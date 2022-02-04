Geely и Mercedes-Benz могут продать часть компании Smart

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Корпорация GM вложилась в технологию быстрой зарядки
СП китайской корпорации Geely Group и Mercedes-Benz, которое владеет маркой Smart, может выставить на продажу миноритарный пакет акций фирмы. Как пишет Bloomberg, сделка станет одним из способов профинансировать разработку новых моделей.
Ближайшей новинкой Smart — по сути первой принципиально новой моделью после полного отказа от автомобилей с ДВС — станет электрический вседорожник. Построят его по мотивам концепта Concept #1, представленного осенью прошлого года, и серийный электрокар должен стать своего рода «перезапуском» марки. Технические характеристики будущей новинки не раскрываются.