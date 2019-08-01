Уникальный 850-сильный Гелик без крыши выставили на продажу

В 2017 году Олссон приобрёл себе Mercedes-Benz G500 4×4², сразу увеличив мощность четырехлитровой «битурбовосьмёрки» с 422 до 850 л.с. Доработкой занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors.

Однако внедорожник не влезал в гараж и на подземные парковки Монако, где Йон проводит много времени. Поэтому в прошлом году Гелику срезали крышу и укоротили лобовое стекло. А для поездок в плохую погоду сконструировали складной мягкий верх, который снимается и поднимается вручную.