Посмотрите на 850-сильный Гелик от Mansory, у которого изменены почти все кузовные детали

Четырёхлитровый двигатель V8, выдающий в стоке 585 сил и 850 Нм, форсирован до 850 сил и 1000 Нм. Для достижения такого эффекта в моторе применены новые турбины, выпускная система и блок управления. Система полного привода при этом остаётся при своих трёх механиче­ских блокировках дифференциалов.

Разгон с места до сотни сократился на секунду относи­тельно базового внедорожника — с 4,5 до 3,5 секунды. Mercedes-AMG G 63 в заводском варианте может развивать 220 или 240 км/ч в зави­симости от пожеланий заказчика. Вариант от Мansory достигает 250 км/ч.

Капот, бамперы, накладка на крышу, чехол запасного колеса и некоторые другие внешние элементы выполнены из углепластика. Облик практически каждой кузовной детали изменён за счёт допол­нитель­ных накладок. На крыше появились свето­диодные фонари, а диаметр колёс достиг 24 дюймов. Кузов окрашен в цвет British racing green, а салон отделан дорогой коричневой кожей, включая и багажный отсек. Повсюду нанесены логотипы ателье.

Модель под названием Gronos появилась в гамме Mansory в 2013 году. Сейчас её впервые построили на базе Геленд­вагена актуального поколения W463.