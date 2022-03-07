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Самый популярный в Китае электрокар вышел в спецсерии, вдохновлённой видеоиграми

Шпионы сфотографировали салон обновлённого кроссовера Geely Coolray

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Кирилл Малышев

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Портал «Китайские автомобили» опубликовал шпионские снимки интерьера обновлённого кроссовера Geely Coolray. Видна только приборная панель, которая сильно отличается от ныне используемой.

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  • Прежним остался только руль небольшого диаметра, с толстым ободом и подрезанный по нижней хорде. ЖК-дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийной системы объединены в одну панель. Но есть фишка: блок сделали не ровным, а с изгибом между экранами. Получилось, что дисплей медиасистемы расположен ближе, чем приборка.
  • Центральные дефлекторы вентиляционной системы укрылись в стильной прорези и почти незаметны. Под ними расположился блок физических клавиш. Скорее всего, они для доступа к основным функциям машины, а большую часть настроек нужно делать через тачскрин. В ряду выделяется трапециевидная кнопка запуска двигателя.
  • На накладке тоннеля минимум клавиш и электронный джойстик коробки передач. Другие детали интерьера не видны.

Ранее Geely Coolray засветился снаружи, показав новую внешность. Машина сильно преобразилась. Но главное приобретение скрыто под капотом. Модель сменила трёхцилиндровый мотор на «четвёрку» того же объёма в полтора литра и стала  чуть мощнее.

Что удобнее для современных машин?

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