Видео: что бывает, когда на автомойке в машине открывается дверь

Где в России чаще всего нарушают ПДД, сумасшедший китайский электрокар и хэтчбеки с пробегом за 500 тысяч. Главное за день
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Добрый вечер! Если у вас не получилось успеть что-то до конца рабочей недели, не расстраивайтесь и не оправдывайтесь, ведь сегодня — День лени! Но нашего дайджеста этот праздник не коснулся, и мы вновь собрали для вас самое важное и интересное из автомобильного мира за последние 24 часа.

Аналитика дня: где в России чаще всего нарушают правила дорожного движения

Аналитики Авто.ру изучили объявления о продаже легковых автомобилей и выяснили, жители каких регионов России чаще всего нарушают правила дорожного движения, владельцы каких моделей чаще всего получают штрафы и какие нарушения являются самыми распространёнными.

Видео дня: история редкого для России американского купе Ford LTD и его хозяина

Ford LTD, которому уже больше полувека, не самое распространённое американское купе в наших широтах. Однако истинного ценителя и доброго владельца эта машина обрела именно в России. Так что устраивайтесь поудобнее и посмотрите видео о крутом хардтопе 1968 года и его увлечённом хозяине.

Немного важных новостей

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Луиджи Колани — не только обладатель звания «Лучшие усы года», но и неутомимый и взбалмошный гений, количество работ которого исчисляется многими десятками, если не сотнями. В его портфолио есть даже улётная Lada, названная в честь Горбачёва! Рассказываем о дизайнере-бунтаре в рубрике «Великие дизайнеры, о которых вы не слышали».

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Когда-то небольшой и недорогой хэтчбек считался хорошим вариантом первого транспортного средства для начинающего водителя. Но в последние годы в моде седаны и кроссоверы, а рынок хэтчбеков сжался до неприличных размеров. Поэтому, имея стартовые полмиллиона, придётся идти на вторичный рынок. И вот что там можно найти — мы подобрали семь интересных моделей не старше пяти лет.

Кстати!

Как отдыхают профессионалы автоиндустрии? Мы пообщались с семью людьми из России — среди которых есть и гонщик, и топ-менеджер, и водитель пожарной машины — и выяснили, как они отдыхают после рабочих будней и чем занимаются в свободное от автомобилей время.

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