Как Лос-Анджелес почти сто лет боролся со смогом

Машины с «механикой», про которые вы не знали

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Алексей Олефриенко

Скорость и избирательность современных «автоматов» и «роботов» с двумя сцеплениями уже свели на нет былые преимущества механической коробки передач – экономичность и удобство управление тягой. Сегодня «механика» – лишь способ удешевить автомобиль или фетиш для искушённого водителя. И – немного романтики. Мы порылись в архивах и вспомнили 12 неожиданных автомобилей, у которых была (или ещё есть) механическая коробка.

Скорее нажимайте на синюю стрелочку на картинке с Хаммером и смотрите!

<h3>Hummer H3</h3> Брутальный американский внедорожник Hummer H3 оснащался одним из двух двигателей – 3,5-литровой рядной «пятёркой» (после рестайлинга – 3,7-литровой), а также 5,3-литровым V8. И если флагманская 8-цилиндровая версия по умолчанию шла с автоматической коробкой передач с четырьмя скоростями, то для двигателя попроще в качестве базы была пятиступенчатая «механика» Aisin AR5.
Поскольку доплата за «автомат» была незначительной, Н3 с механической коробкой передач ныне считаются краснокнижными созданиями. Зато именно такой Hummer является самым экономичным в короткой истории марки.
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Hummer H3

Брутальный американский внедорожник Hummer H3 оснащался одним из двух двигателей – 3,5-литровой рядной «пятёркой» (после рестайлинга – 3,7-литровой), а также 5,3-литровым V8. И если флагманская 8-цилиндровая версия по умолчанию шла с автоматической коробкой передач с четырьмя скоростями, то для двигателя попроще в качестве базы была пятиступенчатая «механика» Aisin AR5.

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