Во сколько обходится содержание Mercedes-Benz G-класса: дневник трат
Вячеслав Залевский
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О машине
Марка и модель: Mercedes-Benz G350 BlueTec
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О владельце
Возраст: 48 лет
Покупка мечты
Мечты должны сбываться. Неважно, десять или двадцать лет спустя, но должны. В 2015 году настала очередь исполнить мою автомобильную мечту молодости — я решил купить
Это «Гелендеваген» после предпоследнего рестайлинга. Чёрный на чёрном — классика. Двигатель — базовый для нашего рынка дизельный V6 3.0 мощностью 211 сил. Коробка —
По прайс-листу такой стоил 6,5 млн руб. Но в салоне работали знакомые и сделали хорошую скидку. Тем более, что на горизонте маячил рестайлинг 2016 года, с короткими бамперами без ПТФ и с доработанными двигателями. Итого — 5,5 млн руб. за мечту. Сутки езды по трассе М4 «Дон» пролетели практически незаметно. На постах ДПС не тормозили. Остановили только на подъезде к Нижнему Новгороду, посмотрели, сказали «афигенный аппарат», пожелали удачи и отпустили, даже не проверив документы.
Условия эксплуатации
Автомобиль мечты трудится каждый день. Ареал обитания — Нижний Новгород и область. В среднем ежедневно проезжаю по 50–150 километров. Пробег за шесть лет — 112 тыс. км. Хранится машина под открытым небом, и ничего, что обычно бывает с Геликом в таком возрасте, с ним не произошло. Кузов не сгнил, «жуков» толком нет, дверные петли и рамка лобового целые, само стекло — до сих пор оригинал. Первые четыре года
Приодел его в обвес AMG, установил спойлер Brabus на крышу. Последний год выдался самым насыщенным: тюнинг продолжился и к тому же случилось несколько незапланированных ремонтов средней степени тяжести.
На ТО только со своими запчастями
G-класс можно разделить на 3 вида: дизельный, G 500 и AMG-версии. Стоимость обслуживания у них существенно отличается. Дизельный — самый экономный в этом в плане, поэтому его и взял. Обслуживался у дилера только в гарантийный период, и то всегда настаивал на своих запчастях и личном присутствии при работах. Это разрешают не все. Был инцидент, когда проходил
После завершения гарантии обслуживаюсь на СТО у знакомых. Это семейный сервис, я и мои друзья обслуживаем там все наши машины уже лет 20. Запчасти всегда свои, причём не всегда оригинал. Не «кроилова» ради, а во имя более высокого качества. Например, я не использую родное масло Mercedes 229.52. Это гидрокрекинговое масло, что доверия не вызывает. При схожей цене около 900 руб. за литр я возьму настоящую синтетику, где будет ПАО-основа. Есть возможность и разумной экономии. Нет смысла покупать оригинальный фильтр, когда в коробке с эмблемой Мерседеса лежит тот же Mann или Knecht.
Регулярные расходы
Техническое обслуживание
Траты за год: 40 000 руб.
Вложения, как правило, требуются раз в полгода. Это либо текущее ТО, либо ТО плюс плановая профилактика, чтобы исключить возможные поломки. В итоге межсервисный интервал получается короче, чем у «официалов», которые предписывают проходить ТО на дизель раз в 10 тыс. км. Зато и серьёзных ремонтов за шесть лет не было. По стоимости обычное ТО с заменой масла и фильтров выходит в районе 20 тысяч рублей. У дилера, с его запчастями, — раза в два дороже.
Заправка
Траты за год: 120 000 руб.
Дизельный G-класс был куплен, в том числе, и ради экономичности. И «Гелик» не подвёл. Расход за городом — около 11 л/100 км и около 15 литров в городе. В среднем получается 12–13 литров солярки на сотню. Соотношение пробега в городе и по трассе примерно одинаковое. На заправки уходит около 10 000 рублей ежемесячно.
Мойка
Траты за год: 30 000 руб.
В детейлинге G-класс был всего два раза. Делали химчистку и детейлинг кузова. Первый раз — на второй год владения — покрыли жидким стеклом. Во второй раз, в позапрошлом году, решил обработать керамикой. Каждый визит обошёлся примерно в 20 тысяч рублей. Сейчас просто заезжаю на мойку 2–4 раза в месяц. Получается, что в год на это трачу почти 30 тысяч рублей.
Шиномонтаж
Траты за год: 5000 руб.
Долгое время ездил на родных 18-х колёсах. Использовал их и летом, и зимой, меняя только резину. В этом году перешёл на 20-дюймовые диски. Шиномонтаж обходится примерно в 2500 рублей за раз.
Страховки и налоги
Траты за год: 21 825 руб.
Страховку КАСКО я покупал только первые два года. Получалось около 70 тысяч рублей с учётом франшизы. ОСАГО обходится в 6000 рублей. Ежегодный транспортный налог на 211 л.с. в Нижегородской области — 15 825 руб.
Дневник трат за шестой год владения
Апрель 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 150 руб.
09 апреля. Решил снять запаску. С одной стороны, с ней вид более классический. И вроде не гремит особо. Но без неё как-то брутальнее смотрится. Снял и не пожалел. На оригинальные заглушки решил не тратиться — купил в аптеке резиновые пробки из-под физраствора. Встали идеально, колхозно не выглядит, только чуть ножом пришлось подрезать. На ходу стало лучше. Всё же брякала немного запаска. Обзор камеры улучшился: колесо занимало половину экрана. — 150 руб.
Май 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 13 000 руб.
14 мая. Настала пора заменить масло в редукторах и раздатке. Взял Ravenol: 2,8 л в раздатку, 1,4 л в передний редуктор и 1,8 л в задний. Работа — около 6 тысяч. — 13 000 руб.
Июнь 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 108 700 руб.
03 июня. Надоели мне стоковые колёса. Захотелось диски с AMG. Долго думал, взять
07 июня. Состояние у дисков было среднее, но после алмазной проточки и покрытия лаком они засияли. — 8700 руб.
13 июня. На диски поставил резину Goform GH18 в заводской размерности 275/50/20, которую мне прислали из Владивостока. — 20 000 руб.
Июль 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 44 000 руб.
25 июля. Пришла пора перебрать подвеску, а то появились валкость, излишняя качка и расхлябанность на неровностях. По результатам диагностики, на сайлентблоках передних и задних рычагов обнаружились трещины и надрывы. Начали стучать втулки стоек стабилизатора — износ втулок. Но я их и так меняю каждые 15 тыс. км. Также приговорили все сайлентблоки продольных рычагов и задних тяг с торцевыми втулками крепления рычагов. Всё остальное более чем живое. Экспериментировать с полиуретаном, Stellox или Febest не стал. Закупился оригинальными запчастями: 8 сайлентблоков рычагов, столько же втулок рычагов, пара втулок стабилизатора и 4 втулки стоек стабилизатора. — 44 000 руб.
Август 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 15 000 руб.
02 августа. Приехал ремонтировать подвеску. После, естественно, заехал сделать схождение (развал на
Сентябрь 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 32 000 руб.
05 сентября. Кажется, родные биксеноновые фары стали светить чуть хуже. Всё-таки 5 лет для оптики — это приличный срок. Надо бы обновить, но на что? Менять на оригинал неинтересно, захотелось новых технологий. Вспомнил про компанию, с которой имел дело сын с одной из своих предыдущих BMW. Позвонил. Предложили установить светодиодные Three-Led модули с дополнительным, направленным чипом дальнего света фар. Заинтересовало, приехал на установку.
Особо предупредил, чтобы были аккуратнее с оптикой. У Гелика фары стеклянные, а не пластиковые, как у большинства современных авто. Стекло в процессе демонтажа может треснуть. Тем более, что фара у
Результат очень порадовал. Фары начали светить ярче и дальше. Угол светового пучка стал шире. Дальний свет с «туннельным» эффектом так вообще супер. Всё, естественно, выставлено на стенде, по заводским параметрам и никого не слепит. — 32 000 руб.
Октябрь 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 50 000 руб.
23 октября. 20-дюймовые колёса сперва планировал использовать как летний вариант. Но мне очень понравилось, как Гелик на них едет. Меньше кренов, колея ощущается минимально. Внедорожник стал более собранным, но не жёстким. В итоге решил эти диски оставить и на зиму.
Встал вопрос выбора новой зимней резины в том же размере 275/50/20. Сначала думал взять Hakkapeliitta 8 или Hakkapeliitta 9, но в итоге остановился на Pirelli Ice Zero. — 50 000 руб.
Ноябрь 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 1800 руб.
02 ноября. Решил заменить летние щётки дворников на зимний вариант. Взял проверенные Trico Ice. На BMW сына они себя отлично показали. У них чуть шире резинка, они не дубеют на морозе и не залипают от снега. — 1800 руб.
Декабрь 2020 г.
Траты сверх регулярных расходов: 10 000 руб.
04 декабря. При запуске двигателя и быстрой езде по грунтовке появился какой-то стук сзади. Оказалось, что гремел глушитель — сгнил один из крепёжных хомутов, его перекосило, и он начал стучать. Сначала заменил только его, поставил новый оригинальный. Потом решил проявить перфекционизм и поменял все резиновые буферы (подвесы) выхлопной трассы, тем более, что стоят они копейки — по 200 руб. за шт.
Завыла обгонная муфта генератора. Когда на сервисе её полезли менять, казалось, что без снятия самого генератора это сделать нереально. Пришлось снимать часть впуска с пассажирской стороны и расширительный бачок. Возились не зря — судя по звуку, все подшипники были сухими. Вскрытие это подтвердило. Щётки генератора тоже под замену, плюс новый шкив.
Вскрыли один подшипник — сухой, второй — почти сухой. Скинули щётки — еле живые. Итого: замена щёток, подшипников и шкива. Заменили, собрали всё отлично. Подшипники взял NTN/SNR, щётки Valeo. То же самое стояло и с завода. Непонятно только, почему на машине с предельно аккуратной эксплуатацией всё это отходило чуть больше 100 тыс. км? Например, на дизеле BMW N57 эти детали живут в три раза дольше. — 10 000 руб.
Январь 2021 г.
Траты сверх регулярных расходов: 0 руб.
23 января. Незаметно подкралось ТО-10. Поехал менять масло, держа в уме, что пора задуматься о чистке впускного коллектора, клапане ЕГР, проверке КВКГ и замене жидкости в «автомате» с фильтром и прокладками. Нет смысла затягивать.
Сама замена масла прошла нормально. Расхода не было и нет. Залили, как и всегда, Ravenol VMS SAE
Не успел отъехать от сервиса, как Гелик перестал реагировать на газ. Обороты двигателя не поднимались выше 2000, как я ни давил на педаль. Выскочил Check Engine. Пришлось возвращаться в сервис. Диагностика показала, что заклинило клапан ЕГР. Путём манипуляций с управлением клапан вернули в исходное положение, ошибки стёрли, и Мерседес ожил. Но намёк я понял и поехал заказывать запчасти. — 0 руб.
Февраль 2021 г.
Траты сверх регулярных расходов: 42 000 руб.
15 февраля. Начал собирать запчасти для впускной системы. Всего запчастей набрал почти на 7 тысяч. Клапан вентиляции картерных газов решил не покупать, а ограничиться только заменой мембраны. Обошлась в 1300 руб. — выгоднее, чем почти 9 тысяч за клапан. Деталь шла аж из Нижневартовска, но почта России справилась за два с половиной дня — 7000 руб.
28 февраля. Наконец-то нашёл время отвезти машину в сервис. Мотор разобрали, частично сняли топливную и впускную системы, EGR, турбину с патрубками, приёмные трубы, теплообменники и прочее. Внутренности коллекторов были в нормальном состоянии, в отличие от EGR. Нарост грязи на вихревых заслонках — это ещё полбеды. Основная проблема была в износе пластиковых тяг привода заслонок. Из-за этого некоторые заслонки открывались не полностью.
Полностью отключать заслонки не стал, но и делать всё как в оригинале — тоже не вариант. Конструкция не внушает доверия. В Москве нашёл и заказал ремкомплект этих тяг из алюминия — совсем другое дело. Пока шёл заказ, коллектора, все патрубки и заслонки перепускные EGR были на двое суток замочены в очистителе. После того, как пришёл ремкомплект, всё было собрано — естественно, с новыми прокладками и смазкой. Параллельно промыли систему охлаждения и заменили антифриз (10 л P999 Hepu). Также устранили запотевание на крышке вакуумного насоса. — 35 000 руб.
Март 2021 г.
Траты сверх регулярных расходов: 30 000 руб.
01 марта. Задумал отключить ЕГР и систему BlueTec, а также сделать прошивку АКПП для плавности и скорости работы. Ну и лёгкий чип-тюнинг. «Дизель без чипа — деньги на ветер!» Заехал на идентификацию стоковой прошивки к другу, который этим занимается. — 0 руб.
02 марта. Прошивка под мой мотор была готова уже на следующий день. Приехал вечером. Пара минут манипуляций через OBD-разъём, и готово, получите 275 л.с. и 610 Нм. Поехали тестировать. Изменения чувствуются, но оценить их до конца не получилось. На улице минусовая температура, на дороге лёд и каша. Обкатка покажет. — 30 000 руб.
13 марта. Ощущения после обкатки самые положительные. Если раньше после
Какие дальнейшие планы
В ближайших планах — обновление тормозной жидкости и замена масла в коробке. В историю о необслуживаемом «автомате» я не верю. Стараюсь менять хотя бы каждые 50–70 тыс. км пробега. Тюнинга больше не будет. Можно было бы, конечно, поставить какие-то аксессуары от Brabus, но не вижу в этом большого смысла.
Траты на шестой год
Регулярные — 216 825 руб.
Нерегулярные — 346 650 руб.
Итого — 563 475 руб.