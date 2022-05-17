Geely Coolray получил в России «очень чёрную» и богатую версию

Компания Geely представила для рынка России новую модификацию кроссовера Coolray, которая получила наименование Nero («чёрный»). Её основными отличиями станут чёрная отделка кузова и богатая комплектация. Продажи новинки стартуют в июне, сколько будет стоить Coolray Nero, пока не уточняется. Цены на стандартные исполнения кроссовера, по данным официального сайта марки, укладываются в диапазон от 2 299 990 до 2 709 990 рублей.