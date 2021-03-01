Названы улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуировали машины

Самый мощный Гелик в России выставили на продажу. Его прокачали в Brabus

Новости

Кирилл Малышев

На Авто.ру за 11,3 миллиона рублей выставили на продажу очень редкий Гелендваген – Brabus B 800 на базе заводской версии AMG G 65. Это мощнейший Гелендваген, который можно купить  в России сегодня.

1/9

  • Mercedes-AMG G 65 – самая мощная серийная моди­фикация Геленд­вагена и един­ственная с мотором V12. В стоке с него снимают 612 л.с. Ателье Brabus форсиро­вало агрегат до 800 л.с. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, а макси­мальная скорость в зави­симости от варианта исполнения ограни­чена на 250 или 270 км/ч.

  • У выставленного на продажу экзем­пляра 2013 года выпуска всего один владелец и 13 500 километров пробега. ДТП не было, на кузов нанесено защитное керами­ческое покрытие, состояние идеальное, сказано в описании. Кузов у внедорож­ника чёрного цвета, а в салоне тёмные тона разбав­лены вставками из кремовой кожи.

  • В подвеске установлены адаптивные аморти­заторы с «комфортной» и «спортивной» настройками по выбору водителя. Задний ряд сидений в салоне – от S-класса в 222-м кузове. Половинки сидений имеют раздель­ные электро­регулировки, обогрев и вентиляцию. Стоимость всех доработок заводского внедорож­ника владелец оценивает в 100 000 евро (9 миллионов рублей).

  • В ноябре на сайте ателье Brabus появилась страница, посвящённая одному из построенных на базе Mercedes-AMG G 63 пикапов с 800-сильным мотором. Цена машины — 683 240 евро (61 млн рублей). Это внедорожник с портальными мостами, 22-дюймовыми колёсами, клиренсом 490 мм, карбоновым обвесом, интерьером из кожи цвета «жжёный дуб», с накладками из углепластика и алюминия.

Купили бы себе «бешеный кирпич»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение