Британцы выбрали автомобиль года: это «японец», который ранее стал лучшим в Европе
Дмитрий Елизаров
Жюри конкурса «Автомобиль года в Великобритании» подвело итоги: семейству Toyota Yaris досталось сразу три победы в разных номинациях, включая основную. Всего 29 членов жюри отобрали победителей в 12 категориях.
Главный приз достался хот-хэтчу Toyota GR Yaris, и эту же модель назвали лучшей среди спорткаров. Обычный Ярис обошёл всех конкурентов в номинации «Лучший супермини». Концерн Toyota забрал ещё и победу в категории «Автомобиль года с открытым верхом» — им назвали Lexus LC.
По две победы одержали бренды Skoda и Ford. Модель Octavia отличилась в категориях «Лучший семейный автомобиль» и «Лучший универсал», Ford Puma оказался первым среди небольших кроссоверов, а Ford Kuga лидировал в среднеразмерном сегменте.
Имеются в списке триумфаторов и два электромобиля. Honda e стала автомобилем года среди городских моделей, а VW ID.3 — среди компактных хэтчбеков.
Наконец, премиальным автомобилем года в Великобритании признан Mercedes-Benz
S-класса,среди больших кроссоверов и вседорожников отметили Land Rover Defender, а главным купе 2021 года жюри назначило BMW 4 серии.
Это уже не первая победа Toyota Yaris. В начале марта стало известно, что модели присудили титул «Автомобиль года-2021 в Европе». Кроме того, хэтчбек претендует на победу в конкурсе «Автомобиль года в мире» — он вошёл в число полуфиналистов и будет бороться за главный приз с Audi A3, BMW 2 (в четырёхдверном варианте) 4 серии, компактным электромобилем Honda e, более крупным электрокаром Volkswagen ID.4, кроссоверами Mercedes-Benz GLA, Mazda
MX-30, а также с двумя моделями марки Kia — K5 и Sorento. А хот-хэтч Toyota GR Yaris имеет шансы стать «Спорткаром года в мире».