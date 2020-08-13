В России отзывают Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с блокировкой дифференциала

Причиной послужило возможное несоответ­ствие специфи­кации блока управления исполни­тельных элементов блокировки дифферен­циала. На всех автомо­билях они будут проверены и при необходимости заменены.

Проверить, не подпадает ли транспортное средство под акцию, можно на Авто.ру по VIN или номеру автомобиля. VIN-коды внедорож­ников с дефектом также опубликованы на сайте Росстандарта.