Необычный ГАЗ «Тигр» с пробегом выставили на продажу. Он дороже нового Мерседеса GLE
Кирилл Малышев
Редкий внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» выставили на продажу на Авто.ру. Продавец из Звенигорода оценил машину в 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, новый кроссовер Mercedes-Benz GLE стоит на 2,1 миллиона дешевле — от 6,1 миллиона рублей.
Продаваемый экземпляр покрыт защитной матовой краской Raptor. Салон обшит кожей с контрастной красной прострочкой. В описании к объявлению упомянута улучшенная шумоизоляция. Из опций — предпусковой подогреватель (Webasto), камера заднего вида, рация, дополнительный свет на кенгурине и крыше.
Владелец уверяет, что грязи автомобиль не видел. За 14 лет он проехал 12 000 километров. Двигатель — дизель Cummins, рядная 5,9-литровая «шестёрка» на 205 л.с. и 650 Нм крутящего момента. С ним сопряжена
6-ступенчатая «механика».
«Тигр» производят в Арзамасе с 2005 года. Основная часть машин поступает в войска и правоохранительные органы, для которых разработано множество специальных модификаций. Предполагались массовые продажи и гражданским лицам. Однако в силу особенностей конструкции, а также очень высокой цены машина спросом не пользуется.
В декабре на Авто.ру продавался другой редкий ГАЗ — седан 3102 с восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ-505. По данным продавца, автомобиль служил в государственном Управлении охраны президента (прежде —
9-еуправление КГБ СССР). Оценён автомобиль в 1 900 000рублей.