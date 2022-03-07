Шпионы сфотографировали салон обновлённого кроссовера Geely Coolray

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Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray
Самый популярный в Китае электрокар вышел в спецсерии, вдохновлённой видеоиграми
Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионские снимки интерьера обновлённого кроссовера Geely Coolray. Видна только приборная панель, которая сильно отличается от ныне используемой.
Ранее Geely Coolray засветился снаружи, показав новую внешность. Машина сильно преобразилась. Но главное приобретение скрыто под капотом. Модель сменила трёхцилиндровый мотор на «четвёрку» того же объёма в полтора литра и стала чуть мощнее.