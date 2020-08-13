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В России отзывают Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с блокировкой дифференциала

Новости

Наталья Насонова

Компания Mercedes-Benz отозвала в России 1644 внедорожника G-класса из-за возможной неисправ­ности блокировки дифферен­циала. Акция затронет авто­мобили, произве­дённые в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, сообщил Росстандарт.

Mercedes-Benz G 500

  • Причиной послужило возможное несоответ­ствие специфи­кации блока управления исполни­тельных элементов блокировки дифферен­циала. На всех автомо­билях они будут проверены и при необходимости заменены.

  • Проверить, не подпадает ли транспортное средство под акцию, можно на Авто.ру по VIN или номеру автомобиля. VIN-коды внедорож­ников с дефектом также опубликованы на сайте Росстандарта.

  • Нынешний отзыв стал четвёртым для Mercedes-Benz в России с начала года. В июле отзывались 17 вне­дорожников GLE и GLS из-за дефектных сварных швов. В июне на СТО приглашались владельцы 4270 автомобилей C- и E-класса, а также купе CLK и CLS для замены клеевого соединения рамы сдвижной части люка и стеклянной крышки. В апреле дилеры проверяли электро­проводку в передних дверях на 500 внедорожников G-класса.

Если ваша машина попадёт под отзыв — поедете?

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