Где и как можно заряжать электромобили

Мы уже рассказывали о конструкции современного электромобиля в целом, а также про устройство современных тяговых батарей. Переходим к вопросам эксплуатации электрической машины. Первый и самый главный из них встаёт перед владельцем сразу после покупки электромобиля: где и как его заряжать? Давайте разберёмся с режимами зарядки, розетками, стандартами подключения к ним и выгодами от перехода с заправки бензином на электричество.
В чём особенности зарядки электромобиля
При заправке обычного автомобиля главное правило — выбрать проверенную АЗС, чтобы заправляться качественным топливом. Остальное мелочи: определиться с сортом нужного топлива и не пролить его при заправке. При современном заправочном оборудовании это совсем несложно.
С электромобилями всё иначе. Вопросы чистоты рук и качества топлива отпадают. С условной «сортностью» определиться чуть сложнее — для зарядки электромобиля подходят разные источники электроэнергии — бытовые и специализированные. Но разобраться с ними, на самом деле, не так уж сложно. Как и с совместимостью разъёмов источника и электромобиля. А вот на вопрос «где зарядить машину?» пока ещё сложно ответить даже тем, кто живёт в мегаполисах. Электрозарядных станций (ЭЗС) на российских дорогах почти нет, в городах они тоже встречаются нечасто, доступ к ним часто ограничен, а системы активации зарядки и оплаты часто совершенно непонятны.
И если недостаток точек для зарядки — это проблема государственного масштаба, серьёзно сдерживающая распространение электромобилей, то на остальные вопросы мы готовы дать ответы. И начнём, как обычно, с основ.
В каких режимах заряжается электромобиль
Чтобы зарядить батарею, недостаточно просто соединить её проводами с источником электричества. Для каждого устройства необходимы свои напряжение, ток зарядки и время, по истечении которого процесс нужно прервать. Проще говоря, любой аккумулятор заряжается в определённом режиме (или режимах). По уровню сложности и эффективности их можно разделить на четыре типа.
Mode 1 — это прямое соединение с бытовой электросетью без контроля параметров в этой цепи. В нём не прописаны жёстко нормы на заземление и уровень защиты от внешних воздействий, а сеть и устройство не обмениваются данными. По этим причинам для зарядки электромобилей такой режим не подходит и не используется. В некоторых странах прямо подключение запрещено даже для куда менее мощных потребителей.
Mode 2 — базовый полуавтоматический режим, применимый для зарядки электромобиля от сетей переменного тока (АС). Обмен информацией о допустимых режимах в нём тоже не используется, но в кабельном соединении есть электронное устройство защиты сети от перегрузки, которое может при необходимости снижать ток зарядки. По такому принципу реализованы зарядные системы, идущие в комплекте к электромобилю. Те, что предназначены для включения в бытовые однофазные розетки, обеспечивают мощность зарядки не выше 3,5 кВт, а подключающиеся к промышленным трёхфазным сетям — до 7-11 кВт.
При такой мощности процесс наполнения батареи ёмкостью 70-90 кВтч идёт медленно и может занимать целые сутки. Среди владельцев электрокаров устройства этого типа получили клички «бабушка» (за медлительность) или «кирпич» (по узнаваемому прямоугольному контрольному блоку, размещённому прямо на зарядном кабеле).
Mode 3 — защищённый режим зарядки переменным током от ЭЗС через специальный кабель с информационной шиной. Через неё терминал и электромобиль сначала инициализируют проверку всех соединений и утечек в изоляции, «договариваются» о допустимых режимах, и лишь после этого пускается зарядный ток. Так обеспечивается полная безопасность процесса даже в самых неблагоприятных погодных условиях. В процессе зарядки электроника электромобиля может управлять током, выдаваемым ЭЗС.
Теоретически, мощность зарядки по Mode 3 может достигать 43 кВт, хотя большинство станций спроектированы на 22 кВт. Поэтому такая зарядка тоже считается «медленной» — на полный заряд, например, кроссовера Jaguar i-Pace уйдёт больше 4 часов. Причём электромобиль тоже способен устанавливать свои лимиты на принимаемую мощность для оптимизации процесса зарядки, что ещё больше затянет процесс. Дело в том, что переменный ток нельзя подавать сразу к батарее электромобиля — сначала он проходит через инвертор электромобиля, где выпрямляется, стабилизируется и регулируется. Ограничения на этом этапе предотвращают перегрев бортовой электроники и сохраняют ресурс батареи.
Mode 4 — продвинутый защищённый режим зарядки постоянным током (DC). Здесь используется специальный кабель, машина и зарядная станция обмениваются информацией о допустимых токах и напряжении, а зарядка начинается лишь после полной проверки всех систем. А также исключаются потери на преобразование — поэтому уже выпрямленный ток от внешней станции заряжает батарею практически напрямую.
Самые «слабые» DC-станции обеспечивают, как правило, мощности 43-50 кВт. Но в сетях скоростных зарядок, работающих в Mode 4, уже встречаются терминалы мощностью 100, 150, 250 и даже 320 кВт (сеть Porsche Turbo Charging, например), которые способны наполнить батарею мощного электрокара всего за час. Сеть таких станций на дорогах, в перспективе, должна полностью снять проблему дальних путешествий на электромобилях. Ведь на них можно будет пополнить запас хода на пару сотен километров всего за несколько минут, в течение которых водитель может немного размяться и выпить кофе. Но при всех своих преимуществах терминалы постоянного тока намного сложнее и на порядок дороже АС-станций.
В какую розетку включать электромобиль
Опытные путешественники знают, как легко в другой стране оказаться отрезанным от электричества — просто потому, что штепсель устройства банально не подойдёт к местной розетке. Проблему решает переходник, который должен быть в багаже.
В мире электромобилей тоже пока нет единого стандарта зарядных разъёмов, а простым переходником проблему уже не решить. Правда и вариантов розеток для электрокаров меньше, чем для бытовой электроники — всего семь.
Type 1. Однофазный разъём (иногда ещё обозначаемый как J1772), ставший в 2009 году первым стандартом для специализированного подключения электромобилей. Он рассчитан только на зарядку переменным током в режимах Mode 2 и Mode 3, а используется, в основном, в США и Японии. Максимальная мощность заряда — 9,2 кВт.
Type 2. Комбинированный (одно/трёхфазный) разъём, принятый для подключения электромобилей в Европе. Разработан компанией Mennekes и допускает мощность зарядки 43 кВт в режиме Mode 3.
CCS Combo 1 (на фото под этим абзацем — слева) и CCS Combo 2. Понимая недостатки стандартов Type 1 и Type 2, автопроизводители инициировали создание более продвинутых разъёмов. В них есть дополнительная проводка, рассчитанная на зарядку постоянным током (Mode 4) мощностью до 400 кВт. Зарядить от такого терминала электромобиль с кабелем Type 1/Type 2 не получится, а вот обратная совместимость есть — «комбо»-электрокар можно подключить к станции медленной зарядки.
Tesla Supercharger. Как понятно из названия, этот разъём внедрила компания Tesla, развивающая собственную сеть зарядных станций, чтобы обойти ограничение по мощности американского стандарта Type 1. Он комбинированный — с его помощью автомобиль можно заряжать как «медленным» переменным током, так от DC-станций мощностью до 135 кВт. А новая версия кабеля Supercharger V3 с жидкостным охлаждением позволяет увеличить мощность зарядки до 250 кВт.
Автомобили Tesla для экспортных рынков оснащены разъёмами Type 2, что делает их совместимыми с европейскими зарядными терминалами. А от местной станции Tesla Supercharger машину можно зарядить и мощным постоянным током.
CHAdeMO. Cтандарт, который активно используют в США и Японии конкуренты Tesla. Этот сложный разъём в версии 2.0, разработанной в 2018 году, обеспечивает мощность зарядки до 400 кВт постоянным током (при наличии жидкостного охлаждения терминалов), но при этом может отдельно подпитывать 12-вольтовую сеть электромобиля. Правда, большинство оснащённых таким «штепселем» электромобилей (в основном японских и корейских) сегодня могут принять только 50 кВт. С помощью специального адаптера к терминалам стандарта CHAdeMO можно подключать и электрокары Tesla.
GB/T. Этот разъём (точнее, сразу два разъёма — для переменного и постоянного тока) создали в Китае, переняв некоторые проверенные решения из существующих стандартов. GB/T обеспечивает мощность DC-зарядки (Mode 4) до 237 кВт, а в новой модификации с жидкостным охлаждением обещает достичь фантастических 900 кВт.
Сложно? На самом деле нет. В России приняты «европейские» стандарты Type 2/CCS Combo 2. Наличие любого из этих разъемов под зарядным лючком электромобиля снимает вопрос совместимости. На некоторых европейских моделях такие порты ставят парами и с разных сторон. А на американских или японских электромобилях, предназначенных для рынка Европы, часто встречаются и двойные стандарты — рядом с «родным» CHAdeMO будет соседствовать и обязательный «локальный». Терминалы с CHAdeMO, кстати, встречаются и в России.
Если вы решите купить автомобиль, предназначенный не для европейского рынка, то придётся озаботиться приобретением кабеля с разными разъёмами на противоположных концах или специальными адаптерами под Type 2. Но знайте, что первый окажется бесполезен на ЭЗС, которые уже оборудованы своим несъёмным кабелем вместо розетки. А второй вносит в цепь дополнительное соединение, что может стать причиной сбоев и даже повреждений зарядного оборудования. Кроме того, переходники довольно дороги — например, тесловский адаптер под CHAdeMO стоит несколько сотен долларов.
Где в России можно заряжать электромобиль
Публичные или коммерческие точки зарядки с нужными разъёмами помогают отыскать специальные мобильные приложения или сайты для владельцев электрокаров. Например, Plugshare, который показывает ЭЗС по всему миру. Удобство этого приложения в том, что, помимо данных о количестве и типах доступных розеток в нём, у владельцев электрокаров есть возможность оставлять фотографии и отзывы об актуальном их состоянии — неработающие станции в России, увы, не редкость.
Но главная проблема владельцев электромобилей — нехватка точек зарядки. Станций, где хотя бы теоретически можно «заправить» свой транспорт, очень мало, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. А покрытие автомагистралей не развито совсем, за исключением платной трассы М11 из Москвы в Санкт-Петербург.
И даже столицу пока нельзя поставить в пример развития инфраструктуры для электромобилей. Коммерческие зарядные сети находятся в зачаточном состоянии — если таковыми вообще можно назвать компании, установившие всего по несколько терминалов, часть из них находится на территориях с ограниченным доступом. По сути, это просто «образцы продукции» — установившие их фирмы Fora, EV-Time, Volt For Drive (V4D), Sitronics Electro ориентированы на производство и продажу самих зарядных станций, а не платное обслуживание владельцев электромобилей. Мощность терминалов — до 22 кВт при зарядке переменным током и до 50 кВт постоянным. Разъёмы — Type 2, CCS Combo 2, CHAdeMO.
Для доступа к коммерческим терминалам необходимо установить приложение соответствующей компании, через которое ведётся учёт выданного электричества и списывается плата. И кое-где она настолько высока, что по стоимости километра пробега электромобиль вплотную приближается к автомобилю с ДВС.
Поэтому вся надежда российских владельцев электромобилей — на общественные сети, которые развивают московский департамент транспорта и ПАО «Россети» (компания «МОЭСК» в самой Москве и «МосОблЭнерго» на территории области). Доступ к первой осуществляется через приложение «Транспорт Москвы» по картам «Тройка». Доступ к двум оставшимся — через приложение «Мосэнергосбыт Зарядки». Терминалы Мосэнерго заряжают только переменным током (мощность до 22 кВт) через разъём Type 2.
Но и таких станций пока ещё слишком мало, так что добрая половина точек в приложении Plugshare — просто розетки на стенах зданий, АЗС или даже на «умных столбах». Они, в лучшем случае, выдают 5-7 кВт из трёхфазной электросети, но чаще это просто обычная евророзетка на 3,5 кВт, к которой электромобиль можно подключить через «кирпич».
Наконец, зарядные терминалы можно встретить на парковках у дилерских центров. Большинство из них, как и общественные станции, предлагают зарядку переменным током через разъём Type 2. Хотя производители мощных электрокаров (Audi, Porsche) уже начинают устанавливать у своих техцентров мощные зарядки постоянным током с розетками CCS Combo. Но это, скорее, имиджевый проект, чем решение проблемы — не будешь же через день ездить в гости к дилеру, чтобы заправиться и попить кофе…
Как зарядить электромобиль дома или в офисе
Парадокс в том, что большинству сегодняшних электромобилей мощные станции зарядки практически не нужны. Мировой опыт показывает, что лучший терминал — тот, что стоит прямо дома у владельца электромобиля. Или на работе. То есть в тех местах, где машина стоит большую часть дня или ночи. А значит, проблема мощности и скорости её зарядки отпадает сама собой. Достаточно, вернувшись домой, подключить электромобиль к розетке — и утром можно снова отправляться в путь с полной батареей.
Домашний способ зарядки хорош по нескольким соображениям. Таймерное подключение позволяет получать электроэнергию по сниженным ночным тарифам. Может ко времени отъезда из дома прогреть или охладить электромобиль от сети, не растрачивая энергию аккумулятора. Одновременно решается проблема совместимости разъёмов — в своём гараже или на площадке перед частным домом владелец волен поставить терминал с нужной розеткой. Четвёртый плюс в использовании своей «медленной» подзарядки — она меньше изнашивает дорогостоящую батарею за счёт снятия критических нагрузок, которые могут создавать общественные станции скоростной зарядки.
Когда ежедневный пробег не превышает 50-100 километров, для заряда не очень мощного электромобиля можно спокойно обходиться домашней розеткой на 220 В. Главное, чтобы проводка к ней была в исправном состоянии, а сеть не сильно «просаживалась» при подключении такого потребителя (иначе электромобиль сам ограничит ток зарядки). Даже самая медленная «бабушка» за ночь пополнит батарею зарядом, достаточным чтобы проехать такую дистанцию.
Если же требуется каждодневная подпитка на 150-200 км, то лучше обратиться в местную электрическую компанию, чтобы к дому (или гаражу) сделали трёхфазную подводку. Тогда электромобиль уже можно будет заряжать с мощностью 7-11 кВт, и ночи будет хватать, чтобы пополнить заряд батареи до 100 процентов.
Ещё лучше установить специальный настенный терминал (их выпускает большое число производителей), который заряжает электромобиль в режиме Mode 3 и обеспечивает мощность до 22 кВт. Такое устройство за шесть часов обеспечит наполнение батареи, которого хватит на дистанцию в 200-400 км. Основная проблема — получить разрешение на энергопотребление такой мощности и соответствующую подводку от местной энергосбытовой компании.
Есть ещё один способ ускорить зарядку на дому — использовать внешний инвертор, преобразующий переменный ток домашней сети в постоянный и подающий его через соответствующий разъем (CHAdeMO, GB/T, CCS Combo). Производители таких устройств утверждают, что скорость зарядки при таком подключении возрастает почти в четыре раза относительно Mode 2. Но и нагрузка на проводку дома тоже увеличивается.
Сколько стоит энергия для электромобиля
Общественные сети в России пока заряжают автомобили бесплатно, хотя в перспективе наверняка перейдут на коммерческие рельсы. Совсем по-простому (вставил кабель — пошла зарядка) и на безвозмездной основе можно зарядиться от «медленных» станций, размещенных на некоторых АЗС, от «умных столбов», а также от настенных или колоночных станций, которые устанавливают у себя крупные автодилеры. Некоторые, правда, требуют активации специальной картой, но её могут предоставить на стойке ресепшена. Впрочем, бывают случаи, когда дилерские центры отказывают в такой услуге, если видят, что на зарядку приехал автомобиль «чужого» бренда.
А ещё бесплатно или условно бесплатно можно зарядиться от «медленных» зарядок, которые стали устанавливать на своих парковках некоторые столичные отели, бизнес-центры или крупные ТРЦ (их ЭЗС тоже обозначены на портале plugshare.com). В этом случае заплатить придётся разве что за парковочное время. Исходя из типовой скорости зарядки в таком терминале, увеличивающим за час запас хода на 30-35 км, и стоимости парковки (100 рублей/час), километр пробега электромобиля обойдётся примерно в 3 рубля. Что эквивалентно расходу 6 л/100 км обычного автомобиля с ДВС. А в пересчёте на электричество это примерно 10-15 руб/кВт⋅ч.
Для сравнения: в коммерческих сетях стоимость «переменного» киловатт-часа составляет около 8 рублей, а при быстрой зарядке постоянным током может достигать 17 рублей. Если же пользоваться настенным терминалом, подключённым к дому на территории Московской области, то максимальная цена энергии составит 5,93 руб/кВт⋅ч. А в обычной розетке по тарифу для хозяйств с электроплитой и трёхзонным счётчиком цена киловат-часа в ночное время будет ниже 2 рублей. Таким образом, полная зарядка даже самой большой батареи электромобиля (вмещающей, скажем, 100 кВт⋅ч) обойдётся всего в 200 рублей. А хватить её должно на 400-500 км пробега. Такие цифры делают электромобиль очень выгодным средством передвижения в сравнении с традиционными машинами.
Итак, совсем коротко
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– Основная трудность с зарядкой электромобиля — найти работающую ЭЗС с нужным зарядочным режимом и разъёмом.
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– Режимы заряда бывают 4 типов, в зависимости от уровня контроля процесса, мощности и типа подводимого тока. Самый быстрый — Mode 4, заряжающий батарею напрямую постоянным током.
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– Мощность зарядки зависит от типа. В Mode 2 она не может превышать 11 кВт, в Mode 3 — 22-43 кВт. Только Mode 4 на сегодняшний день может обеспечить мощности до 350-400 кВт. Однако он не очень полезен для батареи электромобиля, испытывающей высокие нагрузки.
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– В мире сейчас существует несколько стандартов зарядных разъёмов, каждый рассчитан на свой тип (или два типа) зарядки. Сделать зарядку более универсальной в некоторых случаях помогают переходные кабели.
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– Чтобы снять с себя все проблемы по стандартам, лучше приобретать электромобиль, у которого будут принятые в России европейские порты Type 2/CCS Combo 2.
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– Сеть зарядных станций в России пока развита слабо, поэтому основным способом «заправки» электромобиля становится розетка или специальный терминал у собственного дома. Такой способ и полезнее для батареи и выгоднее по затратам, но не решает проблему поездок на большие расстояния.
Уже весной 2022 года в России приедет новый электромобиль — полностью электрический MINI Electric! А для тех, кто хочет забрать свой электромобиль одним из первых, в конце декабря 2021 года появится возможность забронировать машину на сайте MINI.ru.
Визуально MINI Electric очень похож на хорошо знакомый трёхдверный MINI — это компактный городской хэтчбек с узнаваемой британской внешностью и столь полезной в мегаполисе отличной манёвренностью. Из заметных внешних отличий — особая окраска с яркими цветовыми акцентами, необычные колёсные диски и сплошная облицовка передней части кузова. Но главное — под капотом тут стоит электромотор!
Мощность электрического двигателя — 184 л.с., а максимальный крутящий момент доступен в любой момент и на любой скорости. Разгон до 100 км/ч — за 7,3 секунды. Так что по своей энерговооружённости электромобиль сравним с заряженной версией MINI Cooper S с традиционным ДВС, но дарит абсолютно новые эмоции от вождения! Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч — но для города и коротких поездок в пригород этого хватит с запасом.
Компактная батарея ёмкостью 32,6 кВт-ч расположена под полом, и это хорошо — ведь низкий центр масс гарантирует азартную управляемость. Заявленный запас хода — около 240 километров, поэтому в условиях мегаполиса MINI Electric сможет несколько дней ездить вообще без подзарядки. В случае чего, его можно зарядить даже от бытовой розетки, а с помощью фирменного зарядного устройства мощностью 11 кВт батарею можно зарядить до 80% всего за 2,5 часа. Для полной зарядки потребуется на час больше. А если есть возможность использовать мощную 50-киловаттную станцию переменного тока, то на восстановления заряда батареи уйдет меньше полутора часов.