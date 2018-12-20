Новый Гелик получил дизельный мотор
Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-класса представили ещё в начале 2018 года, но до сих пор гамма состояла всего из двух модификаций с бензиновым 4.0 V8 – G 500 мощностью 422 л.с. и 585-сильный G 63. Теперь в семействе появился дизельный вариант – G 350 d.
Детали:
На «Гелик» поставили новую дизельную рядную «шестёрку» семейства OM656 объемом 2,9 литра мощностью 286 л.с. (600 Н·м), которая дебютировала в 2017 году на обновлённом S-классе.
До сотни G 350 d разгоняется за 7,4 секунды, а максимальная скорость достигает 199 км/ч.
Как и бензиновые версии, G 350 d оснащается девятиступенчатым автоматом и полным приводом с механическими блокировками всех трёх дифференциалов.
Приём заказов на новую модификацию начнётся в январе 2019 года, а старт продаж намечен на весну. Пока известна только начальная цена в Германии – от 92 500 евро (7,14 миллиона рублей). Российских цен ещё нет.