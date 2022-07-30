Насколько современны китайские автомобили и как они устроены

Где и как производят китайские автомобили для России

Разбор

Команда Авто.ру

Экспансия Китая на российский автомобильный рынок начиналась в 2005 году — с небольших партий недорогих пикапов, неказистых хэтчбеков и седанов. Но сегодня китайские автомобили совсем другие, и никто уже не сомневается, что их производители пришли в Россию всерьёз и надолго. Где и как делают машины из Поднебесной, которые пользуются у российских покупателей устойчивым спросом? Рассказываем!

Great Wall и Haval

Компания Great Wall Motors из Баодина одной их первых стала поставлять свои автомобили в нашу страну. И по состоянию на лето 2022 года это единственный китайский автопроизводитель, который построил и запустил собственный завод в России — он расположен в Тульской области.

А начинал Great Wall с открытия официального представительства в 2004 году в Москве и продажи пикапов и внедорожников: Great Wall Deer, Great Wall SUV и Great Wall Hover. Последний оказался настоящим рыночным долгожителем — его производство было свернуто лишь в мае 2021 года.

Сегодня компания предлагает в России семь моделей. Машины под брендом Haval — это кроссоверы F7, его купеобразный вариант F7x, более компактный Jolion и новичок Dargo, а также большой внедорожник Н9 — выпускаются на вышеупомянутом российском заводе, открытом в 2019 году. Причём выпускаются по полному циклу, со штамповкой деталей, сваркой и окраской кузовов. На той же территории индустриального парка «Узловая» планируется и постройка моторного завода, а пока двигатели и агрегаты трансмиссии, включая «автоматы» ZF, муфты полного привода BorgWarner и Haldex на российский конвейер везут из Китая.

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Haval F7

А вот пикапы Poer и Wingle 7 по-прежнему носят эмблему материнской компании Great Wall Motors (GWM) и поставляются к нам непосредственно с завода в Баодине. Но российская дилерская сеть у этих брендов единая и насчитывает 114 официальных центров.

Geely

Российская экспансия компании Geely Auto из Ханчжоу началась с седанов. В мае 2007 года на заводе в Новоуральске стартовала мелкоузловая сборка (СKD) компактных моделей с весьма запоминающимся названием Otaka. Годом позже в сотрудничестве с дилером Рольф была создана компания Red Dragon, под вывеской которой напрямую из Китая импортировались седаны MK и Vision. Официальное представительство Geely в России открылось только в 2011 году, тогда же была организована «отвёрточная» сборка седана МК и кросс-хэтчбека MK Cross на черкесском предприятии Дервейс.

Первый полноценный кроссовер — Emgrand X7 компания Geely начала продавать в России в 2013 году. Выпуск этого автомобиля уже крупноузловым методом освоили на совместном белорусско-китайском предприятии БелДжи в Борисове. Сегодня оттуда в Россию поставляются две актуальные модели — кроссоверы Atlas Pro и Coolray (производство Geely Atlas свёрнуто, дилеры распродают остатки). Их собирают по полному циклу, привозя из Китая лишь моторы и элементы трансмиссии. Как мы уже рассказывали чуть раньше, в них тоже хватает заимствованных компонентов. Например, муфту полного привода собирают по лицензии BorgWarner, а 7-ступенчатая роботизированная коробка разработана совместно со специалистами немецкого концерна LuK Getriebe.

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Geely Emgrand

Планируется и белорусская локализация флагманского кроссовера Geely Tugella, разработанного на единой с современными моделями Volvo платформе CMA. Пока же модный купеобразный кросс везут к нам из китайского Нингбо.

Официальная дилерская сеть Geely в России в настоящее время насчитывает 95 центров в 65 российских городах.

Chery и Exeed

Пришествие Chery на российский рынок в 2005 году вышло, пожалуй, наиболее ярким среди прочих «китайцев». Представленные модели были фактически скопированы с европейских или японских автомобилей: седан Amulet — cо старенького SEAT Toledo, кроссовер Tiggo — с RAV4. Позже появился и маленький Chery QQ, сильно похожий на Daewoo Matiz. Впрочем, это были вполне лицензионные копии, а первые две модели даже дособирались на калининградском заводе «Автотор».

В настоящий момент государственная компания Chery из китайской провинции Аньхой представлена в России двумя брендами — материнским Chery и «премиальным» Exeed, созданным в 2018 году. Оба предлагают исключительно кроссоверы, и в них уже нет и намёка на подражательство европейским или японским моделям. В ближайшее время в России дебютирует ещё один бренд — Omoda, под которым планируют продавать и седан.

Линейка Chery состоит из моделей Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, но только последняя имеет привод на все колёса, а остальные автомобили переднеприводные. Бренд Exeed пока имеет более короткую модельную линейку — LX, TXL, VX , но переднеприводный среди них только маленьких LX, который вскоре тоже получит версию с приводом на все колёса.

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Omoda C5

Устанавливаемые на все без исключения модификации моторы Acteco созданы при содействии австрийский инжиниринговой фирмы AVL, роботизированные коробки разработаны не без участия компания Getrag, а муфты систем полного привода сконструированы в BorgWarner, но платформы кроссоверов у компании свои. Все пять моделей Chery построены на модульной основе T1X, такой же базовый «конструктор» использован и для Exeed LX. А вот модели TXL и VX созданы на более современной платформе M3X.

Российская сеть марки Chery состоит из более 130 дилерских центров, у марки Exeed – более 50 дилеров. Все кроссоверы поступают Россию с китайского завода в Аньхой, но в скором времени компания планирует начать сборку автомобилей на площадях завода УАЗ в Ульяновске.

Changan

Changan Automobile Co., Ltd — четвёртая по объёмам производства автомобильная компания Китая. Под основным брендом предприятие из Чунцина выпускает в настоящий момент 24 модели, но в Россию поставляются лишь три кроссовера. Все эти модели — CS35 Plus, CS55 и CS75FL — собираются в Китае. Хотя попытка локализации производства на территории нашей страны была: в 2016 заводе в Липецкой области наладили крупноузловую сборку компактного кроссовера CS35, но спустя три года китайская сторона решила не продлевать контракт.

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Changan CS35 Plus

Модели Changan относительно свежие — самая старшая, СS55 дебютировала в 2017 году — и построенны на платформах собственной разработки. Атмосферный и турбированные моторы семейства Blue Core также были спроектированы инженерами Changan. Вместе с тем 6-ступенчатые автоматы и муфты полного привода японского и американского происхождения. Первые имеют маркировку Aisin, вторые — BorgWarner 

Несмотря на скромный модель ряд, Changan может похвастаться весьма обширной дилерской сетью в России — 88 центров в 66 городах.

GAC

О своём выходе на российский рынок компания Guangzhou Automobile Group (GAC) официально заявила в августе 2019 года на Московском международном автосалоне, где показала сразу 7 моделей, от седанов до минивэна. Но актуальный модельный ряд GAC в России пока заметно короче.

Первым, в конце 2019 года, в продажу поступил флагманский 8-местный кроссовер GS8. Он дебютировал у себя на родине тремя годами ранее и построен на платформе, которая берёт своё начало ещё с модели Alfa Romeo 166. Безальтернативная автоматическая коробка разработана японской фирмой Aisin, а 2-литровый 190-сильный турбомотор 4B20M1 — собственное изделие компании GAC.

Летом 2020 года в России дебютировал минивэн GN8 на той же платформе и с теми же агрегатами — за исключением полного привода. А спустя несколько месяцев начались продажи более компактного кроссовер GAC GS5, у которого уже своя платформа G-CPMA.

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GAC GS8

Продажи машин этой марки на российском рынке пока невелики, поэтому локального производства у компании в России нет — все три модели поставляют из Китая. Реализацией автомобилей занимаются 18 официальных дилеров в 15 городах.

JAC

Государственная компания JAC Motors из провинции Аньхой входит в пятёрку крупнейших автомобильных предприятий Китая. Основу её продукции составляют грузовики, автобусы и спецтехника, легковой модельный ряд фирмы скромнее. На международном сайте компании представлены один лифтбэк и четыре компактных кроссовера, два из которых электрические.

Вопреки общей тенденции, в 2021 самой продаваемой моделью JAC стал лифтбек J7 со 134-сильным турбомотором. Это довольно современная модель, комфортная и просторная. Вторым по популярности на нашем рынке стал утилитарный пикап Т6, и только после них — кроссоверы S3, похожий на Hyundai ix35, и более современный JAC S7. Оба — переднеприводные.

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JAC J7

Совсем экзотика — электромобиль JAC iEV7S. И это единственная модель, поставляемая к нам прямо из КНР. Все остальные производятся в Казахстане, где китайский бренд намного популярнее, чем в России. По последним официальным данным, дилерская сеть JAC Motors в России насчитывает 58 центров в 44 городах.

Dongfeng Motor 

Государственная автомобильная компания со штаб-квартирой в городе Ухань — одна из крупнейших в Китае, но на российском рынке не очень активна. Появившиеся у нас в 2014 году компактные седан S30 и хэтчбек H30 Cross уже давно не продаются, да и на дорогах их едва ли встретишь. В настоящий момент дилеры предлагают единственную легковую модель — 7-местный переднеприводный кроссовер DFM 580 китайской сборки.

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DFM 580

На российском рынке этот автомобиль дебютировал летом 2019 года c безальтернативным набором: бензиновый двигатель 1.8 (132 л.с.), 5-ступенчатая механическая коробка, комплектация Comfort. Спустя два года кроссовер обновили и дополнили более содержательной версией Luxury — с 1,5-литровым турбомотором, работающим в паре с вариатором. Моторы и коробки у DFM 580 собственного производства, а вот шасси по многим признакам имеет французское происхождение. Его донором скорее всего стал минивэн Peugeot 806. Не удивляйтесь — создав дочернее предприятие Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company, китайцы получили свободный доступ к технической документации французских автомобилей.

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DongFeng DF6

В 2022 году на российский рынок начали также поставлять пикап DongFeng DF6 в единственной комплектации — с 2,5-литровым дизелем мощностью 136 л.с., МКПП и полным приводом.

Российская дилерская сеть Dongfeng Motor включает 54 центра в 36 городах.

FAW

FAW — крупнейшая автомобильная компания Китая, но на российском рынке она делает больше ставку на коммерческую технику, чем на частный транспорт. Хотя представительство FAW в России существует с 2007 года, первая легковушка — среднеразмерный седан Besturn B50 — появилась в нашей стране только в 2012-ом. И спустя всего пару лет её продажи были свёрнуты.

«Вторая волна» случилась в 2017 году, когда FAW подписал с калининградским предприятием «Автотор» соглашение о крупноузловой сборке кроссовера Besturn X80, который был разработан на платформе Mazda6 I поколения. Там его выпускали до 2020 года — и эти машины до сих пор есть у дилеров. Более свежий Besturn X40 на конвейер в Калининграде не попал, его возили из Чаньчуня. Наконец, новинку бренда — дебютировавший в 2021 году FAW Besturn T77 — тоже поставляют прямиком из Китая.

Этот кроссовер базируется на платформе собственного производства и оснащён родными агрегатами. От сторонних поставщиков у него только 7-ступенчатся роботизированная коробка BorgWarner. На X80 и X40, к слову, устанавливались 6-ступенчатые АКПП Aisin.

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FAW Besturn B50

Увы, сегодня поставки всех легковых моделей FAW в Россию приостановлены. Официальные дилеры FAW, а их по официальным данным 82, распродают складские запасы.

Кто из китайских производителей самый крутой?

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