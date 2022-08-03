Названы регионы России, где больше всего любят новые китайские автомобили

В первой половине 2022 года в России было куплено 37,4 тысячи новых автомобилей китайских марок. В сравнении с прошлым годом этот показатель на 19,5% хуже, однако спрос на них сократился заметно меньше, чем по рынку в целом (минус 57,5%). А в ряде регионов вообще зафиксирован рост.

Кроме того, на фоне приостановки бизнеса многими автопроизводителями из других стран, бренды из КНР почти вдвое нарастили долю рынка: каждый десятый проданный легковой автомобиль — китайского производства.

Узнали, где в России, по данным о продажах от Ассоциации Европейского Бизнеса, в этом году чаще всего покупали машины китайских марок. В рейтинг попали 30 регионов с самыми высокими продажами новых машин в этом году.