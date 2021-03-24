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Необычный ГАЗ «Тигр» с пробегом выставили на продажу. Он дороже нового Мерседеса GLE

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Кирилл Малышев

Редкий внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» выставили на продажу на Авто.ру. Продавец из Звени­города оценил машину в 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, новый кроссовер Mercedes-Benz GLE стоит на 2,1 миллиона дешевле — от 6,1 миллиона рублей.

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  • Продаваемый экземпляр покрыт защитной матовой краской Raptor. Салон обшит кожей с контрастной красной прострочкой. В описании к объявле­нию упомянута улучшенная шумоизоляция. Из опций — пред­пусковой подогрева­тель (Webasto), камера заднего вида, рация, допол­нительный свет на кенгурине и крыше.

  • Владелец уверяет, что грязи автомобиль не видел. За 14 лет он проехал 12 000 километров. Двигатель — дизель Cummins, рядная 5,9-литровая «шестёрка» на 205 л.с. и 650 Нм крутящего момента. С ним сопряжена 6-ступен­чатая «механика».

  • «Тигр» производят в Арзамасе с 2005 года. Основная часть машин поступает в войска и право­охранитель­ные органы, для которых разработано множество специальных моди­фикаций. Пред­полагались массовые продажи и граждан­ским лицам. Однако в силу особен­ностей конструкции, а также очень высокой цены машина спросом не пользуется.

  • В декабре на Авто.ру продавался другой редкий ГАЗ — седан 3102 с восьми­цилин­дровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, автомобиль служил в государ­ственном Управлении охраны президента (прежде — 9-е управление КГБ СССР). Оценён автомобиль в 1 900 000 рублей.

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