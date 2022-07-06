Geely Atlas нового поколения показали на официальных тизерах

Компания Geely опубликовала два тизера нового кроссовера, премьера которого может состояться до конца лета. Пока он известен под индексом FX11, но в будущем превратится в Atlas следующего поколения. Вседорожник выполнен в новом фирменном стиле китайской марки, продемонстрированном на прошлогоднем концепте Geely Vision Starburst.