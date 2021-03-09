Британцы выбрали автомобиль года: это «японец», который ранее стал лучшим в Европе

Главный приз достался хот-хэтчу Toyota GR Yaris, и эту же модель назвали лучшей среди спорткаров. Обычный Ярис обошёл всех конкурентов в номинации «Лучший супермини». Концерн Toyota забрал ещё и победу в категории «Автомобиль года с открытым верхом» — им назвали Lexus LC.

По две победы одержали бренды Skoda и Ford. Модель Octavia отличилась в категориях «Лучший семейный автомобиль» и «Лучший универсал», Ford Puma оказался первым среди небольших кроссоверов, а Ford Kuga лидировал в среднеразмерном сегменте.

Имеются в списке триумфаторов и два электро­мобиля. Honda e стала автомо­билем года среди городских моделей, а VW ID.3 — среди компактных хэтчбеков.