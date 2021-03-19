Минпромторг подготовил новую программу перевода автомобилей на газ
Дмитрий Елизаров
Минпромторг России предложил ряд мер по стимулированию перевода автомобилей на газ. Как уточняют «Ведомости», создание единого реестра типовых решений по переоборудованию снимет с автомобилистов обязанность самостоятельной сертификации внесённых изменений.
Законопроектом, предложенным ведомством, подразумевается создание «библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства», цитирует издание пояснительную записку. В реестр включат схемы перевода автомобилей как на пропан-бутан, так и на природный газ.
Разработчики таких решений будут предоставлять ведомству всю техническую документацию по конкретному проекту, а также информацию об изготовителе компонентов и авторизованных установщиках. Такие типовые решения при включении в библиотеку получат собственные сертификаты. Соответственно, при их использовании на автомобилях автовладельцы будут избавлены от необходимости обращаться в сертификационные лаборатории для получения разрешений на переоборудование. Сейчас такие сертификаты требуется оформлять на каждый конкретный автомобиль, самостоятельно переведённый на газ.
Помимо прочего законопроект предусматривает и некую господдержку разработчиков ГБО, которые смогут предложить не менее двух типовых решений для переоборудования. Схемы реализации поддержки и её объёмы пока не уточняются.
В январе сообщалось о возможности введения льгот для владельцев экологичного транспорта, включая газомоторный. Минэкономразвития предлагало либо избавить таких автомобилистов от части транспортного налога, либо освободить полностью.