Уникальный 850-сильный Гелик без крыши выставили на продажу
Николай Андреев
Шведский горнолыжник Йон Олссон решил расстаться со своим Mercedes-Benz G 500 4x4², превращённым в кабриолет. Владелец уникального внедорожника рассказал об этом в блоге на YouTube.
В 2017 году Олссон приобрёл себе Mercedes-Benz G500 4×4², сразу увеличив мощность четырехлитровой «битурбовосьмёрки» с 422 до 850 л.с. Доработкой занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors.
Однако внедорожник не влезал в гараж и на подземные парковки Монако, где Йон проводит много времени. Поэтому в прошлом году Гелику срезали крышу и укоротили лобовое стекло. А для поездок в плохую погоду сконструировали складной мягкий верх, который снимается и поднимается вручную.
Причина продажи: Олссону потребовалась семейная машина, так как скоро он станет отцом. Стоимость кабриолета спортсмен не раскрыл, но известно, что новым внедорожник стоил 250 тысяч евро.