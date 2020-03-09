7 главных проблем подержанных хэтчбеков Mercedes-Benz A-класса

Нажми на кнопку: как появились самые необычные селекторы «автоматов»

Разбор

Команда Авто.ру

Недавнее появление на рынке нового поколения Hyundai Sonata с выбором передач кнопками R, N и D вызвало бурю удивления: торчащие из централь­ного тоннеля палки, оказы­вается, больше не нужны?! На самом деле ничего принципи­ально нового корейцы не придумали: пере­ключать передачи кнопками челове­чество научилось ещё в середине XX века.

Благодарить за это нужно прежде всего американцев — это они во все времена люто не любили «механику». Пред­ставьте себе, даже коробка передач на Ford T была полу­авто­мати­ческой. Привычный рычаг МКП на «жестянке Лиззи» отсут­ствовал, а вторая (она же наивысшая) передача включа­лась автомати­чески при достижении скорости 30 км/ч и выжиме сцепления.

Ford T
Ford T
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Ford T

Гораздо удобнее и в то же время изящнее выглядит коробка передач с так называемым «пресе­лектором», появив­шаяся на дорогих моделях Delahaye (Франция) и Cord (США) в 1930-е годы. Вынесен­ный поближе к рулевому колесу пере­ключатель позволял водителю лёгким движе­нием пальцев выбрать нужную передачу, которая затем включа­лась при выжиме сцепления.

Cord 812
Cord 812
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Cord 812

Эра кнопок наступила чуть позднее — в середине 1950-х. Именно тогда Chrysler, считав­шийся самым главным техническим новатором среди брендов большой Детройт­ской тройки, пред­ставил клавиши пере­ключений для автомати­ческих трансмиссий на машинах 1956 модель­ного года. Даже сравни­тельно недорогие «Плимуты» с 3-сту­пенчатой автомати­ческой коробкой передач Powerflite обзаве­лись четырёх­кнопочной панелью слева от рулевого колеса. Назначе­ние клавиш R, N, D, L, если с ходу не получилось догадаться, — Rear (задний ход), Neutral (нейтраль), Drive (драйв) и Low (режим удержания низшей передачи).

На моделях топового «крайслеровского» бренда Imperial дополни­тельно можно было включить 1 и 2 передачи. Особого смысла или удоб­ства в этом нет, но факт остаётся фактом. Позднее такая же схема будет применяться и на более доступных De Soto, Chrysler и Plymouth.

Plymouth Belvedere
Plymouth Belvedere
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Plymouth Belvedere

На Империалах автоматы с кнопочным управлением шли уже в стандарте, а на Плимуты их ставили за доплату в весомые по тем временам $120. Но эта опция была очень популярной: более 60% покупателей Plymouth 1956 модельного года пред­почитали доплатить за ново­модную кнопочную коробку. Самое удиви­тельное, что механи­ческая система тяг «Пауэрфлайта» работала вполне надёжно и не достав­ляла пользо­вателям неудобств в эксплуатации.

Увы, то же самое нельзя было сказать про АКП Touch Button Ultramatic, всё в том же 1956 модельном году пред­став­ленную на серийных моделях Packard. Серийная на топовой модели Caribbean и опция ($52) для любого Паккарда с автоматом, эта коробка (в теории) выглядела более продвинутой, чем «крайс­леровский» вариант. Кнопки на панели, распо­ложенной по правую руку водителя, активи­ровали электро­моторчик, который сам включал нужную передачу.

Packard Caribbean
Packard Caribbean
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Packard Caribbean

Но более эстетское и продвинутое решение на практике оказалось капризным и ненадёжным. Моторчик «Ультра­матика» часто пере­гревался и отказы­вался включать нужную передачу. Впрочем, к тому времени Паккард уже одной ногой стоял в могиле, поэтому и доводить Touch Button Ultramatic до ума никто не стал.

Реакция публики на кнопочную историю в итоге воодушевила и менеджеров Ford Motor Company. Уже в следующем 1957 году на моделях линейки Mercury также появились клавиши. На моделях Mercury блок управления Keyboard Control распо­лагался слева от водителя и так же, как и Powerflite от Chrysler, обеспечи­вал механиче­скую связь между кнопками и тягами трансмисcии.

Mercury Montclair
Mercury Montclair
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Mercury Montclair

Однако гораздо большую известность получила опци­ональная кнопочная схема пере­ключений Teletouch, которая дебюти­ровала на автомобилях новейшего «фордов­ского» бренда Edsel в 1958 модельном году. Но извест­ность эта была не самая завидная. В теории, «Телетач» казался интересной идеей: кнопки пере­ключения передач распола­гались прямо в торце рулевого колеса, тем самым как бы собирая воедино все основные органы управления.

В реальности же такая схема принесла больше проблем. Некоторые водители по привычке жали на кнопки Teletouch, когда хотели побибикать. Кроме того, из-за плохо гермети­зированных контактов электро­механическая кнопочная АКП быстро начинала каприз­ничать. Teletouch про­держался в каталогах Edsel всего один год. Уже потом, когда с рынка с позором уйдёт и сам бренд, трансмиссию Teletouch станут называть одной из причин провала «Эдсела». Что, мягко говоря, не совсем правда…

Edsel Pacer
Edsel Pacer
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Edsel Pacer

В заключение же можно сказать, что General Motors осталась в стороне от «кнопочного бума». Зато на моделях «крайс­леров­ских» брендов клавиши АКПП ставили на абсолютно весь модельный ряд, включая даже бюджетную «Вэлиент». Кнопочные автоматы одно­временно исчезли со всех моделей Chrysler после 1964 модель­ного года. В Америке начиналась новая волна сума­сшествия, известная под именем масл- и пони-кары…

Кнопки или рычаг?

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