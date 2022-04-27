Geely Coolray снова станет доступен россиянам в топовой комплектации Flagship Sport

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Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray
В России отзовут более 75 тысяч Volkswagen Polo
Кирилл Малышев
В линейку модели Geely Coolray для России вернётся топовая комплектация Flagship Sport. Такой вывод сделал портал «Китайские автомобили» на основании присланной читателем фотографии автовоза, замеченного на одной из российских дорог.
В начале апреля стало известно, что компания Geely ввезла в Белоруссию, где у неё организовано производство, партию седанов Preface. На примере двух десятков машин хотят изучить потенциальный спрос на модель. Сейчас китайские бренды предлагают в России исключительно кроссоверы, внедорожники и пикапы.