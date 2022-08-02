Где в России чаще всего покупают новые кроссоверы и внедорожники в 2022 году

В первой половине 2022 года российские автодилеры продали 178,4 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Спрос на них упал на 54,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что всё же чуть лучше, чем динамика по рынку в целом (минус 57,5%).

Тем не менее модели сегмента SUV — самые популярные в стране. На них приходится 48,6% от всего объёма продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что это на 2,9 пункта больше, чем год назад.

Изучили данные о продажах от Ассоциации европейского бизнеса и выяснили, где в России вседорожники любят больше всего. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.