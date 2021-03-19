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Минпромторг подготовил новую программу перевода автомобилей на газ

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Дмитрий Елизаров

Минпромторг России предложил ряд мер по стимулиро­ванию перевода авто­мобилей на газ. Как уточняют «Ведомости», создание единого реестра типовых решений по пере­оборудо­ванию снимет с авто­мобилистов обязан­ность само­стоятель­ной серти­фикации внесённых изменений.

  • Законопроектом, предложенным ведом­ством, подразуме­вается создание «библи­отеки типовых (серийных) решений по пере­оборудо­ванию на газ серийно выпускаемых моделей транспортных средств россий­ского производ­ства», цитирует издание поясни­тельную записку. В реестр включат схемы перевода авто­мобилей как на пропан-бутан, так и на природный газ.

  • Разработчики таких решений будут предоставлять ведом­ству всю техни­ческую документацию по конкретному проекту, а также информацию об изгото­вителе компонентов и автори­зованных установщиках. Такие типовые решения при включе­нии в библиотеку получат собственные серти­фикаты. Соответ­ственно, при их использо­вании на автомо­билях авто­владельцы будут избавлены от необходи­мости обращаться в серти­фикаци­онные лаборатории для получения разреше­ний на пере­оборудо­вание. Сейчас такие серти­фикаты требуется оформлять на каждый конкретный авто­мобиль, само­стоятельно переведённый на газ.

  • Помимо прочего законопроект преду­сматривает и некую гос­поддержку разработ­чиков ГБО, которые смогут предложить не менее двух типовых решений для пере­оборудования. Схемы реализации поддержки и её объёмы пока не уточняются.

  • В январе сообщалось о возможности введения льгот для владельцев экологичного транспорта, включая газомоторный. Минэконом­развития пред­лагало либо избавить таких автомо­билистов от части транс­портного налога, либо освободить полностью.

А ваш автомобиль умеет ездить на газе?

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