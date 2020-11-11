Почему бы и нет?! Автомобили, от которых могут закипеть глаза
Михаил Кондратьев
Недавно на Авто.ру появилось объявление о продаже крайне необычного автомобиля-самоделки. У него полностью кастомный кузов, целиком затянутый в кожу, ценные меха в салоне, стразы под капотом и обилие символики в старославянском духе. Причём всё это не только весьма странно выглядит, но и космически дорого стоит! По этому поводу мы решили найти ещё несколько, скажем так, необычных автомобилей. И нашли!
Автомобиль-сыр: Cheese-N-Ator
Вы обязательно наткнётесь на уйму всевозможных промоавтомобилей в поисках самых странных автомобилей на планете. И ладно бы машина-сосиска или гигантская обувь на колёсах — но на что рассчитывал американец Дитер Штурм со своим реактивным «куском сыра»?
На самом деле, обоснование у проекта имеется. Штурм надеялся, что его детищем заинтересуется какой-нибудь профильный производитель. Только вот для этого, кажется, следовало бы детальнее поработать над дизайном, а не использовать банальный деревянный ящик, который неубедительно подражает куску сыра.
С тем, чтобы удивить кого-то реактивностью «куска», тоже вышло не очень. Маломощный двигатель производит вау-эффект в статике, но способен разогнать машину лишь до
В 2018 году Штурм пытался продать автомобиль за 35 тысяч долларов (2,67 миллиона рублей). Но и тут не получилось — сейчас он выставлен всего за 16 тысяч (1,22 миллиона рублей).
Автомобиль-подлодка: Rinspeed sQuba
За обладание этим автомобилем придётся заплатить куда больше — около пары миллионов долларов (160 миллионов рублей). По неофициальным данным, примерно за такую сумму швейцарская фирма Rinspeed готова построить ещё один экземпляр sQuba. И ведь ценник нельзя назвать завышенным, учитывая, что на разработку оригинальной машины ушло аж 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей).
Перед нами — автомобиль-амфибия. Само по себе это, конечно, не самая свежая идея с бесчисленным количеством воплощений, и оттого даже слегка обычная. Но Rinspeed не была бы собой (пикап с грузовым «лифтом», раздвижная машина, спорткар с двигателем, работающим на отходах, — чем только компания не удивляла общественность за последние 30 лет), если бы не сотворила что-нибудь из ряда вон.
На суше электрическая амфибия на базе Lotus Elise разгоняется до
В Rinspeed пояснили, что крышу решили не добавлять ради снижения массы, так как из-за «воздушного пузыря», который получился бы из салона после установки жёсткой крыши, амфибию пришлось бы нагрузить большим количеством балласта, а это сделало бы её посредственной машиной на суше. Поэтому водителю и пассажиру при погружении необходимо надеть маски, которые подключаются к кислородному баллону, встроенному в амфибию. Вероятно, в комплектации не помешали бы также полотенца, сухая одежда и фен.
Автомобиль-самолёт: Limo-Jet
Странных лимузинов на планете построено едва ли меньше, чем всяческих амфибий, но этот всё равно вызывает удивление. Потому что Limo-Jet представляет собой не что иное, как самолёт, превращённый в автомобиль — с
Компания Jetsetter Inc. построила сумасшедший лимузин в 2018 году, сейчас он размещён на сайте аукционного дома Mecum. Это фюзеляж самолёта Learjet, кастомная рама и 400-сильный двигатель с элементами шасси от пикапа Chevrolet. Вместимость теперь уже автомобиля длиной свыше 13 метров и массой более пяти тонн составляет 18 человек. Из развлечений на борту предусмотрены огромный диван, мини-бар и
Причём на Limo-Jet действительно можно ездить по обычным дорогам — издавая звуки самолёта через несколько динамиков позади и поглядывая в мониторы системы кругового видеообзора. Необходимо лишь сложить чересчур широкие для земных дорог элементы хвоста. Однако можно и не наматывать пробег попусту: в комплекте с лимузином идут Chevrolet Silverado 2500 HD и
Автомобиль-лаборатория: Michelin PLR
В случае с этим знаменитым автомобилем нет вопросов к предназначению (ну, почти). Но, спрашивается, зачем было превращать в эту несуразную «многоножку» именно красивейший Citroen DS?!
Впрочем, ответ есть, и он прозаичен. В то время фирме Michelin, для которой был построен сей «Франкенштейн», принадлежала часть компании Citroen — на её автомобилях шинники и обкатывали свою продукцию.
Несмотря на обилие собственных колёс, предназначена уникальная машина была для испытаний лишь одной шины за раз. Внутри задней части шириной почти 2,5 метра установили специальный стенд для грузового колеса, который с помощью гидропневматики опускал его на дорогу под регулируемым наклоном и фиксировал в нужном для тестов положении.
В движение то, что осталось от DS, приводил биг-блок Chevrolet, причём разгонялся PLR до внушительных
Автомобиль-пропеллер: Helicron
Этот одновременно жутко неэффективный и предельно небезопасный автомобиль был построен в 1932 году. Уже в конце
Основой для Helicron послужил автомобиль марки Rosengart, от которого взяли шасси, тормоза и рулевое управление. Небольшой двигатель и немаленький винт установили спереди, что помешало поворачиваться передним колёсам — поэтому создатель просто развернул ходовую часть на 180 градусов и крутятся тут задние колёса.
Никто не знает, насколько хорош был в деле изначальный вариант. В ходе восстановления «Хеликрон» сохранил множество оригинальных компонентов, но потерял родной двухцилиндровый мотор. Вместо него установили очевидно более совершенную «четвёрку» Citroen 1980 года, однако передвигается «пропеллеромобиль» всё же с трудом.
Даже несмотря на скромную массу — около 450 килограммов, для того чтобы сдвинуться с места, «пилоту» чаще всего необходимо дать полные обороты, толкнуть автомобиль вручную и только потом сесть за руль. А уже на скорости его ждут новые сложности — например, сочетание не самого отзывчивого «газа» и задних управляемых колёс.
Ещё ни в коем случае нельзя забывать, что прямо на носу бешено крутится ничем не прикрытый винт и стоит хоть чему-нибудь попасть под лопасти…
Автомобиль-офис: The Hot Desk
В заключение предлагаем посмотреть на самый быстрый в мире офис. Нет, не в смысле рабочих показателей, а буквально быстрый — это передвижной кабинет на три рабочих места!
Сделал эту забавную машину, как и многие другие, вроде самоходного дивана или скоростной беседки, британец Эд Чайна (один из ведущих популярного шоу «Махинаторы»). У автомобиля-кабинета есть компьютер, кулер и прочие офисные принадлежности, а также фары, фонари и указатели поворотов. И да, ему можно ездить по обычным дорогам.
Коврик для мышки здесь отвечает за клаксон, клавиатура служит рулём, а спрятанный в подставке для канцелярии переключатель управляет светом и поворотниками. Нет, пожалуй, здесь точно обойдёмся без «зачем» и «почему» — вот бы покататься!
Бонус: Автомобиль-костюм P45
Зачем нужен автомобиль ещё меньше, чем самый маленький автомобиль в мире? И почему он сделан так, что приходится надевать на себя часть кузова? Потому что Кларксон.