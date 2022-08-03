Где в России чаще всего покупают новые кроссоверы и внедорожники в 2022 году

Названы регионы России, где больше всего любят новые китайские автомобили

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В первой половине 2022 года в России было куплено 37,4 тысячи новых автомобилей китайских марок. В сравнении с прошлым годом этот показатель на 19,5% хуже, однако спрос на них сократился заметно меньше, чем по рынку в целом (минус 57,5%). А в ряде регионов вообще зафиксирован рост.

Кроме того, на фоне приостановки бизнеса многими автопроизводителями из других стран, бренды из КНР почти вдвое нарастили долю рынка: каждый десятый проданный легковой автомобиль — китайского производства.

Узнали, где в России, по данным о продажах от Ассоциации Европейского Бизнеса, в этом году чаще всего покупали машины китайских марок. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.

РегионДоля, %Динамика, п.п.Кол-во, шт.Динамика, %
Иркутская обл.18,38,6552-7,2
Новосибирская обл.15,28,1852-1,4
Краснодарский край14,77,12453-21,8
Омская обл.12,75,4315-25,4
Челябинская обл.12,65,11386-26,6
Нижегородская обл.12,48,3131037,0
Кировская обл.12,07,03279,0
Красноярский край12,02,1498-49,9
Вологодская обл.11,72,5297-47,1
Рязанская обл.11,55,3346-25,9
Тульская обл.11,44,5387-31,6
Санкт-Петербург11,15,63563-22,0
Кемеровская обл.10,96,45878,5
Саратовская обл.10,74,5424-33,3
Москва10,65,110 514-13,5
Тюменская обл.10,43,91034-29,4
Ярославская обл.9,73,9311-26,1
Ростовская обл.9,65,2928-1,6
Удмурская Респ.9,35,1353-11,1
Волгоградская обл.9,35,1540-13,2
Ставропольский край9,34,5605-24,6
Московская обл.9,26,943791,7
Свердловская обл.9,24,4979-27,5
Белгородская обл.9,04,1281-23,6
Воронежская обл.8,24,4587-8,6
Респ. Башкортостан8,04,1702-24,1
Респ. Татарстан7,94,21076-17,2
Пермский край7,03,4469-20,2
Самарская обл.5,81,4851-37,9
Оренбургская обл.5,41,4191-46,5

Максимальную долю рынка китайские автомобили захватили в Иркутской области — 18,3%, почти вдвое больше, чем год назад, и заметно больше, чем в целом по стране. Ещё эти машины любят в Новосибирской области и Краснодарском крае: здесь на них приходится около 15% рынка — двукратный рост. В этих трёх регионах, а также в Нижегородской (плюс 8,3 п.п., до 12,4%) и Кировской (плюс 7 п.п., до 12%) областях доля продаж выросла сильнее всего. 

Не пользуются особой популярностью модели из Поднебесной в Самарской и Оренбургской областях. В общем объёме продаж на них приходится меньше 6%, а за год этот показатель вырос на минимальные в рейтинге 1,4 п.п.

Количество купленных машин в четырёх регионах выросло вопреки общему негативному тренду, причём в Московской области — почти вдвое. Плюс 37% — динамика в Нижегородской области, в Кемеровской и Кировской областях дилеры продали на 9% больше машин, чем в прошлом году. Сильнее всего рынок просел в Красноярском крае — спрос упал вдвое. Чуть легче — минус 47% — в Вологодской и Оренбургской областях.

Достаточно неплохая (а в некоторых регионах — очень хорошая) динамика сложилась на фоне двух основных факторов. Во-первых, на статистике всё ещё сказывается эффект низкой базы — китайские бренды продолжают наращивать присутствие в России. Во-вторых, из-за санкций, резкого роста цен на автомобили и дефицита моделей большинства автоконцернов, «китайцы» остаются почти единственным вариантом для тех, кто намерен купить новую машину.

А в вашем городе много китайских автомобилей?

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