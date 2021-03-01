Самый мощный Гелик в России выставили на продажу. Его прокачали в Brabus

Mercedes-AMG G 65 – самая мощная серийная моди­фикация Геленд­вагена и един­ственная с мотором V12. В стоке с него снимают 612 л.с. Ателье Brabus форсиро­вало агрегат до 800 л.с. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, а макси­мальная скорость в зави­симости от варианта исполнения ограни­чена на 250 или 270 км/ч.

У выставленного на продажу экзем­пляра 2013 года выпуска всего один владелец и 13 500 километров пробега. ДТП не было, на кузов нанесено защитное керами­ческое покрытие, состояние идеальное, сказано в описании. Кузов у внедорож­ника чёрного цвета, а в салоне тёмные тона разбав­лены вставками из кремовой кожи.

В подвеске установлены адаптивные аморти­заторы с «комфортной» и «спортивной» настройками по выбору водителя. Задний ряд сидений в салоне – от S-класса в 222-м кузове. Половинки сидений имеют раздель­ные электро­регулировки, обогрев и вентиляцию. Стоимость всех доработок заводского внедорож­ника владелец оценивает в 100 000 евро (9 миллионов рублей).