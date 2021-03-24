Необычный ГАЗ «Тигр» с пробегом выставили на продажу. Он дороже нового Мерседеса GLE

Продаваемый экземпляр покрыт защитной матовой краской Raptor. Салон обшит кожей с контрастной красной прострочкой. В описании к объявле­нию упомянута улучшенная шумоизоляция. Из опций — пред­пусковой подогрева­тель (Webasto), камера заднего вида, рация, допол­нительный свет на кенгурине и крыше.

Владелец уверяет, что грязи автомобиль не видел. За 14 лет он проехал 12 000 километров. Двигатель — дизель Cummins, рядная 5,9-литровая «шестёрка» на 205 л.с. и 650 Нм крутящего момента. С ним сопряжена 6-ступен ­чатая «механика».

«Тигр» производят в Арзамасе с 2005 года. Основная часть машин поступает в войска и право­охранитель­ные органы, для которых разработано множество специальных моди­фикаций. Пред­полагались массовые продажи и граждан­ским лицам. Однако в силу особен­ностей конструкции, а также очень высокой цены машина спросом не пользуется.