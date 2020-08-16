Фирма Inkas представила роскошный Гелик-лимузин с бронезащитой

AMG G 63 VIP Limo на 1,37 метра длиннее (6186 мм) стандартной модели, а его колёсная база больше на 1,48 метра (4374 мм). В удли­нённом салоне — раздельные кресла с регулировками и оттоманками, выносной пульт климат-контроля и пере­городка между пассажир­ским салоном и передними креслами, из которой выдвигается огромный экран.

Лимузин способен защитить от пуль калибра 7,62 мм (по американской классификации — 308 Win). Днище противостоит подрыву ручной гранаты или коктейля Молотова. Внедорожник получил пуленепро­биваемые стёкла, защиту аккумулятора и блока управления двигателя, усиленные дверные петли, доработанную подвеску и более эффективные тормоза. В качестве опции предлагаются системы громкой связи, аварийного освещения, пожаро­тушения и ещё более мощные тормоза.

Камеры по периметру машины, включая инфракрасную и тепловизорную, способны вести запись на жёсткий диск, а также дублировать видео на облачный сервер.