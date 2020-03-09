Нажми на кнопку: как появились самые необычные селекторы «автоматов»

Недавнее появление на рынке нового поколения Hyundai Sonata с выбором передач кнопками R, N и D вызвало бурю удивления: торчащие из централь­ного тоннеля палки, оказы­вается, больше не нужны?! На самом деле ничего принципи­ально нового корейцы не придумали: пере­ключать передачи кнопками челове­чество научилось ещё в середине XX века.



Благодарить за это нужно прежде всего американцев — это они во все времена люто не любили «механику». Пред­ставьте себе, даже коробка передач на Ford T была полу­авто­мати­ческой. Привычный рычаг МКП на «жестянке Лиззи» отсут­ствовал, а вторая (она же наивысшая) передача включа­лась автомати­чески при достижении скорости 30 км/ч и выжиме сцепления.