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Geely и Mercedes-Benz могут продать часть компании Smart

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Дмитрий Елизаров

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СП китайской корпорации Geely Group и Mercedes-Benz, которое владеет маркой Smart, может выставить на продажу миноритарный пакет акций фирмы. Как пишет Bloomberg, сделка станет одним из способов профинансировать разработку новых моделей.

Smart Concept #1

  • Компания Smart оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. По данным источников издания, на продажу могут быть выставлены акции на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Таким образом, к стороннему владельцу может перейти от 10 до 20 процентов компании.
  • В руководстве СП рассчитывают, что такой способ привлечения средств не только позволит Smart получить новый импульс для развития (особенно на рынке Китая), но и поможет обратить на бренд внимание других возможных инвесторов.
  • Сейчас компания принадлежит совладельцам в равных долях. Делят Geely и Mercedes-Benz также обязанности по разработке новых моделей.

Ближайшей новинкой Smart — по сути первой принципиально новой моделью после полного отказа от автомобилей с ДВС — станет электрический вседорожник. Построят его по мотивам концепта Concept #1, представленного осенью прошлого года, и серийный электрокар должен стать своего рода «перезапуском» марки. Технические характеристики будущей новинки не раскрываются.

А вам нравится марка Smart?

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