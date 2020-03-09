Нажми на кнопку: как появились самые необычные селекторы «автоматов»
Команда Авто.ру
Недавнее появление на рынке нового поколения Hyundai Sonata с выбором передач кнопками R, N и D вызвало бурю удивления: торчащие из центрального тоннеля палки, оказывается, больше не нужны?! На самом деле ничего принципиально нового корейцы не придумали: переключать передачи кнопками человечество научилось ещё в середине XX века.
Благодарить за это нужно прежде всего американцев — это они во все времена люто не любили «механику». Представьте себе, даже коробка передач на Ford T была полуавтоматической. Привычный рычаг МКП на «жестянке Лиззи» отсутствовал, а вторая (она же наивысшая) передача включалась автоматически при достижении скорости
Гораздо удобнее и в то же время изящнее выглядит коробка передач с так называемым «преселектором», появившаяся на дорогих моделях Delahaye (Франция) и Cord (США) в
Эра кнопок наступила чуть позднее — в середине
На моделях топового «крайслеровского» бренда Imperial дополнительно можно было включить 1 и 2 передачи. Особого смысла или удобства в этом нет, но факт остаётся фактом. Позднее такая же схема будет применяться и на более доступных De Soto, Chrysler и Plymouth.
На Империалах автоматы с кнопочным управлением шли уже в стандарте, а на Плимуты их ставили за доплату в весомые по тем временам $120. Но эта опция была очень популярной: более 60% покупателей Plymouth 1956 модельного года предпочитали доплатить за новомодную кнопочную коробку. Самое удивительное, что механическая система тяг «Пауэрфлайта» работала вполне надёжно и не доставляла пользователям неудобств в эксплуатации.
Увы, то же самое нельзя было сказать про АКП Touch Button Ultramatic, всё в том же 1956 модельном году представленную на серийных моделях Packard. Серийная на топовой модели Caribbean и опция ($52) для любого Паккарда с автоматом, эта коробка (в теории) выглядела более продвинутой, чем «крайслеровский» вариант. Кнопки на панели, расположенной по правую руку водителя, активировали электромоторчик, который сам включал нужную передачу.
Но более эстетское и продвинутое решение на практике оказалось капризным и ненадёжным. Моторчик «Ультраматика» часто перегревался и отказывался включать нужную передачу. Впрочем, к тому времени Паккард уже одной ногой стоял в могиле, поэтому и доводить Touch Button Ultramatic до ума никто не стал.
Реакция публики на кнопочную историю в итоге воодушевила и менеджеров Ford Motor Company. Уже в следующем 1957 году на моделях линейки Mercury также появились клавиши. На моделях Mercury блок управления Keyboard Control располагался слева от водителя и так же, как и Powerflite от Chrysler, обеспечивал механическую связь между кнопками и тягами трансмисcии.
Однако гораздо большую известность получила опциональная кнопочная схема переключений Teletouch, которая дебютировала на автомобилях новейшего «фордовского» бренда Edsel в 1958 модельном году. Но известность эта была не самая завидная. В теории, «Телетач» казался интересной идеей: кнопки переключения передач располагались прямо в торце рулевого колеса, тем самым как бы собирая воедино все основные органы управления.
В реальности же такая схема принесла больше проблем. Некоторые водители по привычке жали на кнопки Teletouch, когда хотели побибикать. Кроме того, из-за плохо герметизированных контактов электромеханическая кнопочная АКП быстро начинала капризничать. Teletouch продержался в каталогах Edsel всего один год. Уже потом, когда с рынка с позором уйдёт и сам бренд, трансмиссию Teletouch станут называть одной из причин провала «Эдсела». Что, мягко говоря, не совсем правда…
В заключение же можно сказать, что General Motors осталась в стороне от «кнопочного бума». Зато на моделях «крайслеровских» брендов клавиши АКПП ставили на абсолютно весь модельный ряд, включая даже бюджетную «Вэлиент». Кнопочные автоматы одновременно исчезли со всех моделей Chrysler после 1964 модельного года. В Америке начиналась новая волна сумасшествия, известная под именем масл- и пони-кары…