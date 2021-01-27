После 25 лет в гараже: на продажу выставили советскую «Волгу» ГАЗ-24

Как указано в объявлении, этот экземпляр более 25 лет простоял в сухом гараже, чем и объясняется его полная сохранность. Соответ­ственно, 25 тысяч километров «Волга» проехала в течение 10 лет эксплуатации, находясь всё это время у одного владельца. По какой причине авто­мобиль использо­вался так редко, не уточняется.

Утверждается, что «Волга» до сих пор сохранила заводское лако­красочное покрытие и не подверга­лась реставрации, а её техническое состояние позволит седану «доехать куда угодно своим ходом». Авто­мобиль находится в Москве.

Машина оснащена рядным четырёх­цилиндровым мотором ЗМЗ объёмом 2,5 литра, развива­ющим 100 л.с. и 186 Нм крутящего момента. Коробка — четырёх­ступен­чатая «механика». С таким силовым агрегатом ГАЗ-24-10 мог разгоняться до 150 км/ч.

Оценена «Волга» в 599 тысяч рублей — экви­валент стоимости новой Lada Granta в одной из средних комплектаций. При этом аналогичные «Волги» со схожим возрастом и пробегом, судя по базе объявлений Авто.ру, стоят в несколько раз дешевле.