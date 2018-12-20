Новый Гелик получил дизельный мотор

Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-класса представили ещё в начале 2018 года, но до сих пор гамма состояла всего из двух модификаций с бензиновым 4.0 V8 – G 500 мощностью 422 л.с. и 585-сильный G 63. Теперь в семействе появился дизельный вариант – G 350 d.