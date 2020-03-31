В заброшенном автосалоне нашли много итальянских машин из 1990-х без пробега

Полноприводный «Соболь» с новым кузовом вывели на тесты

Новости

Николай Андреев

В Нижнем Новгороде начались испытания ГАЗ «Соболь 4х4» нового поко­ления. Фото­­графии рамного микро­­автобуса опублико­вал RCI News.

1/3

  • ГАЗ «Соболь 4х4» получил укороченный кузов от фургона «Газель Next» и большой дорожный просвет. Концепту­­альную версию модели впервые показали на москов­ском форуме «Неделя национальной безопас­ности» летом 2018 года.

  • По информации «Российской газеты», прототип оснащён турбо­дизелем Cummins китайского произ­водства и шести­­ступен­­чатой «механикой» разработки «Группы ГАЗ». Кроме того, рассматри­­ваются варианты установки на полно­приводный «Соболь» дизельных моторов ЯМЗ, Iveco или Peugeot-Citroen. Опци­онально для «Соболя» будет доступен шестиступен­чатый «автомат» разработки ГАЗа или американ­ской фирмы Allison.

  • Вместе с новым «Соболем» на тестах замечен обнов­лённый «Соболь Бизнес 4х4», представ­ленный на выставке Comtrans-2019 в сентябре. От серийной версии он отличается передней частью в стиле «Газели NN», вклеенными боковыми окнами и свето­диодными фонарями.

  • Пока нет официальной информации, когда обнов­лённый «Соболь Бизнес 4х4» и микро­автобус с новым кузовом поступят в серийное произ­водство. Не исключено, что это произойдёт после 2021 года, когда начнёт выпускаться флагман­ская модель ГАЗа — «Газель NN».

Как вам новый «Соболь»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение