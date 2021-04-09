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Посмотрите на 850-сильный Гелик от Mansory, у которого изменены почти все кузовные детали

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Кирилл Малышев

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило проект под названием Gronos на базе Мercedes-AMG G 63 второго поколения. Он на 265 сил мощнее стандартного внедорожника и оценивается в 665 тысяч долларов (51,5 миллиона рублей). Исходный внедорожник можно купить в Германии всего за 190 тысяч.

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  • Четырёхлитровый двигатель V8, выдающий в стоке 585 сил и 850 Нм, форсирован до 850 сил и 1000 Нм. Для достижения такого эффекта в моторе применены новые турбины, выпускная система и блок управления. Система полного привода при этом остаётся при своих трёх механиче­ских блокировках дифференциалов.

  • Разгон с места до сотни сократился на секунду относи­тельно базового внедорожника — с 4,5 до 3,5 секунды. Mercedes-AMG G 63 в заводском варианте может развивать 220 или 240 км/ч в зави­симости от пожеланий заказчика. Вариант от Мansory достигает 250 км/ч.

  • Капот, бамперы, накладка на крышу, чехол запасного колеса и некоторые другие внешние элементы выполнены из углепластика. Облик практически каждой кузовной детали изменён за счёт допол­нитель­ных накладок. На крыше появились свето­диодные фонари, а диаметр колёс достиг 24 дюймов. Кузов окрашен в цвет British racing green, а салон отделан дорогой коричневой кожей, включая и багажный отсек. Повсюду нанесены логотипы ателье.

  • Модель под названием Gronos появилась в гамме Mansory в 2013 году. Сейчас её впервые построили на базе Геленд­вагена актуального поколения W463.

  • Летом прошлого года тюнинг-ателье Mansory представило лимитиро­ванный суперкар Le Mansory на базе средне­моторного Ford GT. Эта машина была создана в честь 30-летнего юбилея компании. Двигатель V6 объёмом 3,5 литра с двумя турбо­нагнетате­лями форсирован до 710 л.с. С ним машина разгоняется до 354 км/ч.

И как вам?

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