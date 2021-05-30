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Во сколько обходится содержание Mercedes-Benz G-класса: дневник трат

Разбор

Вячеслав Залевский

О машине

Марка и модель: Mercedes-Benz G350 BlueTec
Год выпуска: 2015
Пробег: 112 000 км
Город: Нижний Новгород

О владельце

Возраст: 48 лет
Стаж вождения: 28 лет
Род занятий: производство торгово-холодильного оборудования

Покупка мечты

Мечты должны сбываться. Неважно, десять или двадцать лет спустя, но должны. В 2015 году настала очередь исполнить мою авто­мобильную мечту молодости — я решил купить G-класс. Простых версий у ближайших дилеров в наличии не было, только на заказ. Даже тест-драйв провести не на чем. Нужный вариант нашёлся в Ставро­поле. Сел на самолёт, прилетел и купил не глядя, хотя машина и специфичная.

Это «Гелендеваген» после предпоследнего рестайлинга. Чёрный на чёрном — классика. Двигатель — базовый для нашего рынка дизельный V6 3.0 мощностью 211 сил. Коробка — 7-ступен­чатый автомат. В комп­лектации: «комфортные» сиденья с вентиляцией, расширенная отделка кожей, музыка Harman/Kardon, навигация, парктроники, камера заднего вида, заводская тонировка, пакет освещения, подогревы всех сидений и лобового стекла, 18-е колёса. Плюс хром, AMG- и спорт­пакеты. В общем, всё необходимое есть. 

По прайс-листу такой стоил 6,5 млн руб. Но в салоне работали знакомые и сделали хорошую скидку. Тем более, что на горизонте маячил рестайлинг 2016 года, с короткими бамперами без ПТФ и с дора­ботанными двигателями. Итого — 5,5 млн руб. за мечту. Сутки езды по трассе М4 «Дон» пролетели практически незаметно. На постах ДПС не тормозили. Остановили только на подъезде к Нижнему Новгороду, посмотрели, сказали «афигенный аппарат», пожелали удачи и отпустили, даже не проверив документы.

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Условия эксплуатации

Автомобиль мечты трудится каждый день. Ареал обитания — Нижний Новгород и область. В среднем ежедневно проезжаю по 50–150 километров. Пробег за шесть лет — 112 тыс. км. Хранится машина под открытым небом, и ничего, что обычно бывает с Геликом в таком возрасте, с ним не произошло. Кузов не сгнил, «жуков» толком нет, дверные петли и рамка лобового целые, само стекло — до сих пор оригинал. Первые четыре года G-класс просто обслуживался. Но потом стало скучно. 

Приодел его в обвес AMG, установил спойлер Brabus на крышу. Последний год выдался самым насыщенным: тюнинг продол­жился и к тому же случилось несколько незаплани­рованных ремонтов средней степени тяжести.

На ТО только со своими запчастями

G-класс можно разделить на 3 вида: дизельный, G 500 и AMG-версии. Стоимость обслужи­вания у них существенно отличается. Дизельный — самый экономный в этом в плане, поэтому его и взял. Обслуживался у дилера только в гарантий­ный период, и то всегда настаивал на своих запчастях и личном присут­ствии при работах. Это разрешают не все. Был инцидент, когда проходил ТО-1. Первый дилер, к кому я обратился, заявил, что «запчасти только наши, присут­ствовать во время ТО нельзя, если только нет на то разрешения представи­тель­ства Мерседес в России». Цену зарядили почти в 60 тыс. руб. У другого дилера таких проблем не было. Приехал со своими запчастями, спокойно наблюдал за процессом, а заплатил в два раза меньше.

После завершения гарантии обслуживаюсь на СТО у знакомых. Это семейный сервис, я и мои друзья обслужи­ваем там все наши машины уже лет 20. Запчасти всегда свои, причём не всегда оригинал. Не «кроилова» ради, а во имя более высокого качества. Например, я не использую родное масло Mercedes 229.52. Это гидро­крекинговое масло, что доверия не вызывает. При схожей цене около 900 руб. за литр я возьму настоящую синтетику, где будет ПАО-основа. Есть возможность и разумной экономии. Нет смысла покупать оригиналь­ный фильтр, когда в коробке с эмблемой Мерседеса лежит тот же Mann или Knecht.

Регулярные расходы

Техническое обслуживание

Траты за год: 40 000 руб.

Вложения, как правило, требуются раз в полгода. Это либо текущее ТО, либо ТО плюс плановая профилактика, чтобы исключить возможные поломки. В итоге межсервисный интервал получается короче, чем у «официалов», которые пред­писывают проходить ТО на дизель раз в 10 тыс. км. Зато и серьёзных ремонтов за шесть лет не было. По стоимости обычное ТО с заменой масла и фильтров выходит в районе 20 тысяч рублей. У дилера, с его запчастями, — раза в два дороже.

Заправка

Траты за год: 120 000 руб.

Дизельный G-класс был куплен, в том числе, и ради экономич­ности. И «Гелик» не подвёл. Расход за городом — около 11 л/100 км и около 15 литров в городе. В среднем получается 12–13 литров солярки на сотню. Соотноше­ние пробега в городе и по трассе примерно одинаковое. На заправки уходит около 10 000 рублей ежемесячно.

Мойка

Траты за год: 30 000 руб.

В детейлинге G-класс был всего два раза. Делали химчистку и детейлинг кузова. Первый раз — на второй год владения — покрыли жидким стеклом. Во второй раз, в поза­прошлом году, решил обработать керамикой. Каждый визит обошёлся примерно в 20 тысяч рублей. Сейчас просто заезжаю на мойку 2–4 раза в месяц. Получается, что в год на это трачу почти 30 тысяч рублей.

Шиномонтаж

Траты за год: 5000 руб.

Долгое время ездил на родных 18-х колёсах. Использовал их и летом, и зимой, меняя только резину. В этом году перешёл на 20-дюймовые диски. Шиномонтаж обходится примерно в 2500 рублей за раз.

Страховки и налоги

Траты за год: 21 825 руб.

Страховку КАСКО я покупал только первые два года. Получалось около 70 тысяч рублей с учётом франшизы. ОСАГО обходится в 6000 рублей. Ежегодный транспортный налог на 211 л.с. в Нижегород­ской области — 15 825 руб.

Дневник трат за шестой год владения

Апрель 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 150 руб.

09 апреля. Решил снять запаску. С одной стороны, с ней вид более классический. И вроде не гремит особо. Но без неё как-то брутальнее смотрится. Снял и не пожалел. На оригиналь­ные заглушки решил не тратиться — купил в аптеке резиновые пробки из-под физраствора. Встали идеально, колхозно не выглядит, только чуть ножом пришлось подрезать. На ходу стало лучше. Всё же брякала немного запаска. Обзор камеры улучшился: колесо занимало половину экрана. — 150 руб.

Май 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 13 000 руб.

14 мая. Настала пора заменить масло в редукторах и раздатке. Взял Ravenol: 2,8 л в раздатку, 1,4 л в передний редуктор и 1,8 л в задний. Работа — около 6 тысяч. — 13 000 руб.

Июнь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 108 700 руб.

03 июня. Надоели мне стоковые колёса. Захотелось диски с AMG. Долго думал, взять 19-е диски с G 55 или 20-е с G 63. Когда определился, что хочу колёса как у топ-версии, начался новый виток раздумий. Оригинал б/у или новую реплику? Первый вариант перевесил. Нашёл подер­жанные диски от G 63 — 80 000 руб.

07 июня. Состояние у дисков было среднее, но после алмазной проточки и покрытия лаком они засияли. — 8700 руб.

13 июня. На диски поставил резину Goform GH18 в заводской размер­ности 275/50/20, которую мне прислали из Влади­востока. — 20 000 руб.

Июль 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 44 000 руб.

25 июля. Пришла пора перебрать подвеску, а то появились валкость, излишняя качка и расхлябан­ность на неровностях. По результатам диагностики, на сайлентблоках передних и задних рычагов обнаружились трещины и надрывы. Начали стучать втулки стоек стабили­затора — износ втулок. Но я их и так меняю каждые 15 тыс. км. Также приговорили все сайлентблоки продольных рычагов и задних тяг с торцевыми втулками крепления рычагов. Всё остальное более чем живое. Экспери­ментировать с полиуретаном, Stellox или Febest не стал. Закупился оригиналь­ными запчастями: 8 сайлентблоков рычагов, столько же втулок рычагов, пара втулок стабили­затора и 4 втулки стоек стабилизатора. — 44 000 руб.

Август 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 15 000 руб.

02 августа. Приехал ремонтировать подвеску. После, естественно, заехал сделать схождение (развал на G-классе не делается). Гелик снова стал самим собой — собранный и комфортный. — 15 000 руб.

Сентябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 32 000 руб.

05 сентября. Кажется, родные биксеноновые фары стали светить чуть хуже. Всё-таки 5 лет для оптики — это приличный срок. Надо бы обновить, но на что? Менять на оригинал неинтересно, захотелось новых технологий. Вспомнил про компанию, с которой имел дело сын с одной из своих предыдущих BMW. Позвонил. Предложили установить светодиодные Three-Led модули с дополни­тельным, направ­ленным чипом дальнего света фар. Заинтересовало, приехал на установку.

Особо предупредил, чтобы были аккуратнее с оптикой. У Гелика фары стеклянные, а не пластиковые, как у большин­ства современных авто. Стекло в процессе демонтажа может треснуть. Тем более, что фара у G-класса, в теории, неразборная. Но мастера умудрились удалить остатки родного ксенона, всё почистить и установить новые модули через заднюю крышку. Корпус фары остался без разбора и вскрытия.

Результат очень порадовал. Фары начали светить ярче и дальше. Угол светового пучка стал шире. Дальний свет с «туннель­ным» эффектом так вообще супер. Всё, естественно, выставлено на стенде, по заводским параметрам и никого не слепит. — 32 000 руб.

Октябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 50 000 руб.

23 октября. 20-дюймовые колёса сперва планировал использовать как летний вариант. Но мне очень понравилось, как Гелик на них едет. Меньше кренов, колея ощущается минимально. Внедорожник стал более собранным, но не жёстким. В итоге решил эти диски оставить и на зиму.

Встал вопрос выбора новой зимней резины в том же размере 275/50/20. Сначала думал взять Hakkapeliitta 8 или Hakkapeliitta 9, но в итоге остановился на Pirelli Ice Zero. — 50 000 руб.

Ноябрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 1800 руб.

02 ноября. Решил заменить летние щётки дворников на зимний вариант. Взял проверенные Trico Ice. На BMW сына они себя отлично показали. У них чуть шире резинка, они не дубеют на морозе и не залипают от снега. — 1800 руб.

Декабрь 2020 г.

Траты сверх регулярных расходов: 10 000 руб.

04 декабря. При запуске двигателя и быстрой езде по грунтовке появился какой-то стук сзади. Оказалось, что гремел глушитель — сгнил один из крепёжных хомутов, его перекосило, и он начал стучать. Сначала заменил только его, поставил новый оригинальный. Потом решил проявить перфекционизм и поменял все резиновые буферы (подвесы) выхлопной трассы, тем более, что стоят они копейки — по 200 руб. за шт.

Завыла обгонная муфта генератора. Когда на сервисе её полезли менять, казалось, что без снятия самого генератора это сделать нереально. Пришлось снимать часть впуска с пассажир­ской стороны и расширитель­ный бачок. Возились не зря — судя по звуку, все подшипники были сухими. Вскрытие это подтвердило. Щётки генератора тоже под замену, плюс новый шкив.

Вскрыли один подшипник — сухой, второй — почти сухой. Скинули щётки — еле живые. Итого: замена щёток, подшипников и шкива. Заменили, собрали всё отлично. Подшипники взял NTN/SNR, щётки Valeo. То же самое стояло и с завода. Непонятно только, почему на машине с предельно аккуратной эксплуатацией всё это отходило чуть больше 100 тыс. км? Например, на дизеле BMW N57 эти детали живут в три раза дольше. — 10 000 руб.

Январь 2021 г.

Траты сверх регулярных расходов: 0 руб.

23 января. Незаметно подкралось ТО-10. Поехал менять масло, держа в уме, что пора задуматься о чистке впускного коллектора, клапане ЕГР, проверке КВКГ и замене жидкости в «автомате» с фильтром и прокладками. Нет смысла затягивать.

Сама замена масла прошла нормально. Расхода не было и нет. Залили, как и всегда, Ravenol VMS SAE 5W-30, имеющее допуск MB 229.52. Для этого было куплено 3 канистры: две по 5 л и одна на 4 л. Этому проглоту нужно целых 13,5 литра масла.

Не успел отъехать от сервиса, как Гелик перестал реагировать на газ. Обороты двигателя не поднимались выше 2000, как я ни давил на педаль. Выскочил Check Engine. Пришлось возвращаться в сервис. Диагностика показала, что заклинило клапан ЕГР. Путём манипуляций с управле­нием клапан вернули в исходное положение, ошибки стёрли, и Мерседес ожил. Но намёк я понял и поехал заказывать запчасти. — 0 руб.

Февраль 2021 г.

Траты сверх регулярных расходов: 42 000 руб.

15 февраля. Начал собирать запчасти для впускной системы. Всего запчастей набрал почти на 7 тысяч. Клапан вентиляции картерных газов решил не покупать, а ограни­читься только заменой мембраны. Обошлась в 1300 руб. — выгоднее, чем почти 9 тысяч за клапан. Деталь шла аж из Нижне­вартовска, но почта России справилась за два с половиной дня — 7000 руб.

28 февраля. Наконец-то нашёл время отвезти машину в сервис. Мотор разобрали, частично сняли топливную и впускную системы, EGR, турбину с патрубками, приёмные трубы, тепло­обменники и прочее. Внутрен­ности коллекторов были в нормальном состоянии, в отличие от EGR. Нарост грязи на вихревых заслонках — это ещё полбеды. Основная проблема была в износе пластиковых тяг привода заслонок. Из-за этого некоторые заслонки открывались не полностью.

Полностью отключать заслонки не стал, но и делать всё как в оригинале — тоже не вариант. Конструкция не внушает доверия. В Москве нашёл и заказал ремкомплект этих тяг из алюминия — совсем другое дело. Пока шёл заказ, коллектора, все патрубки и заслонки перепускные EGR были на двое суток замочены в очистителе. После того, как пришёл ремкомплект, всё было собрано — естественно, с новыми прокладками и смазкой. Параллельно промыли систему охлаждения и заменили антифриз (10 л P999 Hepu). Также устранили запотевание на крышке вакуумного насоса. — 35 000 руб.

Март 2021 г.

Траты сверх регулярных расходов: 30 000 руб.

01 марта. Задумал отключить ЕГР и систему BlueTec, а также сделать прошивку АКПП для плавности и скорости работы. Ну и лёгкий чип-тюнинг. «Дизель без чипа — деньги на ветер!» Заехал на иденти­фикацию стоковой прошивки к другу, который этим занимается. — 0 руб.

02 марта. Прошивка под мой мотор была готова уже на следующий день. Приехал вечером. Пара минут манипуляций через OBD-разъём, и готово, получите 275 л.с. и 610 Нм. Поехали тестировать. Изменения чувствуются, но оценить их до конца не получилось. На улице минусовая температура, на дороге лёд и каша. Обкатка покажет. — 30 000 руб.

13 марта. Ощущения после обкатки самые положительные. Если раньше после 100 км/ч чувствовался недостаток момента при обгоне, то сейчас никаких проблем. Коробку стало не узнать. Раньше 7G-Tronic слегка напрягал грубоватой работой, переключения ощущались. После прошивки передач стали сменяться быстрее, плавно и незаметно, без рывков. Понравилась реакция на газ, более чёткая и не такая размытая. После отключения EGR разницы в прогреве машины я не заметил, хотя многие утверждают, что она есть. Главное, что расход упал почти на 2 литра! Вот что делают чистый впуск и правильная прошивка. Цели такой не было, а всё равно приятно.

Какие дальнейшие планы

В ближайших планах — обновление тормозной жидкости и замена масла в коробке. В историю о необслуживаемом «автомате» я не верю. Стараюсь менять хотя бы каждые 50–70 тыс. км пробега. Тюнинга больше не будет. Можно было бы, конечно, поставить какие-то аксессуары от Brabus, но не вижу в этом большого смысла.

Траты на шестой год

Регулярные — 216 825 руб.

Нерегулярные — 346 650 руб.

Итого — 563 475 руб.

Иллюстрация на обложке: Александр Костенко

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