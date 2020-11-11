Почему бы и нет?! Автомобили, от которых могут закипеть глаза

Перед нами — автомобиль-амфибия. Само по себе это, конечно, не самая свежая идея с бесчисленным количе­ством воплощений, и оттого даже слегка обычная. Но Rinspeed не была бы собой (пикап с грузовым «лифтом», раздвижная машина, спорткар с двигателем, работающим на отходах, — чем только компания не удивляла обществен­ность за последние 30 лет), если бы не сотворила что-нибудь из ряда вон.

На суше электрическая амфибия на базе Lotus Elise разгоняется до 120 км/ч и спускается на воду без каких-либо подготови­тельных работ, развивая вплавь до 6 км/ч. И, что особенно круто, машина умеет погружаться под воду на глубину до 10 метров! Одно «но». Это, чёрт побери, родстер!

В Rinspeed пояснили, что крышу решили не добавлять ради снижения массы, так как из-за «воздушного пузыря», который получился бы из салона после установки жёсткой крыши, амфибию пришлось бы нагрузить большим количе­ством балласта, а это сделало бы её посред­ственной машиной на суше. Поэтому водителю и пассажиру при погружении необходимо надеть маски, которые подключаются к кислородному баллону, встроенному в амфибию. Вероятно, в комплектации не помешали бы также полотенца, сухая одежда и фен.