ГАЗ засудил продавца за игрушечную модель «Волги»
Дмитрий Елизаров
ПАО ГАЗ в Арбитражном суде Москвы отстояло свои авторские права на товарные знаки, напрямую связанные с автомобилями. Как пишет «РИА Новости», продавцу игрушечных моделей ГАЗ-21 «Волга» и «Тигр» придётся выплатить заводу 180 тысяч рублей.
Модели были обнаружены в продаже в онлайн-магазине фирмы «Международная торговая компания "Алиса"». Игрушечные машинки продавались здесь под брендом Play Smart, а производили их в Китае.
По данным агентства, юристы ГАЗа требовали защитить права производителя на товарные знаки «ГАЗ/Бегущий олень», «ГАЗ», «Волга» и «Тигр». Суд первой инстанции признал запрошенную сумму компенсации «разумной и соразмерной».
Будет ли интернет-магазин подавать апелляцию и снимет ли с продажи игрушки, не уточняется.
В 2019 году китайских производителей удалось засудить фирме Land Rover: британцы смогли выиграть процесс о плагиате. Предметом разбирательства была внешность кроссовера Landwind X7, сильно похожего на Range Rover Evoque.