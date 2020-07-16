Обновлённый Mercedes-Benz G-класса получил «пустынный» режим

С осени будут сняты ограничения на заказ самой мощной дизельной моди­фикации G 400 d , оснащённой трёх­литровой «битурбо­шестёркой» (330 л.с., 700 Нм). Ограни­чения были связаны с тем, что автомобиль с таким мотором продавался только в лимити­рованной версии.

У внедорожника нового модельного года появился дополни­тельный режим движения — Desert. Он изменяет настройки ESP, скорость отклика дроссельной заслонки и реакции «автомата» для более эффектив­ного движения по песку.

В стандартную комплектацию внедорожника включили «широко­экранный» кокпит — два объединён­ных дисплея цифровой приборки и мульти­медийной системы MBUX, парковочный ассистент с камерой заднего вида, безрамочное салонное зеркало заднего вида.

G-класс получил также обновлённые пакеты отделки, в том числе анти­хромные Night Package с шильдиками в глянцевом чёрном цвете, 20-дюймо ­вые колёсные диски нового дизайна и модерни­зированные противо­угонные системы — с функцией геолокации.

В линейке цветов для кузова появились три новых: Classic Grey, Deep Green и China Blue. Они повторяют архивные цвета, которые были доступны для классиче­ского G-класса.