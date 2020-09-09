Дизайнеры Mercedes-Benz и Louis Vuitton представили гоночный Гелик

Автомобиль нарисован по всем законам спортивного жанра: у него развитой обвес, гоночные шины с контрастными надписями на боковинах.

Боковых зеркал нет, передние фары заклеены «изолентой» в форме креста как на классических гоночных машинах. Но при этом на корме остался нетронутым чехол ненужной уже запаски.

Салон лишился роскошной отделки. Вместо неё — каркас безопасности, пара гоночных «ковшей» с многоточечными ремнями, необходимый минимум аналоговых приборов и грубые спортивные органы управления. Руль приплюснутой формы напоминает рули формульных болидов, имеющих различные тумблеры и индикацию оборотов двигателя.