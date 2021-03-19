Минпромторг подготовил новую программу перевода автомобилей на газ

Разработчики таких решений будут предоставлять ведом­ству всю техни­ческую документацию по конкретному проекту, а также информацию об изгото­вителе компонентов и автори­зованных установщиках. Такие типовые решения при включе­нии в библиотеку получат собственные серти­фикаты. Соответ­ственно, при их использо­вании на автомо­билях авто­владельцы будут избавлены от необходи­мости обращаться в серти­фикаци­онные лаборатории для получения разреше­ний на пере­оборудо­вание. Сейчас такие серти­фикаты требуется оформлять на каждый конкретный авто­мобиль, само­стоятельно переведённый на газ.