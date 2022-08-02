Какие автомобили чаще всего покупают жители российских мегаполисов в 2022 году

Где в России чаще всего покупают новые кроссоверы и внедорожники в 2022 году

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В первой половине 2022 года российские автодилеры продали 178,4 тысячи новых кроссоверов и внедорожников. Спрос на них упал на 54,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что всё же чуть лучше, чем динамика по рынку в целом (минус 57,5%).

Тем не менее модели сегмента SUV — самые популярные в стране. На них приходится 48,6% от всего объёма продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что это на 2,9 пункта больше, чем год назад. 

Изучили данные о продажах от Ассоциации европейского бизнеса и выяснили, где в России вседорожники любят больше всего. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.

РегионДоля SUV, %Динамика, п.п.Кол-во, шт.Динамика, %
Иркутская обл.60,12,11817-49,3
Новосибирская обл.59,17,23321-47,9
Кемеровская обл.56,24,03026-51,3
Красноярский край53,8-0,32230-58,9
Тюменская обл.53,22,75311-53,6
Санкт-Петербург52,93,516 937-58,9
Омская обл.52,43,51306-53,9
Москва51,31,250 824-54,2
Краснодарский край50,85,18467-54,8
Вологодская обл.50,51,51277-57,3
Тульская обл.49,62,61684-56,6
Рязанская обл.49,44,31486-56,5
Свердловская обл.49,45,15277-57,8
Кировская обл.49,16,51339-47,7
Челябинская обл.49,14,35376-51,8
Нижегородская обл.48,54,65132-50,3
Респ. Татарстан46,94,16371-57,2
Респ. Башкортостан46,05,74051-58,5
Саратовская обл.45,72,81817-58,9
Ярославская обл.44,70,31431-55,6
Волгоградская обл.44,56,12586-54,6
Ростовская обл.44,42,94310-52,3
Пермский край43,53,32907-56,1
Оренбургская обл.42,41,81498-57,7
Белгородская обл.41,81,21309-56,8
Удмурская Респ.41,41,21565-56,8
Воронежская обл.40,41,12883-56,9
Ставропольский край40,15,72606-55,0
Московская обл.38,73,01832-46,5
Самарская обл.34,6-1,45061-54,4

Активнее других вседорожники покупали в Сибири. В Иркутской области они заняли чуть больше 60% рынка, а в Новосибирской их популярность за год выросла на рекордные в рейтинге 7,2 пункта, до 59,1%. Однако в Красноярском крае доля моделей SUV немного снизилась — на 0,3 пункта, хотя это всё равно больше половины регионального рынка (53,8 процента).

В европейской части России сильнее всего интерес к вседорожникам вырос в Кировской (плюс 6,5 п.п., 49,1%) и Волгоградской (плюс 6,1 п.п., 44,5%) областях. Чуть меньше — по 5,7% — прибавили Ставропольский край (до 40,1%) и Республика Башкортостан (до 46%). Сильно сократился интерес в Самарской области: здесь такие машины занимают чуть больше трети рынка и это на 1,4 пункта меньше, чем по итогам первой половины 2021 года. 

Что касается объёма продаж, то наименее негативной динамикой отметились дилеры Иркутской, Кировской, Московской и Новосибирской областей — здесь спрос упал менее чем на 50%. Худшая динамика — в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Саратовской области, где клиенты купили на 60% меньше кроссоверов и внедорожников, чем в январе–июне 2021 года.

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