Полноприводный «Соболь» с новым кузовом вывели на тесты
Николай Андреев
В Нижнем Новгороде начались испытания ГАЗ «Соболь 4х4» нового поколения. Фотографии рамного микроавтобуса опубликовал RCI News.
ГАЗ «Соболь 4х4» получил укороченный кузов от фургона «Газель Next» и большой дорожный просвет. Концептуальную версию модели впервые показали на московском форуме «Неделя национальной безопасности» летом 2018 года.
По информации «Российской газеты», прототип оснащён турбодизелем Cummins китайского производства и шестиступенчатой «механикой» разработки «Группы ГАЗ». Кроме того, рассматриваются варианты установки на полноприводный «Соболь» дизельных моторов ЯМЗ, Iveco или Peugeot-Citroen. Опционально для «Соболя» будет доступен шестиступенчатый «автомат» разработки ГАЗа или американской фирмы Allison.
Вместе с новым «Соболем» на тестах замечен обновлённый «Соболь Бизнес 4х4», представленный на выставке Comtrans-2019 в сентябре. От серийной версии он отличается передней частью в стиле «Газели NN», вклеенными боковыми окнами и светодиодными фонарями.
Пока нет официальной информации, когда обновлённый «Соболь Бизнес 4х4» и микроавтобус с новым кузовом поступят в серийное производство. Не исключено, что это произойдёт после 2021 года, когда начнёт выпускаться флагманская модель ГАЗа — «Газель NN».