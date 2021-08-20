Где в России чаще всего нарушают ПДД, сумасшедший китайский электрокар и хэтчбеки с пробегом за 500 тысяч. Главное за день

Луиджи Колани — не только обладатель звания «Лучшие усы года», но и неутомимый и взбалмошный гений, количество работ которого исчисляется многими десятками, если не сотнями. В его портфолио есть даже улётная Lada, названная в честь Горбачёва! Рассказываем о дизайнере-бунтаре в рубрике «Великие дизайнеры, о которых вы не слышали».

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Когда-то небольшой и недорогой хэтчбек считался хорошим вариантом первого транспортного средства для начинающего водителя. Но в последние годы в моде седаны и кроссоверы, а рынок хэтчбеков сжался до неприличных размеров. Поэтому, имея стартовые полмиллиона, придётся идти на вторичный рынок. И вот что там можно найти — мы подобрали семь интересных моделей не старше пяти лет.