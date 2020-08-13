В России отзывают Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с блокировкой дифференциала
Наталья Насонова
Причиной послужило возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала. На всех автомобилях они будут проверены и при необходимости заменены.
Проверить, не подпадает ли транспортное средство под акцию, можно на Авто.ру по VIN или номеру автомобиля. VIN-коды внедорожников с дефектом также опубликованы на сайте Росстандарта.
Нынешний отзыв стал четвёртым для Mercedes-Benz в России с начала года. В июле отзывались 17 внедорожников GLE и GLS
из-задефектных сварных швов. В июне на СТО приглашались владельцы 4270 автомобилей C- и E-класса,а также купе CLK и CLS для замены клеевого соединения рамы сдвижной части люка и стеклянной крышки. В апреле дилеры проверяли электропроводку в передних дверях на 500 внедорожников G-класса.