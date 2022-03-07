Шпионы сфотографировали салон обновлённого кроссовера Geely Coolray

Прежним остался только руль небольшого диаметра, с толстым ободом и подрезанный по нижней хорде. ЖК-дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийной системы объединены в одну панель. Но есть фишка: блок сделали не ровным, а с изгибом между экранами. Получилось, что дисплей медиасистемы расположен ближе, чем приборка.