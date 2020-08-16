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Фирма Inkas представила роскошный Гелик-лимузин с бронезащитой

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Кирилл Малышев

Канадская фирма Inkas, специализи­рующаяся на создании брониро­ванных версий люксовых автомобилей, представила брониро­ванный лимузин на базе внедорожника Mercedes-AMG G 63.

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  • AMG G 63 VIP Limo на 1,37 метра длиннее (6186 мм) стандартной модели, а его колёсная база больше на 1,48 метра (4374 мм). В удли­нённом салоне — раздельные кресла с регулировками и оттоманками, выносной пульт климат-контроля и пере­городка между пассажир­ским салоном и передними креслами, из которой выдвигается огромный экран.

  • Лимузин способен защитить от пуль калибра 7,62 мм (по американской классификации — 308 Win). Днище противостоит подрыву ручной гранаты или коктейля Молотова. Внедорожник получил пуленепро­биваемые стёкла, защиту аккумулятора и блока управления двигателя, усиленные дверные петли, доработанную подвеску и более эффективные тормоза. В качестве опции предлагаются системы громкой связи, аварийного освещения, пожаро­тушения и ещё более мощные тормоза.

  • Камеры по периметру машины, включая инфракрасную и тепловизорную, способны вести запись на жёсткий диск, а также дублировать видео на облачный сервер.

  • Силовую установку не трогали: «восьмёрка» с двойным наддувом объёмом четыре литра выдаёт 585 л.с., при ней остался стандартный классический «автомат». Динамиче­ские характери­стики автомобиля не раскрываются, стандартный G 63 AMG разгоняется до сотни за 4,5 секунды, его максимальная скорость — 220 км/ч.

Будь вы «сильным мира сего», какой бы лимузин выбрали?

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