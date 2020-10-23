Посмотрите, как очень дорогой Гелендваген кувыркается по голландскому пляжу
Дмитрий Елизаров
Видеоролик, зафиксировавший неудачную попытку прокатиться на Mercedes-AMG G 63 по пляжу Кейкдуин в Нидерландах, опубликован в Инстаграме пользователем VDH Automotive. Неумелое вождение привело к четырёхкратному сальто и необходимости эвакуации внедорожника при помощи тяжёлой техники.
Пострадавший автомобиль оказался внедорожником AMG G 63 в исполнении Edition 1, чья стоимость, по данным издания Hartvoorautos, превышает четверть миллиона евро, причём практически новым. На учёт его поставили летом нынешнего года. По всей видимости, водитель решил испытать его возможности на бездорожье, однако не учёл нюансов покрытия.
Пляж Кейкдуин в том месте, где водитель Гелендвагена захотел проделать трюк, представляет собой пропитанный водой мелкий песок. Поэтому попытка сорвать внедорожник в управляемый занос привела только к опрокидыванию и последующим многократным переворотам.
Судя по фотографиям, Гелендваген сильно повреждён. У внедорожника замята крыша и деформированы стойки задней части кузова. Водитель на момент аварии отделался лёгким испугом, но будет вынужден компенсировать ремонт внедорожника — автомобиль ему не принадлежал.
В рамках обновления, которое Mercedes-Benz
G-классапрошёл в июле, у ездовой электроники внедорожника появился новый режим работы. Называется он Desert и предназначен как раз для езды по песку. Версия AMG G 63 оснащается восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом, развивающим 585 л.с.