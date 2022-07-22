Где в России чаще всего продают мощные автомобили, и где на них ездят

Эксперты Авто.ру изучили базу объявлений и выяснили, в каких регионах России в 2022 году в продаже чаще всего встречались автомобили с мощными двигателями. А также узнали, какие мощные машины — самые популярные.

Как считали

В рейтинг попали «активные» регионы, в которых высокая доля автомобилей с двигателями мощностью более 250 л.с. в общем объёме предложений о продаже легковых автомобилей.

«Активные» регионы — те, где за период исследования было опубликовано не менее тысячи объявлений.

Популярные модели — те, которых больше всего было в продаже в абсолютных показателях.

Размер транспортного налога рассчитан на примере Москвы (150 рублей за за 1 л.с.) и без учёта налога на роскошь.

Период исследования — первая половина 2022 года.

Про регионы

Самая высокая концентрация предложений с новыми мощными автомобилями — в европейской части России и на Урале. Сказывается хорошо развитая дилерская сеть и широкий охват целевой аудитории благодаря близости крупных городов, что позволяет продавать (и выбирать) машины не только в городе присутствия дилера, но и в соседних населённых пунктах и областях.

Чаще всего мощные машины встречаются у дилеров Оренбургской области: их доля достигает 11%. В столичном регионе таких предложений почти вдвое меньше: в Москве — 6,5% в Московской области — 6%). Для сравнения, в Санкт-Петербурге 4 из 100 предложений — машины мощнее 250 л.с.. В лидерах также оказались Ставропольский край (5,9 процента) и Тюменская область (5,5 процента).