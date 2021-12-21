Geely и Renault готовятся заключить сделку по производству гибридов в Южной Корее

Китайская группа Geely Auto и французская компания Renault в ближайшее время объявят о сделке по совместному произ­водству гибридов в Южной Корее, сообщает Reuters. Обсуждаются беcпошлинные поставки автомобилей в США.

Китайцы ведут переговоры с французами о параметрах сделки с начала года. Помимо Южной Кореи, соглашение предусматри­вает производство в Китае. Для выполнения задачи Geely и Renault создадут новый бренд с фокусом на гибридные модели.

Geely обеспечит французов производ­ственными мощно­стями и цепочкой поставок в Китае. Взамен китайцы получат выход на рынок и сборочное пред­приятие в Южной Корее, на базе которого Renault производит авто­мобили уже более двух десятков лет совместно с Samsung. Коллаборация называется Renault Samsung Motors.

Кроме того, китайский автогигант заимеет новую линейку зелёных авто­мобилей на базе совместной с Volvo разработки — компактной модульной архитектуры (CMA). Техно­логия пред­ставляет собой каркас автомобиля, на базу которого надстраиваются разно­образные вариации. CMA может быть использо­вана для моделей различных размеров и устройства: от седанов до внедорожников.

Geely надеется, что сможет работать по договору о беспошлинной торговле между США и Южной Кореей и вывести свои авто­мобили на американский рынок.

Renault, в свою очередь, займётся дизайном гибридов, продажами и маркетингом. Партнёрство позволит французам расширить присут­ствие в Азии. В последние годы продажи Renault Samsung Motors, в которой Renault контролирует 80 процентов пакета акций, упали почти вдвое. Совместное предприятие Renault и автогиганта Dongfeng закрылось в этом году.

Для совместного выпуска автопроизводители выбрали модель 01 от Lynk & Co — бренда-коллаборации Geely и Volvo. На сегодня она доступна в трёх вариациях: с ДВС, полный или подключаемый гибрид. В Южной Корее планируется производить все три модели.

Полный гибрид 01 оснащён 143-сильным бензиновым двигателем и 50-сильным электромотором, а подключаемый — 180-сильным бензиновым двигателем и 75‑сильным электро­мотором. Плагин проезжает только на электротяге около 70 километров. В Европе 01 можно взять в пользование по подписке за 500 евро в месяц. Дополни­тельно нужно платить только за заправку.

В ноябре группа Geely Auto официально представила новую компанию в своём портфеле — Leishen Power. Она займётся разработкой и выпуском «интеллекту­альных высоко­эффективных силовых агрегатов».