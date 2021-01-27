После 25 лет в гараже: на продажу выставили советскую «Волгу» ГАЗ-24
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появилось объявление о продаже седана
Как указано в объявлении, этот экземпляр более 25 лет простоял в сухом гараже, чем и объясняется его полная сохранность. Соответственно, 25 тысяч километров «Волга» проехала в течение 10 лет эксплуатации, находясь всё это время у одного владельца. По какой причине автомобиль использовался так редко, не уточняется.
Утверждается, что «Волга» до сих пор сохранила заводское лакокрасочное покрытие и не подвергалась реставрации, а её техническое состояние позволит седану «доехать куда угодно своим ходом». Автомобиль находится в Москве.
Машина оснащена рядным четырёхцилиндровым мотором ЗМЗ объёмом 2,5 литра, развивающим 100 л.с. и 186 Нм крутящего момента. Коробка — четырёхступенчатая «механика». С таким силовым агрегатом
ГАЗ-24-10мог разгоняться до 150 км/ч.
Оценена «Волга» в 599 тысяч рублей — эквивалент стоимости новой Lada Granta в одной из средних комплектаций. При этом аналогичные «Волги» со схожим возрастом и пробегом, судя по базе объявлений Авто.ру, стоят в несколько раз дешевле.
Ранее в декабре на Авто.ру продавалась ещё одна необычная «Волга» — ГАЗ-3102 в исполнении с восьмицилиндровым мотором. Такие машины использовались спецслужбами в качестве «догонялок».