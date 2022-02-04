Geely и Mercedes-Benz могут продать часть компании Smart

Компания Smart оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. По данным источников издания, на продажу могут быть выставлены акции на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Таким образом, к стороннему владельцу может перейти от 10 до 20 процентов компании.

В руководстве СП рассчитывают, что такой способ привлечения средств не только позволит Smart получить новый импульс для развития (особенно на рынке Китая), но и поможет обратить на бренд внимание других возможных инвесторов.

Сейчас компания принадлежит совладельцам в равных долях. Делят Geely и Mercedes-Benz также обязанности по разработке новых моделей.

Ближайшей новинкой Smart — по сути первой принципиально новой моделью после полного отказа от автомобилей с ДВС — станет электрический вседорожник. Построят его по мотивам концепта Concept #1, представленного осенью прошлого года, и серийный электрокар должен стать своего рода «перезапуском» марки. Технические характеристики будущей новинки не раскрываются.