Запредельно богато: посмотрите на Гелик за 33 миллиона от Mansory
Кирилл Малышев
Известные специалисты по тюнингу из компании Mansory основательно поработали над внедорожником Mercedes-AMG G 63. От них он вышел с 720 силами под капотом, броским обвесом и запоминающимся интерьером.
Четырёхлитровая «битурбовосьмёрка» форсирована с 585 л.с. и 850 Нм до 720 л.с. и 1000 Нм. Максимальная скорость выросла с 220 до
250 км/ч.А вот на сколько сократился штатный разгон до сотни, который занимает 4,5 секунды, и сократился ли вообще, не сообщается.
Салон выполнен в жёлтом цвете. Яркой кожей декорировано почти всё. Того же цвета сделаны канты на комплекте фирменных ковриков Mansory.
Внедорожник оценён в 394 400 евро. Это более 33,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.