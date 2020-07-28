Названы сроки исчезновения внедорожника Mitsubishi Pajero

Запредельно богато: посмотрите на Гелик за 33 миллиона от Mansory

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Кирилл Малышев

Известные специалисты по тюнингу из компании Mansory основательно поработали над внедорож­ником Mercedes-AMG G 63. От них он вышел с 720 силами под капотом, броским обвесом и запомина­ющимся интерьером.

  • Четырёхлитровая «битурбо­восьмёрка» форсирована с 585 л.с. и 850 Нм до 720 л.с. и 1000 Нм. Максимальная скорость выросла с 220 до 250 км/ч. А вот на сколько сократился штатный разгон до сотни, который занимает 4,5 секунды, и сократился ли вообще, не сообщается.

  • Салон выполнен в жёлтом цвете. Яркой кожей декори­ровано почти всё. Того же цвета сделаны канты на комплекте фирменных ковриков Mansory. 

  • Внедорожник оценён в 394 400 евро. Это более 33,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Нравятся машины от Mansory?

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