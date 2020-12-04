Ателье Hofele-Design представило роскошный Гелик с дверями как у Rolls-Royce
Борис Закиров
Немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design представило модифицированный внедорожник Mercedes-Benz
Главное конструктивное отличие тюнингованного Гелика от обычного — задние двери, открывающиеся против хода движения. Они способны распахнуться почти на 90 градусов и облегчают посадку в салон.
Внешне Ultimate HG подражает моделям Mercedes-Maybach. Этому способствуют радиаторная решётка с вертикальными хромированными планками, новый передний бампер с хромированной окантовкой и двухцветный окрас кузова. Из других дополнений — выдвигающиеся подножки и светодиодные фонари на крыше. Завершают образ 23-дюймовые колёсные диски, дизайном напоминающие лопасти турбин.
Вместо заднего дивана в салоне установлены два персональных кресла с электрорегулировками, функциями массажа, вентиляции и подогрева. Между ними появилась центральная консоль с сенсорным экраном и беспроводной зарядкой для смартфонов. Ещё два мультимедийных дисплея закреплены на спинках передних сидений. В отделке интерьера использована белая перфорированная кожа и алькантара, а пол багажника выполнен из лакированного дерева с алюминиевыми вставками.
В августе компания Inkas показала удлинённый бронированный Гелик под названием AMG G 63 VIP Limo. Его цена неизвестна, но, судя по бронелимузину на базе
G-классапервого поколения, стоить такая машина будет не меньше 1,1 миллиона долларов.