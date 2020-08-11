Ателье Brabus представило 700-сильный Гелик-пикап за 400 тысяч евро

Во многом автомобиль повторяет Brabus 800 Adventure XLP, представ­ленный в начале 2020 года. Отличия заключаются, в первую очередь, в отдаче мотора V8 объёмом 4,0 литра с двумя турбо­нагнета­телями. Индекс в названии модели указывает на мощность в 700 л.с. Крутящий момент составляет 950 Нм.

Двигатель у версии Brabus 800 Adventure XLP развивает 800 л.с. и 1000 Нм, а под капотом у стандартного Mercedes-AMG G 63 — «всего» 585 л.с. и 850 Нм.

Пикап 700 Adventure XLP, как и 800 Adventure XLP, получил серьёзные доработки шасси. Колёсная база увеличена на полметра, при этом габаритная длина выросла до 5310 мм — на 689 мм больше, чем у стандартного внедорожника. Кузов стал шире на 116 мм.

Плюс, новая подвеска и портальные мосты, с которыми дорожный просвет достиг 490 мм. Колёсные диски — 22-дюймовые с шинами Pirelli Scorpion ATR размер­ностью 325/55 R 22.