Обновлённый Mercedes-Benz G-класса получил «пустынный» режим
Евгений Костин
Бренд Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для
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С осени будут сняты ограничения на заказ самой мощной дизельной модификации
G 400 d, оснащённой трёхлитровой «битурбошестёркой» (330 л.с., 700 Нм). Ограничения были связаны с тем, что автомобиль с таким мотором продавался только в лимитированной версии.
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У внедорожника нового модельного года появился дополнительный режим движения — Desert. Он изменяет настройки ESP, скорость отклика дроссельной заслонки и реакции «автомата» для более эффективного движения по песку.
В стандартную комплектацию внедорожника включили «широкоэкранный» кокпит — два объединённых дисплея цифровой приборки и мультимедийной системы MBUX, парковочный ассистент с камерой заднего вида, безрамочное салонное зеркало заднего вида.
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G-класс получил также обновлённые пакеты отделки, в том числе антихромные Night Package с шильдиками в глянцевом чёрном цвете,
20-дюймовые колёсные диски нового дизайна и модернизированные противоугонные системы — с функцией геолокации.
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В линейке цветов для кузова появились три новых: Classic Grey, Deep Green и China Blue. Они повторяют архивные цвета, которые были доступны для классического
G-класса.
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Модель Mercedes-Benz G-класса выпускается с 1979 года. В настоящее время на рынке представлен внедорожник третьего поколения (W463). В России автомобиль предлагается с дизельными двигателями мощностью 249 и 330 л.с. в сочетании с
9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цены начинаются от 9 990 000рублей. «Заряженный» Mercedes-AMG G 63 укомплектован битурбированной 585-сильной бензиновой «восьмёркой» и стоит 16 900 000рублей.