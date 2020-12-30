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ГАЗ засудил продавца за игрушечную модель «Волги»

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Дмитрий Елизаров

ПАО ГАЗ в Арбитражном суде Москвы отстояло свои авторские права на товарные знаки, напрямую связанные с автомобилями. Как пишет «РИА Новости», продавцу игрушечных моделей ГАЗ-21 «Волга» и «Тигр» придётся выплатить заводу 180 тысяч рублей.

  • Модели были обнаружены в продаже в онлайн-магазине фирмы «Между­народная торговая компания "Алиса"». Игрушечные машинки продавались здесь под брендом Play Smart, а производили их в Китае.

  • По данным агентства, юристы ГАЗа требовали защитить права производителя на товарные знаки «ГАЗ/Бегущий олень», «ГАЗ», «Волга» и «Тигр». Суд первой инстанции признал запрошенную сумму компенсации «разумной и соразмерной».

  • Будет ли интернет-магазин подавать апелляцию и снимет ли с продажи игрушки, не уточняется.

  • В 2019 году китайских производителей удалось засудить фирме Land Rover: британцы смогли выиграть процесс о плагиате. Предметом разбирательства была внешность кроссовера Landwind X7, сильно похожего на Range Rover Evoque.

Как считаете, верно поступили юристы ГАЗа?

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