Где и как производят китайские автомобили для России

Changan

Changan Automobile Co., Ltd — четвёртая по объёмам производства автомобильная компания Китая. Под основным брендом предприятие из Чунцина выпускает в настоящий момент 24 модели, но в Россию поставляются лишь три кроссовера. Все эти модели — CS35 Plus, CS55 и CS75FL — собираются в Китае. Хотя попытка локализации производства на территории нашей страны была: в 2016 заводе в Липецкой области наладили крупноузловую сборку компактного кроссовера CS35, но спустя три года китайская сторона решила не продлевать контракт.