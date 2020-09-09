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Дизайнеры Mercedes-Benz и Louis Vuitton представили гоночный Гелик

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Кирилл Малышев

Шеф-дизайнер марки Mercedes-Benz Горден Вагенер и художественный руководитель направления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили проект гоночного автомобиля. Основа для него выбрана необычная — рамный внедорожник Mercedes-Benz G-класса.

  • Автомобиль нарисован по всем законам спортивного жанра: у него развитой обвес, гоночные шины с контрастными надписями на боковинах.

  • Боковых зеркал нет, передние фары заклеены «изолентой» в форме креста как на классических гоночных машинах. Но при этом на корме остался нетронутым чехол ненужной уже запаски.

  • Салон лишился роскошной отделки. Вместо неё — каркас безопасности, пара гоночных «ковшей» с многоточечными ремнями, необходимый минимум аналоговых приборов и грубые спортивные органы управления. Руль приплюснутой формы напоминает рули формульных болидов, имеющих различные тумблеры и индикацию оборотов двигателя. 

  • Концепт будет продаваться на аукционе Sotheby's как предмет современного искусства. Торги начнутся 14 сентября, передаёт CarAdvice.

Какой из смелых Гелендевагенов круче?

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