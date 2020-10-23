Посмотрите, как очень дорогой Гелендваген кувыркается по голландскому пляжу

Пострадавший автомобиль оказался внедорож­ником AMG G 63 в исполнении Edition 1, чья стоимость, по данным издания Hartvoorautos, превышает четверть миллиона евро, причём практически новым. На учёт его поставили летом нынешнего года. По всей види­мости, водитель решил испытать его возмож­ности на бездорожье, однако не учёл нюансов покрытия.

Пляж Кейкдуин в том месте, где водитель Геленд­вагена захотел проделать трюк, пред­ставляет собой пропитанный водой мелкий песок. Поэтому попытка сорвать внедорожник в управля­емый занос привела только к опрокиды­ванию и последующим много­кратным переворотам.

Судя по фотографиям, Гелендваген сильно повреждён. У вне­дорожника замята крыша и деформиро­ваны стойки задней части кузова. Водитель на момент аварии отделался лёгким испугом, но будет вынужден компенси­ровать ремонт внедорожника — авто­мобиль ему не принад­лежал.