Фирма Inkas представила роскошный Гелик-лимузин с бронезащитой
Кирилл Малышев
Канадская фирма Inkas, специализирующаяся на создании бронированных версий люксовых автомобилей, представила бронированный лимузин на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63.
AMG G 63 VIP Limo на 1,37 метра длиннее (6186 мм) стандартной модели, а его колёсная база больше на 1,48 метра (4374 мм). В удлинённом салоне — раздельные кресла с регулировками и оттоманками, выносной пульт климат-контроля и перегородка между пассажирским салоном и передними креслами, из которой выдвигается огромный экран.
Лимузин способен защитить от пуль калибра 7,62 мм (по американской классификации — 308 Win). Днище противостоит подрыву ручной гранаты или коктейля Молотова. Внедорожник получил пуленепробиваемые стёкла, защиту аккумулятора и блока управления двигателя, усиленные дверные петли, доработанную подвеску и более эффективные тормоза. В качестве опции предлагаются системы громкой связи, аварийного освещения, пожаротушения и ещё более мощные тормоза.
Камеры по периметру машины, включая инфракрасную и тепловизорную, способны вести запись на жёсткий диск, а также дублировать видео на облачный сервер.
Силовую установку не трогали: «восьмёрка» с двойным наддувом объёмом четыре литра выдаёт 585 л.с., при ней остался стандартный классический «автомат». Динамические характеристики автомобиля не раскрываются, стандартный G 63 AMG разгоняется до сотни за 4,5 секунды, его максимальная скорость —
220 км/ч.
Как и на всю остальную продукцию Inkas, цена предоставляется по запросу. Cудя по бронелимузину на базе Гелендвагена прошлого поколения, новая машина будет стоить не меньше
1 100 000долларов.