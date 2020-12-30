ГАЗ засудил продавца за игрушечную модель «Волги»

Модели были обнаружены в продаже в онлайн-магазине фирмы «Между­народная торговая компания "Алиса"». Игрушечные машинки продавались здесь под брендом Play Smart, а производили их в Китае.

По данным агентства, юристы ГАЗа требовали защитить права производителя на товарные знаки «ГАЗ/Бегущий олень», «ГАЗ», «Волга» и «Тигр». Суд первой инстанции признал запрошенную сумму компенсации «разумной и соразмерной».

Будет ли интернет-магазин подавать апелляцию и снимет ли с продажи игрушки, не уточняется.