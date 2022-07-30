Где и как производят китайские автомобили для России

Chery и Exeed

Пришествие Chery на российский рынок в 2005 году вышло, пожалуй, наиболее ярким среди прочих «китайцев». Представленные модели были фактически скопированы с европейских или японских автомобилей: седан Amulet — cо старенького SEAT Toledo, кроссовер Tiggo — с RAV4. Позже появился и маленький Chery QQ, сильно похожий на Daewoo Matiz. Впрочем, это были вполне лицензионные копии, а первые две модели даже дособирались на калининградском заводе «Автотор».

В настоящий момент государственная компания Chery из китайской провинции Аньхой представлена в России двумя брендами — материнским Chery и «премиальным» Exeed, созданным в 2018 году. Оба предлагают исключительно кроссоверы, и в них уже нет и намёка на подражательство европейским или японским моделям. В ближайшее время в России дебютирует ещё один бренд — Omoda, под которым планируют продавать и седан.

Линейка Chery состоит из моделей Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, но только последняя имеет привод на все колёса, а остальные автомобили переднеприводные. Бренд Exeed пока имеет более короткую модельную линейку — LX, TXL, VX , но переднеприводный среди них только маленьких LX, который вскоре тоже получит версию с приводом на все колёса.