Запредельно богато: посмотрите на Гелик за 33 миллиона от Mansory

Четырёхлитровая «битурбо­восьмёрка» форсирована с 585 л.с. и 850 Нм до 720 л.с. и 1000 Нм. Максимальная скорость выросла с 220 до 250 км/ч. А вот на сколько сократился штатный разгон до сотни, который занимает 4,5 секунды, и сократился ли вообще, не сообщается.