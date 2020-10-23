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Посмотрите, как очень дорогой Гелендваген кувыркается по голландскому пляжу

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Дмитрий Елизаров

Видеоролик, зафиксировавший неудачную попытку прокатиться на Mercedes-AMG G 63 по пляжу Кейкдуин в Нидер­ландах, опубликован в Инстаграме пользо­вателем VDH Automotive. Неумелое вождение привело к четырёх­кратному сальто и необхо­димости эвакуации внедорож­ника при помощи тяжёлой техники.

  • Пострадавший автомобиль оказался внедорож­ником AMG G 63 в исполнении Edition 1, чья стоимость, по данным издания Hartvoorautos, превышает четверть миллиона евро, причём практически новым. На учёт его поставили летом нынешнего года. По всей види­мости, водитель решил испытать его возмож­ности на бездорожье, однако не учёл нюансов покрытия.

  • Пляж Кейкдуин в том месте, где водитель Геленд­вагена захотел проделать трюк, пред­ставляет собой пропитанный водой мелкий песок. Поэтому попытка сорвать внедорожник в управля­емый занос привела только к опрокиды­ванию и последующим много­кратным переворотам.

  • Судя по фотографиям, Гелендваген сильно повреждён. У вне­дорожника замята крыша и деформиро­ваны стойки задней части кузова. Водитель на момент аварии отделался лёгким испугом, но будет вынужден компенси­ровать ремонт внедорожника — авто­мобиль ему не принад­лежал.

  • В рамках обновления, которое Mercedes-Benz G-класса прошёл в июле, у ездовой электроники внедорожника появился новый режим работы. Называется он Desert и предназ­начен как раз для езды по песку. Версия AMG G 63 оснащается восьми­цилиндровым мотором с двойным турбо­наддувом, развивающим 585 л.с.

Закономерный итог, верно?

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