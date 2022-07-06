Geely Atlas нового поколения показали на официальных тизерах

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Союзное государство. Haval F7 против Geely Atlas Pro: сравнительный тест китайских кроссоверов
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Кирилл Малышев
Компания Geely опубликовала два тизера нового кроссовера, премьера которого может состояться до конца лета. Пока он известен под индексом FX11, но в будущем превратится в Atlas следующего поколения. Вседорожник выполнен в новом фирменном стиле китайской марки, продемонстрированном на прошлогоднем концепте Geely Vision Starburst.
Geely запускает новый суббренд Radar. Под ним компания станет выпускать электрокары для поклонников активного отдыха. Первенцем стартапа окажется пикап, который уже показали в камуфляже.