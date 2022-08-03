Названы регионы России, где больше всего любят новые китайские автомобили
Дмитрий Савостьянчик
В первой половине 2022 года в России было куплено 37,4 тысячи новых автомобилей китайских марок. В сравнении с прошлым годом этот показатель на 19,5% хуже, однако спрос на них сократился заметно меньше, чем по рынку в целом (минус 57,5%). А в ряде регионов вообще зафиксирован рост.
Кроме того, на фоне приостановки бизнеса многими автопроизводителями из других стран, бренды из КНР почти вдвое нарастили долю рынка: каждый десятый проданный легковой автомобиль — китайского производства.
Узнали, где в России, по данным о продажах от Ассоциации Европейского Бизнеса, в этом году чаще всего покупали машины китайских марок. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.
|Регион
|Доля, %
|Динамика, п.п.
|Кол-во, шт.
|Динамика, %
|Иркутская обл.
|18,3
|8,6
|552
|-7,2
|Новосибирская обл.
|15,2
|8,1
|852
|-1,4
|Краснодарский край
|14,7
|7,1
|2453
|-21,8
|Омская обл.
|12,7
|5,4
|315
|-25,4
|Челябинская обл.
|12,6
|5,1
|1386
|-26,6
|Нижегородская обл.
|12,4
|8,3
|1310
|37,0
|Кировская обл.
|12,0
|7,0
|327
|9,0
|Красноярский край
|12,0
|2,1
|498
|-49,9
|Вологодская обл.
|11,7
|2,5
|297
|-47,1
|Рязанская обл.
|11,5
|5,3
|346
|-25,9
|Тульская обл.
|11,4
|4,5
|387
|-31,6
|Санкт-Петербург
|11,1
|5,6
|3563
|-22,0
|Кемеровская обл.
|10,9
|6,4
|587
|8,5
|Саратовская обл.
|10,7
|4,5
|424
|-33,3
|Москва
|10,6
|5,1
|10 514
|-13,5
|Тюменская обл.
|10,4
|3,9
|1034
|-29,4
|Ярославская обл.
|9,7
|3,9
|311
|-26,1
|Ростовская обл.
|9,6
|5,2
|928
|-1,6
|Удмурская Респ.
|9,3
|5,1
|353
|-11,1
|Волгоградская обл.
|9,3
|5,1
|540
|-13,2
|Ставропольский край
|9,3
|4,5
|605
|-24,6
|Московская обл.
|9,2
|6,9
|437
|91,7
|Свердловская обл.
|9,2
|4,4
|979
|-27,5
|Белгородская обл.
|9,0
|4,1
|281
|-23,6
|Воронежская обл.
|8,2
|4,4
|587
|-8,6
|Респ. Башкортостан
|8,0
|4,1
|702
|-24,1
|Респ. Татарстан
|7,9
|4,2
|1076
|-17,2
|Пермский край
|7,0
|3,4
|469
|-20,2
|Самарская обл.
|5,8
|1,4
|851
|-37,9
|Оренбургская обл.
|5,4
|1,4
|191
|-46,5
Максимальную долю рынка китайские автомобили захватили в Иркутской области — 18,3%, почти вдвое больше, чем год назад, и заметно больше, чем в целом по стране. Ещё эти машины любят в Новосибирской области и Краснодарском крае: здесь на них приходится около 15% рынка — двукратный рост. В этих трёх регионах, а также в Нижегородской (плюс 8,3 п.п., до 12,4%) и Кировской (плюс 7 п.п., до 12%) областях доля продаж выросла сильнее всего.
Не пользуются особой популярностью модели из Поднебесной в Самарской и Оренбургской областях. В общем объёме продаж на них приходится меньше 6%, а за год этот показатель вырос на минимальные в рейтинге 1,4 п.п.
Количество купленных машин в четырёх регионах выросло вопреки общему негативному тренду, причём в Московской области — почти вдвое. Плюс 37% — динамика в Нижегородской области, в Кемеровской и Кировской областях дилеры продали на 9% больше машин, чем в прошлом году. Сильнее всего рынок просел в Красноярском крае — спрос упал вдвое. Чуть легче — минус 47% — в Вологодской и Оренбургской областях.
Достаточно неплохая (а в некоторых регионах — очень хорошая) динамика сложилась на фоне двух основных факторов. Во-первых, на статистике всё ещё сказывается эффект низкой базы — китайские бренды продолжают наращивать присутствие в России. Во-вторых, из-за санкций, резкого роста цен на автомобили и дефицита моделей большинства автоконцернов, «китайцы» остаются почти единственным вариантом для тех, кто намерен купить новую машину.