Geely Coolray получил в России «очень чёрную» и богатую версию
Дмитрий Елизаров
Компания Geely представила для рынка России новую модификацию кроссовера Coolray, которая получила наименование Nero («чёрный»). Её основными отличиями станут чёрная отделка кузова и богатая комплектация. Продажи новинки стартуют в июне, сколько будет стоить Coolray Nero, пока не уточняется. Цены на стандартные исполнения кроссовера, по данным официального сайта марки, укладываются в диапазон от 2 299 990 до 2 709 990 рублей.
- Для Geely Coolray Nero предложат только один цвет кузова — чёрный металлик Ink Black, уже доступный на российском рынке для иных модификаций модели. Кроссовер оснастят чёрными 18-дюймовыми колёсными дисками особого дизайна и накладками «под карбон» на корпусах боковых зеркал. Кроме того, у автомобиля спецсерии будут оригинальный задний спойлер, соответствующие шильдики и тонированные стёкла.
- Единственная доработка, анонсированная для интерьера Coolray Nero, — уникальные напольные коврики.
- В оснащение новинки по умолчанию включат полностью светодиодную оптику и панорамную крышу со сдвижным люком. В салоне такого кроссовера появятся 7-дюймовая панель приборов и экран медиасистемы на 10,2 дюйма, а также комбинированная отделка кресел. Список водительских ассистентов пополнят системой кругового обзора и функцией мониторинга слепых зон.
- Geely Coolray Nero будут оснащать стандартным для этой модели трёхцилиндровым турбомотором объёмом 1,5 литра. Развивает он 150 л.с. и 255 Нм крутящего момента и работает в паре с семиступенчатым преселективным «роботом». Полным приводом кроссовер не располагает, до 100 км/ч разгоняется за 8,4 секунды.
Судя по некоторым деталям, комплектация Nero базируется на топовом варианте исполнения под названием Flagship Sport (официально это не уточняется). Он был исключён из списка доступных версий в начале прошлого года, но весной такие кроссоверы снова начали поставлять в Россию.