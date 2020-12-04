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Ателье Hofele-Design представило роскошный Гелик с дверями как у Rolls-Royce

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Борис Закиров

Немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design представило модифи­цированный внедорожник Mercedes-Benz G-класса, оснащённый «суицидаль­ными» задними дверями в стиле моделей Rolls-Royce. Проект получил название Ultimate HG. Цена машины пока не раскрыта.

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  • Главное конструктивное отличие тюнинго­ванного Гелика от обычного — задние двери, открыва­ющи­еся против хода движения. Они способны распахнуться почти на 90 градусов и облегчают посадку в салон.

  • Внешне Ultimate HG подражает моделям Mercedes-Maybach. Этому способ­ствуют радиаторная решётка с вертикаль­ными хромиро­ванными планками, новый передний бампер с хромиро­ванной окантовкой и двухцветный окрас кузова. Из других допол­нений — выдвига­ющиеся подножки и свето­диодные фонари на крыше. Завер­шают образ 23-дюймо­вые колёсные диски, дизайном напоми­нающие лопасти турбин.

  • Вместо заднего дивана в салоне установ­лены два персональ­ных кресла с электро­регулировками, функциями массажа, вентиляции и подогрева. Между ними появилась централь­ная консоль с сенсорным экраном и беспроводной зарядкой для смартфонов. Ещё два мульти­медийных дисплея закреп­лены на спинках передних сидений. В отделке интерьера использована белая перфориро­ванная кожа и алькантара, а пол багажника выполнен из лакиро­ванного дерева с алюмини­евыми вставками.

  • В августе компания Inkas показала удлинённый брониро­ванный Гелик под названием AMG G 63 VIP Limo. Его цена неизвестна, но, судя по броне­лимузину на базе G-класса первого поколения, стоить такая машина будет не меньше 1,1 миллиона долларов.

Купили бы себе Гелик с такими дверями?

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