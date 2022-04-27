Geely Coolray снова станет доступен россиянам в топовой комплектации Flagship Sport

Максимально оснащённый вариант отличают корпуса боковых зеркал, отделанные под карбон, большой спойлер на пятой двери, литера S на логотипе и изменённая решётка радиатора. Вместе с новым уровнем оснащения возвращаются и яркие цвета кузова. Комплектация Flagship Sport исчезла из гаммы в начале 2021 года.

Стоимость новой версии (равно как и всех остальных) на официальном сайте марки не указана. Сообщается, что машины в исполнении Flagship Sport пока добрались не до всех дилеров.

В начале апреля стало известно, что компания Geely ввезла в Белоруссию, где у неё организовано производство, партию седанов Preface. На примере двух десятков машин хотят изучить потенциальный спрос на модель. Сейчас китайские бренды предлагают в России исключительно кроссоверы, внедорожники и пикапы.