по фотографиям, не отличается никаким декором. Цвет кузова можно выбирать из нескольких оттенков, включая голубой и розовый, но вот шоколадного почему-то нет. Крыша и накладки по нижнему периметру кузова всегда будут чёрными.

«Сладкая» тема обыграна в интерьере. Салон отделан кожей двух цветов, которые названы «кофейный шоколад» и «чистый белый шоколад». Хотя на фотографиях они выглядят как чисто-чёрный и откровенно-розовый. В комплектацию входят цифровая приборка с экраном на 10,25 дюйма, медиасистема с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, несколько систем активной безопасности, панорамная крыша площадью 1,7 квадратного метра.

В Китае есть как минимум одна модель, ещё больше адаптированная для женщин. Ora Ballet Cat предлагает «Режим тёплого мужчины», который включает по одному нажатию клавиши печку на полную мощность и обогрев сиденья. Кроме того, в хэтчбеке стоят увеличенные макияжные зеркала с выверенной подсветкой, косметичка и селфи-камера. Предусмотрены специальные «женские» настройки ездовой электроники.