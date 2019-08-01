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Уникальный 850-сильный Гелик без крыши выставили на продажу

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Николай Андреев

Шведский горнолыжник Йон Олссон решил расстаться со своим Mercedes-Benz G 500 4x4², превращённым в кабриолет. Владелец уникального внедорожника рассказал об этом в блоге на YouTube.

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  • В 2017 году Олссон приобрёл себе Mercedes-Benz G500 4×4², сразу увеличив мощность четырехлитровой «битурбовосьмёрки» с 422 до 850 л.с. Доработкой занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors.

  • Однако внедорожник не влезал в гараж и на подземные парковки Монако, где Йон проводит много времени. Поэтому в прошлом году Гелику срезали крышу и укоротили лобовое стекло. А для поездок в плохую погоду сконструировали складной мягкий верх, который снимается и поднимается вручную.

  • Причина продажи: Олссону потребовалась семейная машина, так как скоро он станет отцом. Стоимость кабриолета спортсмен не раскрыл, но известно, что новым внедорожник стоил 250 тысяч евро.

Сколько не жалко отдать за такой Гелик?

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