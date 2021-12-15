Где и как можно заряжать электромобили

В каких режимах заряжается электромобиль

Чтобы зарядить батарею, недостаточно просто соединить её проводами с источником электричества. Для каждого устройства необходимы свои напряжение, ток зарядки и время, по истечении которого процесс нужно прервать. Проще говоря, любой аккумулятор заряжается в определённом режиме (или режимах). По уровню сложности и эффективности их можно разделить на четыре типа.

Mode 1 — это прямое соединение с бытовой электросетью без контроля параметров в этой цепи. В нём не прописаны жёстко нормы на заземление и уровень защиты от внешних воздействий, а сеть и устройство не обмениваются данными. По этим причинам для зарядки электромобилей такой режим не подходит и не используется. В некоторых странах прямо подключение запрещено даже для куда менее мощных потребителей.

Mode 2 — базовый полуавтоматический режим, применимый для зарядки электромобиля от сетей переменного тока (АС). Обмен информацией о допустимых режимах в нём тоже не используется, но в кабельном соединении есть электронное устройство защиты сети от перегрузки, которое может при необходимости снижать ток зарядки. По такому принципу реализованы зарядные системы, идущие в комплекте к электромобилю. Те, что предназначены для включения в бытовые однофазные розетки, обеспечивают мощность зарядки не выше 3,5 кВт, а подключающиеся к промышленным трёхфазным сетям — до 7-11 кВт.

При такой мощности процесс наполнения батареи ёмкостью 70-90 кВтч идёт медленно и может занимать целые сутки. Среди владельцев электрокаров устройства этого типа получили клички «бабушка» (за медлительность) или «кирпич» (по узнаваемому прямоугольному контрольному блоку, размещённому прямо на зарядном кабеле).

Mode 3 — защищённый режим зарядки переменным током от ЭЗС через специальный кабель с информационной шиной. Через неё терминал и электромобиль сначала инициализируют проверку всех соединений и утечек в изоляции, «договариваются» о допустимых режимах, и лишь после этого пускается зарядный ток. Так обеспечивается полная безопасность процесса даже в самых неблагоприятных погодных условиях. В процессе зарядки электроника электромобиля может управлять током, выдаваемым ЭЗС.