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Geely Coolray снова станет доступен россиянам в топовой комплектации Flagship Sport

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Кирилл Малышев

В линейку модели Geely Coolray для России вернётся топовая комплектация Flagship Sport. Такой вывод сделал портал «Китайские автомобили» на основании присланной читателем фотографии автовоза, замеченного на одной из российских дорог.

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  • На снимке запечатлены новые кроссоверы, окрашенные в два цвета, что прежде было привилегией исключительно версии Flagship Sport. Сейчас на вершине гаммы стоит комплектация Flagship, и у неё нет двухцветной окраски.
  • Максимально оснащённый вариант отличают корпуса боковых зеркал, отделанные под карбон, большой спойлер на пятой двери, литера S на логотипе и изменённая решётка радиатора. Вместе с новым уровнем оснащения возвращаются и яркие цвета кузова. Комплектация Flagship Sport исчезла из гаммы в начале 2021 года.
  • Стоимость новой версии (равно как и всех остальных) на официальном сайте марки не указана. Сообщается, что машины в исполнении Flagship Sport пока добрались не до всех дилеров.

В начале апреля стало известно, что компания Geely ввезла в Белоруссию, где у неё организовано производство, партию седанов Preface. На примере двух десятков машин хотят изучить потенциальный спрос на модель. Сейчас китайские бренды предлагают в России исключительно кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Вам нравится двухцветная окраска машин?

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