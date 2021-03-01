Самый мощный Гелик в России выставили на продажу. Его прокачали в Brabus
Кирилл Малышев
На Авто.ру за 11,3 миллиона рублей выставили на продажу очень редкий Гелендваген – Brabus B 800 на базе заводской версии AMG G 65. Это мощнейший Гелендваген, который можно купить в России сегодня.
Mercedes-AMG G 65 – самая мощная серийная модификация Гелендвагена и единственная с мотором V12. В стоке с него снимают 612 л.с. Ателье Brabus форсировало агрегат до 800 л.с. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость в зависимости от варианта исполнения ограничена на 250 или
270 км/ч.
У выставленного на продажу экземпляра 2013 года выпуска всего один владелец и 13 500 километров пробега. ДТП не было, на кузов нанесено защитное керамическое покрытие, состояние идеальное, сказано в описании. Кузов у внедорожника чёрного цвета, а в салоне тёмные тона разбавлены вставками из кремовой кожи.
В подвеске установлены адаптивные амортизаторы с «комфортной» и «спортивной» настройками по выбору водителя. Задний ряд сидений в салоне – от
S-классав 222-мкузове. Половинки сидений имеют раздельные электрорегулировки, обогрев и вентиляцию. Стоимость всех доработок заводского внедорожника владелец оценивает в 100 000 евро (9 миллионов рублей).
В ноябре на сайте ателье Brabus появилась страница, посвящённая одному из построенных на базе Mercedes-AMG G 63 пикапов с 800-сильным мотором. Цена машины — 683 240 евро (61 млн рублей). Это внедорожник с портальными мостами, 22-дюймовыми колёсами, клиренсом 490 мм, карбоновым обвесом, интерьером из кожи цвета «жжёный дуб», с накладками из углепластика и алюминия.