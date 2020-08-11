Ателье Brabus представило 700-сильный Гелик-пикап за 400 тысяч евро
Артём Шахнович
Немецкое тюнинг-ателье Brabus показало пикап 700 Adventure XLP на базе Mercedes-AMG G63 с портальными мостами и модифицированным 700-сильным двигателем.
Во многом автомобиль повторяет Brabus 800 Adventure XLP, представленный в начале 2020 года. Отличия заключаются, в первую очередь, в отдаче мотора V8 объёмом 4,0 литра с двумя турбонагнетателями. Индекс в названии модели указывает на мощность в 700 л.с. Крутящий момент составляет 950 Нм.
Двигатель у версии Brabus 800 Adventure XLP развивает 800 л.с. и 1000 Нм, а под капотом у стандартного Mercedes-AMG G 63 — «всего» 585 л.с. и 850 Нм.
Пикап 700 Adventure XLP, как и 800 Adventure XLP, получил серьёзные доработки шасси. Колёсная база увеличена на полметра, при этом габаритная длина выросла до 5310 мм — на 689 мм больше, чем у стандартного внедорожника. Кузов стал шире на 116 мм.
Плюс, новая подвеска и портальные мосты, с которыми дорожный просвет достиг 490 мм. Колёсные диски —
22-дюймовыес шинами Pirelli Scorpion ATR размерностью 325/55 R 22.
Новинка стоит 389 831 евро. Brabus 800 Adventure XLP обойдётся существенно дороже — в 575 630 евро.