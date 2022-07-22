Продажи премиальных машин во втором квартале упали в 12 раз: рейтинг популярных моделей и марок

Где в России чаще всего продают мощные автомобили, и где на них ездят

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Эксперты Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, в каких регионах России в 2022 году в продаже чаще всего встречались автомобили с мощными двигателями. А также узнали, какие мощные машины — самые популярные.

Как считали 

  • В рейтинг попали «активные» регионы, в которых высокая доля автомобилей с двигателями мощностью более 250 л.с. в общем объёме предложений о продаже легковых автомобилей.
  • «Активные» регионы — те, где за период исследования было опубликовано не менее тысячи объявлений.
  • Популярные модели — те, которых больше всего было в продаже в абсолютных показателях. 
  • Размер транспортного налога рассчитан на примере Москвы (150 рублей за за 1 л.с.) и без учёта налога на роскошь.
  • Период исследования — первая половина 2022 года.

Про регионы

Самая высокая концентрация предложений с новыми мощными автомобилями — в европейской части России и на Урале. Сказывается хорошо развитая дилерская сеть и широкий охват целевой аудитории благодаря близости крупных городов, что позволяет продавать (и выбирать) машины не только в городе присутствия дилера, но и в соседних населённых пунктах и областях.

Чаще всего мощные машины встречаются у дилеров Оренбургской области: их доля достигает 11%. В столичном регионе таких предложений почти вдвое меньше: в Москве — 6,5% в Московской области — 6%). Для сравнения, в Санкт-Петербурге 4 из 100 предложений — машины мощнее 250 л.с.. В лидерах также оказались Ставропольский край (5,9 процента) и Тюменская область (5,5 процента).

На вторичке машины с мощными моторами чаще встречаются на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Высокую роль в их популярности играет размер транспортного налога, который в ряде регионов этих федеральных округов ниже, чем, например, в центральной части России или Поволжье. 

Например, в Приморском крае налоговая ставка — самая низкая по стране: 45 рублей за 1 лошадиную силу (актуально для 10-летних мощных машин). Столько же платят и автомобилисты Магаданской области (без ограничений по возрасту), чуть больше — в Ингушетии, где на мощные машины приходится четверть рынка, — 50 рублей (эти регионы не попали в выборку из-за небольшого количества предложений).

Кроме того, высокая доля присутствия мощных (и зачастую немолодых) автомобилей в Дальневосточных регионах обусловлена доступностью праворульных «японцев» (и по цене, и по выбору), а также развитой инфраструктурой их обслуживания. 

Достаточно редко «заряженные» машины появляются в продаже в Волгоградской, Курганской, Орловской и Псковской областях, а также в Республике Мордовия — на них приходится около 2% предложений.

Топ-5 регионов с мощными машинамиСредняя мощность, л.с.
Приморский край169
Москва и Московская область164
Санкт-Петербург и Ленинградская область154
Ямало-Ненецкий автономный округ150
Новосибирская область150
Топ-5 регионов с маломощными машинамиСредняя мощность, л.с.
Курганская область115
Волгоградская область117
Саратовская область118
Тамбовская область118
Костромская область118

Про модели

Самый широкий ассортимент новых мощных машин в продаже — в сегменте кроссоверов и внедорожников. А самые популярные модели — это Mercedes-Benz GLS (две трети из них — дизельные 330-сильные версии) и Toyota Land Cruiser 300 (72% — «дизели» на 299 сил). Mercedes-Benz S-Класса встречается вдвое реже лидирующих вседорожников, а среди «заряженных» версий — 367-сильные моторы предпочитают втрое чаще, чем 503-сильные.

Куда больше в продаже автомобилей в модификациях с «доналоговыми» моторами или варианты наименьшей мощности, если речь заходит о превышении порога в 250 л.с. Например, на 249-сильные дизельные «Эс Классы» приходится половина предложений о продаже. Дизельные 249-сильных BMW X5, X6 и X7 встречаются в 50–80% объявлений. Базовый Mercedes-Benz GLE — 72% предложений. А среди вариантов мощнее 250 сил доминируют не очень мощные двигатели. 

Самый мощный новый автомобиль, который можно встретить в продаже на Авто.ру прямо сейчас — электрокар Tesla Model X с 1020-сильным мотором. За такой двигатель ежегодно придётся платить по 153 тысячи рублей. 

Фавориты вторичного рынка — BMW X5, Mercedes-Benz S-Класса и Porsche Cayenne: они в перепродаже встречаются почти одинаково часто. Среди мощных версий BMW X5 чаще всего предлагаются кроссоверы с бензиновыми моторами на 272, 306, 313 или 355 сил (но половина вариантов — до 250 сил). Выгодных с точки зрения транспортного налога Mercedes-Benz S-Класса — чуть больше четверти, а самые популярные моторы — 4.7 на 455 л.с., таких почти 10%. Каждый четвёртый Porsche Cayenne в перепродаже — с 340-сильным двигателем (доналоговых машин — меньше 20%). 

Мощные Land Rover Range Rover и BMW X6 на рынке попадаются в 1,5 раза реже «Икс пятых», но всё же предложений достаточно. У Рэнж Роверов преобладают 339-сильный «дизели» (их — в 1,5 раза больше, чем вариантов с доналоговыми моторами). Купеобразные «баварцы» в 40% случаев тоже не ударят высокими налогами по карманам новых владельцев, но треть машин в продаже — не самые выгодные 306-сильные версии.

Самые мощные модели, которые появлялись на Авто.ру в течение 2022 года, были оснащены двигателями мощностью 1602 и 1500 л.с. — это гиперкары Bugatti Chiron и Koenigsegg Jesco. Ещё можно было приобрести электрический седан Lucid Air с мотором на 1111 сил, Koenigsegg Regera — 1100 л.с., Tesla Model S — 1020 л.с. и электрический «Хаммер» от GMC — Hummer EV с 1014-сильным мотором. 

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