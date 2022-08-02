Где в России чаще всего покупают новые кроссоверы и внедорожники в 2022 году
Дмитрий Савостьянчик
В первой половине 2022 года российские автодилеры продали 178,4 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Спрос на них упал на 54,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что всё же чуть лучше, чем динамика по рынку в целом (минус 57,5%).
Тем не менее модели сегмента SUV — самые популярные в стране. На них приходится 48,6% от всего объёма продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что это на 2,9 пункта больше, чем год назад.
Изучили данные о продажах от Ассоциации европейского бизнеса и выяснили, где в России вседорожники любят больше всего. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.
|Регион
|Доля SUV, %
|Динамика, п.п.
|Кол-во, шт.
|Динамика, %
|Иркутская обл.
|60,1
|2,1
|1817
|-49,3
|Новосибирская обл.
|59,1
|7,2
|3321
|-47,9
|Кемеровская обл.
|56,2
|4,0
|3026
|-51,3
|Красноярский край
|53,8
|-0,3
|2230
|-58,9
|Тюменская обл.
|53,2
|2,7
|5311
|-53,6
|Санкт-Петербург
|52,9
|3,5
|16 937
|-58,9
|Омская обл.
|52,4
|3,5
|1306
|-53,9
|Москва
|51,3
|1,2
|50 824
|-54,2
|Краснодарский край
|50,8
|5,1
|8467
|-54,8
|Вологодская обл.
|50,5
|1,5
|1277
|-57,3
|Тульская обл.
|49,6
|2,6
|1684
|-56,6
|Рязанская обл.
|49,4
|4,3
|1486
|-56,5
|Свердловская обл.
|49,4
|5,1
|5277
|-57,8
|Кировская обл.
|49,1
|6,5
|1339
|-47,7
|Челябинская обл.
|49,1
|4,3
|5376
|-51,8
|Нижегородская обл.
|48,5
|4,6
|5132
|-50,3
|Респ. Татарстан
|46,9
|4,1
|6371
|-57,2
|Респ. Башкортостан
|46,0
|5,7
|4051
|-58,5
|Саратовская обл.
|45,7
|2,8
|1817
|-58,9
|Ярославская обл.
|44,7
|0,3
|1431
|-55,6
|Волгоградская обл.
|44,5
|6,1
|2586
|-54,6
|Ростовская обл.
|44,4
|2,9
|4310
|-52,3
|Пермский край
|43,5
|3,3
|2907
|-56,1
|Оренбургская обл.
|42,4
|1,8
|1498
|-57,7
|Белгородская обл.
|41,8
|1,2
|1309
|-56,8
|Удмурская Респ.
|41,4
|1,2
|1565
|-56,8
|Воронежская обл.
|40,4
|1,1
|2883
|-56,9
|Ставропольский край
|40,1
|5,7
|2606
|-55,0
|Московская обл.
|38,7
|3,0
|1832
|-46,5
|Самарская обл.
|34,6
|-1,4
|5061
|-54,4
Активнее других вседорожники покупали в Сибири. В Иркутской области они заняли чуть больше 60% рынка, а в Новосибирской их популярность за год выросла на рекордные в рейтинге 7,2 пункта, до 59,1%. Однако в Красноярском крае доля моделей SUV немного снизилась — на 0,3 пункта, хотя это всё равно больше половины регионального рынка (53,8 процента).
В европейской части России сильнее всего интерес к вседорожникам вырос в Кировской (плюс 6,5 п.п., 49,1%) и Волгоградской (плюс 6,1 п.п., 44,5%) областях. Чуть меньше — по 5,7% — прибавили Ставропольский край (до 40,1%) и Республика Башкортостан (до 46%). Сильно сократился интерес в Самарской области: здесь такие машины занимают чуть больше трети рынка и это на 1,4 пункта меньше, чем по итогам первой половины 2021 года.
Что касается объёма продаж, то наименее негативной динамикой отметились дилеры Иркутской, Кировской, Московской и Новосибирской областей — здесь спрос упал менее чем на 50%. Худшая динамика — в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Саратовской области, где клиенты купили на 60% меньше кроссоверов и внедорожников, чем в январе–июне 2021 года.