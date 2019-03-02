Машины с «механикой», про которые вы не знали

Скорость и избирательность современных «автоматов» и «роботов» с двумя сцеплениями уже свели на нет былые преимущества механической коробки передач – экономичность и удобство управление тягой. Сегодня «механика» – лишь способ удешевить автомобиль или фетиш для искушённого водителя. И – немного романтики. Мы порылись в архивах и вспомнили 12 неожиданных автомобилей, у которых была (или ещё есть) механическая коробка.

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