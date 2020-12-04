Ателье Hofele-Design представило роскошный Гелик с дверями как у Rolls-Royce

Главное конструктивное отличие тюнинго­ванного Гелика от обычного — задние двери, открыва­ющи­еся против хода движения. Они способны распахнуться почти на 90 градусов и облегчают посадку в салон.

Внешне Ultimate HG подражает моделям Mercedes-Maybach. Этому способ­ствуют радиаторная решётка с вертикаль­ными хромиро­ванными планками, новый передний бампер с хромиро­ванной окантовкой и двухцветный окрас кузова. Из других допол­нений — выдвига­ющиеся подножки и свето­диодные фонари на крыше. Завер­шают образ 23-дюймо­вые колёсные диски, дизайном напоми­нающие лопасти турбин.

Вместо заднего дивана в салоне установ­лены два персональ­ных кресла с электро­регулировками, функциями массажа, вентиляции и подогрева. Между ними появилась централь­ная консоль с сенсорным экраном и беспроводной зарядкой для смартфонов. Ещё два мульти­медийных дисплея закреп­лены на спинках передних сидений. В отделке интерьера использована белая перфориро­ванная кожа и алькантара, а пол багажника выполнен из лакиро­ванного дерева с алюмини­евыми вставками.