Посмотрите на 850-сильный Гелик от Mansory, у которого изменены почти все кузовные детали
Кирилл Малышев
Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило проект под названием Gronos на базе Мercedes-AMG G 63 второго поколения. Он на 265 сил мощнее стандартного внедорожника и оценивается в 665 тысяч долларов (51,5 миллиона рублей). Исходный внедорожник можно купить в Германии всего за 190 тысяч.
Четырёхлитровый двигатель V8, выдающий в стоке 585 сил и 850 Нм, форсирован до 850 сил и 1000 Нм. Для достижения такого эффекта в моторе применены новые турбины, выпускная система и блок управления. Система полного привода при этом остаётся при своих трёх механических блокировках дифференциалов.
Разгон с места до сотни сократился на секунду относительно базового внедорожника — с 4,5 до 3,5 секунды. Mercedes-AMG G 63 в заводском варианте может развивать 220 или
240 км/чв зависимости от пожеланий заказчика. Вариант от Мansory достигает 250 км/ч.
Капот, бамперы, накладка на крышу, чехол запасного колеса и некоторые другие внешние элементы выполнены из углепластика. Облик практически каждой кузовной детали изменён за счёт дополнительных накладок. На крыше появились светодиодные фонари, а диаметр колёс достиг 24 дюймов. Кузов окрашен в цвет British racing green, а салон отделан дорогой коричневой кожей, включая и багажный отсек. Повсюду нанесены логотипы ателье.
Модель под названием Gronos появилась в гамме Mansory в 2013 году. Сейчас её впервые построили на базе Гелендвагена актуального поколения W463.
Летом прошлого года тюнинг-ателье Mansory представило лимитированный суперкар Le Mansory на базе среднемоторного Ford GT. Эта машина была создана в честь 30-летнего юбилея компании. Двигатель V6 объёмом 3,5 литра с двумя турбонагнетателями форсирован до 710 л.с. С ним машина разгоняется до
354 км/ч.