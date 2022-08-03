Викторина и точка: угадай, что ещё можно сделать, не выходя из машины
Михаил Медведев
Летом 1933-го в Нью-Джерси открылся первый в мире автомобильных кинотеатр. Заплатив 25 центов за машину и ещё по четвертаку за каждого пассажира, можно было насладиться комедией «Жены, берегитесь!» с Адольфом Менжу и Маргарет Баннермен в главных ролях. Автомобильные кинотеатры (в штатах такие штуки называют драйв-ин) давно перестали быть экзотикой — такие сейчас есть даже в России. А какие ещё услуги можно получить не отстегивая ремень безопасности?
С днём рождения автомобильного кинотеатра определились. А когда появилась первая точка общепита (она называлась Kirby's Pig Stand), в которую можно было заруливать, а не заходить?
Чем Kirby's Pig Stand отличался от современных автомобильных кафешек?
Первый Макдональдс для автомобилистов открылся только в 1975-м — это был ресторан в Аризоне рядом с военной базой «Форт Хуачука». Догадаетесь почему «Макавто» дебютировал именно в таком нетривиальном месте?
Окей, с закусочными покончили: подскажете когда появился первый драйв-ин банк?
Кино, кафе, банки — ну ведь медицинскую помощь через драйв-ин всё же не оказывают? Или оказывают?
Какую из этих услуг в США невозможно получить по системе драйв-ин?
А в СССР были услуги, похожие на западные «драйв-ины»?
Ну и последний вопрос: в 1996-м в шведском курорте Линдвален открылось очень необычное драйв-ин кафе. В чём его особенность?