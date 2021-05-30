Во сколько обходится содержание Mercedes-Benz G-класса: дневник трат

Сентябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 32 000 руб.

05 сентября. Кажется, родные биксеноновые фары стали светить чуть хуже. Всё-таки 5 лет для оптики — это приличный срок. Надо бы обновить, но на что? Менять на оригинал неинтересно, захотелось новых технологий. Вспомнил про компанию, с которой имел дело сын с одной из своих предыдущих BMW. Позвонил. Предложили установить светодиодные Three-Led модули с дополни­тельным, направ­ленным чипом дальнего света фар. Заинтересовало, приехал на установку.

Особо предупредил, чтобы были аккуратнее с оптикой. У Гелика фары стеклянные, а не пластиковые, как у большин­ства современных авто. Стекло в процессе демонтажа может треснуть. Тем более, что фара у G-класса, в теории, неразборная. Но мастера умудрились удалить остатки родного ксенона, всё почистить и установить новые модули через заднюю крышку. Корпус фары остался без разбора и вскрытия.

Результат очень порадовал. Фары начали светить ярче и дальше. Угол светового пучка стал шире. Дальний свет с «туннель­ным» эффектом так вообще супер. Всё, естественно, выставлено на стенде, по заводским параметрам и никого не слепит. — 32 000 руб.

Октябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 50 000 руб.

23 октября. 20-дюймовые колёса сперва планировал использовать как летний вариант. Но мне очень понравилось, как Гелик на них едет. Меньше кренов, колея ощущается минимально. Внедорожник стал более собранным, но не жёстким. В итоге решил эти диски оставить и на зиму.

Встал вопрос выбора новой зимней резины в том же размере 275/50/20. Сначала думал взять Hakkapeliitta 8 или Hakkapeliitta 9, но в итоге остановился на Pirelli Ice Zero. — 50 000 руб.

Ноябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 1800 руб.

02 ноября. Решил заменить летние щётки дворников на зимний вариант. Взял проверенные Trico Ice. На BMW сына они себя отлично показали. У них чуть шире резинка, они не дубеют на морозе и не залипают от снега. — 1800 руб.

Декабрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 10 000 руб.

04 декабря. При запуске двигателя и быстрой езде по грунтовке появился какой-то стук сзади. Оказалось, что гремел глушитель — сгнил один из крепёжных хомутов, его перекосило, и он начал стучать. Сначала заменил только его, поставил новый оригинальный. Потом решил проявить перфекционизм и поменял все резиновые буферы (подвесы) выхлопной трассы, тем более, что стоят они копейки — по 200 руб. за шт.

Завыла обгонная муфта генератора. Когда на сервисе её полезли менять, казалось, что без снятия самого генератора это сделать нереально. Пришлось снимать часть впуска с пассажир­ской стороны и расширитель­ный бачок. Возились не зря — судя по звуку, все подшипники были сухими. Вскрытие это подтвердило. Щётки генератора тоже под замену, плюс новый шкив.