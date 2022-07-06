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Geely Atlas нового поколения показали на официальных тизерах

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Кирилл Малышев

Компания Geely опубликовала два тизера нового кроссовера, премьера которого может состояться до конца лета. Пока он известен под индексом FX11, но в будущем превратится в Atlas следующего поколения. Вседорожник выполнен в новом фирменном стиле китайской марки, продемонстрированном на прошлогоднем концепте Geely Vision Starburst.

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Кроссовер Geely FX11

  • Передняя оптика с узкими вертикальными секциями ходовых огней напоминает автомобили Cadillac. В их же стиле нарисованы бампер и решётка радиатора. В последнюю интегрированы светящиеся секции и эмблема с подсветкой.
  • Вид в три четверти сзади показывает две необычные детали: ярко выраженную диагональ поясной подштамповки и гантелеобразную заднюю оптику. Несмотря на то, что новый Атлас сильно отличается от кроссовера нынешнего поколения, преемственность в дизайне соблюдена.
  • Аббревиатура на тизерах указывает, что модель построена на модульной платформе CMA. Судя по всему, первым дебютирует гибридный вариант. Никаких подробностей о силовых установках и характеристиках нового вседорожника пока нет.
  • На опубликованных порталом Autohome шпионских снимках салона видны трёхспицевый руль с толстым ободом, электронный джойстик трансмиссии и крупный вертикальный дисплей медиасистемы. Остальные элементы тщательно скрыты камуфляжем.

Geely запускает новый суббренд Radar. Под ним компания станет выпускать электрокары для поклонников активного отдыха. Первенцем стартапа окажется пикап, который уже показали в камуфляже.

Чем вас на сегодня не устраивают «китайцы»?

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