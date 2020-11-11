Держись крепче: как дорожные машины меняли разметку спидометра последние 100 лет

Почему бы и нет?! Автомобили, от которых могут закипеть глаза

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Михаил Кондратьев

Недавно на Авто.ру появилось объявление о продаже крайне необычного авто­мобиля-самоделки. У него полностью кастомный кузов, целиком затянутый в кожу, ценные меха в салоне, стразы под капотом и обилие символики в старо­­славянском духе. Причём всё это не только весьма странно выглядит, но и космически дорого стоит! По этому поводу мы решили найти ещё несколько, скажем так, необычных авто­мобилей. И нашли!

Автомобиль-сыр: Cheese-N-Ator

Вы обязательно наткнётесь на уйму всевозможных промо­авто­мобилей в поисках самых странных автомо­билей на планете. И ладно бы машина-сосиска или гигантская обувь на колёсах — но на что рассчитывал американец Дитер Штурм со своим реактивным «куском сыра»?

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На самом деле, обоснование у проекта имеется. Штурм надеялся, что его детищем заинтересу­ется какой-нибудь профиль­ный произ­водитель. Только вот для этого, кажется, следовало бы детальнее поработать над дизайном, а не исполь­зовать банальный деревянный ящик, который неубеди­тельно подражает куску сыра.

С тем, чтобы удивить кого-то реактив­ностью «куска», тоже вышло не очень. Маломощный двигатель производит вау-эффект в статике, но способен разогнать машину лишь до 50 км/ч. Впрочем, учитывая особен­ности конструкции (в том числе топливные баки по бокам от пятой точки ездока), максималку можно было бы сделать и поменьше.

В 2018 году Штурм пытался продать автомобиль за 35 тысяч долларов (2,67 миллиона рублей). Но и тут не получилось — сейчас он выставлен всего за 16 тысяч (1,22 миллиона рублей).

Автомобиль-подлодка: Rinspeed sQuba

За обладание этим автомобилем придётся заплатить куда больше — около пары миллионов долларов (160 миллионов рублей). По неофициальным данным, примерно за такую сумму швейцарская фирма Rinspeed готова построить ещё один экзем­пляр sQuba. И ведь ценник нельзя назвать завышенным, учитывая, что на разработку оригинальной машины ушло аж 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей).

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Перед нами — автомобиль-амфибия. Само по себе это, конечно, не самая свежая идея с бесчисленным количе­ством воплощений, и оттого даже слегка обычная. Но Rinspeed не была бы собой (пикап с грузовым «лифтом», раздвижная машина, спорткар с двигателем, работающим на отходах, — чем только компания не удивляла обществен­ность за последние 30 лет), если бы не сотворила что-нибудь из ряда вон.

На суше электрическая амфибия на базе Lotus Elise разгоняется до 120 км/ч и спускается на воду без каких-либо подготови­тельных работ, развивая вплавь до 6 км/ч. И, что особенно круто, машина умеет погружаться под воду на глубину до 10 метров! Одно «но». Это, чёрт побери, родстер!

В Rinspeed пояснили, что крышу решили не добавлять ради снижения массы, так как из-за «воздушного пузыря», который получился бы из салона после установки жёсткой крыши, амфибию пришлось бы нагрузить большим количе­ством балласта, а это сделало бы её посред­ственной машиной на суше. Поэтому водителю и пассажиру при погружении необходимо надеть маски, которые подключаются к кислородному баллону, встроенному в амфибию. Вероятно, в комплектации не помешали бы также полотенца, сухая одежда и фен.

Автомобиль-самолёт: Limo-Jet

Странных лимузинов на планете построено едва ли меньше, чем всяческих амфибий, но этот всё равно вызывает удивление. Потому что Limo-Jet представ­ляет собой не что иное, как самолёт, превращённый в авто­мобиль — с 28-дюймо­выми колёсами и двигателем V8!

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Компания Jetsetter Inc. построила сумасшедший лимузин в 2018 году, сейчас он размещён на сайте аукционного дома Mecum. Это фюзеляж самолёта Learjet, кастомная рама и 400-сильный двигатель с элементами шасси от пикапа Chevrolet. Вмести­мость теперь уже автомобиля длиной свыше 13 метров и массой более пяти тонн составляет 18 человек. Из развле­чений на борту преду­смотрены огромный диван, мини-бар и 42-дюймо­вый телевизор с 17-кило­ваттной аудиосистемой.

Причём на Limo-Jet действительно можно ездить по обычным дорогам — издавая звуки самолёта через несколько динамиков позади и поглядывая в мониторы системы кругового видео­обзора. Необходимо лишь сложить чересчур широкие для земных дорог элементы хвоста. Однако можно и не наматывать пробег попусту: в комплекте с лимузином идут Chevrolet Silverado 2500 HD и 14-метро­вый прицеп для транспортировки.

Автомобиль-лаборатория: Michelin PLR

В случае с этим знаменитым автомобилем нет вопросов к предназ­начению (ну, почти). Но, спраши­вается, зачем было превращать в эту несуразную «много­ножку» именно красивейший Citroen DS?!

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Впрочем, ответ есть, и он прозаичен. В то время фирме Michelin, для которой был построен сей «Франкен­штейн», принад­лежала часть компании Citroen — на её автомо­билях шинники и обкатывали свою продукцию.

Несмотря на обилие собственных колёс, предназ­начена уникальная машина была для испытаний лишь одной шины за раз. Внутри задней части шириной почти 2,5 метра установили специальный стенд для грузового колеса, который с помощью гидро­пневматики опускал его на дорогу под регулиру­емым наклоном и фиксировал в нужном для тестов положении.

В движение то, что осталось от DS, приводил биг-блок Chevrolet, причём разгонялся PLR до внушительных 180 км/ч (служебная необходи­мость, надо понимать). Ещё один V8 был установлен позади и использо­вался для стенда — раскручивал грузовое колесо. Вкупе со всем этим двумя 90-литро­выми топливными баками и балластом для имитации массы грузовика масса PLR приближалась аж к 10 тоннам!

Автомобиль-пропеллер: Helicron

Этот одновременно жутко неэффективный и предельно небезопасный авто­мобиль был построен в 1932 году. Уже в конце 1930-х его бросили в сарае, а вновь Helicron увидел свет только в 2000 году. Обнаружившие «пропел­леро­мобиль» энтузиасты отправили его на полную реставрацию — и он вновь поехал! Да, в начале прошлого века было построено много подобных штуковин, а выдающийся французский инженер Марсель Лейя наладил даже мелко­серийный выпуск. Но разве это делает автомобиль с пропел­лером менее удивительным?

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Основой для Helicron послужил автомобиль марки Rosengart, от которого взяли шасси, тормоза и рулевое управление. Небольшой двигатель и немаленький винт установили спереди, что помешало повора­чиваться передним колёсам — поэтому создатель просто развернул ходовую часть на 180 градусов и крутятся тут задние колёса.

Никто не знает, насколько хорош был в деле изначальный вариант. В ходе восстанов­ления «Хеликрон» сохранил множество оригинальных компонентов, но потерял родной двух­цилиндровый мотор. Вместо него установили очевидно более совер­шенную «четвёрку» Citroen 1980 года, однако пере­двигается «пропеллеро­мобиль» всё же с трудом.

Даже несмотря на скромную массу — около 450 кило­граммов, для того чтобы сдвинуться с места, «пилоту» чаще всего необходимо дать полные обороты, толкнуть автомобиль вручную и только потом сесть за руль. А уже на скорости его ждут новые сложности — например, сочетание не самого отзыв­чивого «газа» и задних управляемых колёс.

Ещё ни в коем случае нельзя забывать, что прямо на носу бешено крутится ничем не прикрытый винт и стоит хоть чему-нибудь попасть под лопасти… Бр-р. Кстати, удивительно, но в 2000 году возрож­дённому Helicron разрешили пере­двигаться по дорогам общего пользования во Франции.

Автомобиль-офис: The Hot Desk

В заключение предлагаем посмотреть на самый быстрый в мире офис. Нет, не в смысле рабочих показателей, а буквально быстрый — это передвижной кабинет на три рабочих места!

Сделал эту забавную машину, как и многие другие, вроде самоходного дивана или скоростной беседки, британец Эд Чайна (один из ведущих популярного шоу «Махинаторы»). У авто­мобиля-кабинета есть компьютер, кулер и прочие офисные принад­лежности, а также фары, фонари и указатели поворотов. И да, ему можно ездить по обычным дорогам.

Коврик для мышки здесь отвечает за клаксон, клавиатура служит рулём, а спрятанный в подставке для канце­лярии пере­ключатель управляет светом и поворот­никами. Нет, пожалуй, здесь точно обойдёмся без «зачем» и «почему» — вот бы покататься!

Бонус: Автомобиль-костюм P45

Зачем нужен автомобиль ещё меньше, чем самый маленький автомобиль в мире? И почему он сделан так, что приходится надевать на себя часть кузова? Потому что Кларксон.

Мечтали когда-нибудь построить автомобиль-самоделку?

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