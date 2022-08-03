Викторина и точка: угадай, что ещё можно сделать, не выходя из машины

Летом 1933-го в Нью-Джерси открылся первый в мире автомобильных кинотеатр. Заплатив 25 центов за машину и ещё по четвертаку за каждого пассажира, можно было насладиться комедией «Жены, берегитесь!» с Адольфом Менжу и Маргарет Баннермен в главных ролях. Автомобильные кинотеатры (в штатах такие штуки называют драйв-ин) давно перестали быть экзотикой — такие сейчас есть даже в России. А какие ещё услуги можно получить не отстегивая ремень безопасности?