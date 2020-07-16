Новый автомобильный мегаальянс назвали Stellantis

Обновлённый Mercedes-Benz G-класса получил «пустынный» режим

Новости

Евгений Костин

Бренд Mercedes-Benz анонсировал ряд обнов­лений для G-класса. С 1 сентября внедорожник с самым мощным дизелем можно будет купить без ограни­чений, в палитру цветов вернулись архивные оттенки, а широко­форматный кокпит стал частью стандартной комплектации.

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  • С осени будут сняты ограничения на заказ самой мощной дизельной моди­фикации G 400 d, оснащённой трёх­литровой «битурбо­шестёркой» (330 л.с., 700 Нм). Ограни­чения были связаны с тем, что автомобиль с таким мотором продавался только в лимити­рованной версии.

  • У внедорожника нового модельного года появился дополни­тельный режим движения — Desert. Он изменяет настройки ESP, скорость отклика дроссельной заслонки и реакции «автомата» для более эффектив­ного движения по песку.

  • В стандартную комплектацию внедорожника включили «широко­экранный» кокпит — два объединён­ных дисплея цифровой приборки и мульти­медийной системы MBUX, парковочный ассистент с камерой заднего вида, безрамочное салонное зеркало заднего вида.

  • G-класс получил также обновлённые пакеты отделки, в том числе анти­хромные Night Package с шильдиками в глянцевом чёрном цвете, 20-дюймо­вые колёсные диски нового дизайна и модерни­зированные противо­угонные системы — с функцией геолокации.

  • В линейке цветов для кузова появились три новых: Classic Grey, Deep Green и China Blue. Они повторяют архивные цвета, которые были доступны для классиче­ского G-класса.

  • Модель Mercedes-Benz G-класса выпускается с 1979 года. В настоящее время на рынке представлен внедорожник третьего поколения (W463). В России автомобиль пред­лагается с дизельными двигателями мощностью 249 и 330 л.с. в сочетании с 9-ступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Цены начинаются от 9 990 000 рублей. «Заряженный» Mercedes-AMG G 63 укомп­лектован битурби­рованной 585-сильной бензиновой «восьмёркой» и стоит 16 900 000 рублей.

Считаете G-класс легендой?

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