Дизайнеры Mercedes-Benz и Louis Vuitton представили гоночный Гелик
Кирилл Малышев
Шеф-дизайнер марки Mercedes-Benz Горден Вагенер и художественный руководитель направления мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло представили проект гоночного автомобиля. Основа для него выбрана необычная — рамный внедорожник Mercedes-Benz G-класса.
Автомобиль нарисован по всем законам спортивного жанра: у него развитой обвес, гоночные шины с контрастными надписями на боковинах.
Боковых зеркал нет, передние фары заклеены «изолентой» в форме креста как на классических гоночных машинах. Но при этом на корме остался нетронутым чехол ненужной уже запаски.
Салон лишился роскошной отделки. Вместо неё — каркас безопасности, пара гоночных «ковшей» с многоточечными ремнями, необходимый минимум аналоговых приборов и грубые спортивные органы управления. Руль приплюснутой формы напоминает рули формульных болидов, имеющих различные тумблеры и индикацию оборотов двигателя.
Концепт будет продаваться на аукционе Sotheby's как предмет современного искусства. Торги начнутся 14 сентября, передаёт CarAdvice.