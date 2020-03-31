Полноприводный «Соболь» с новым кузовом вывели на тесты

ГАЗ «Соболь 4х4» получил укороченный кузов от фургона «Газель Next» и большой дорожный просвет. Концепту­­альную версию модели впервые показали на москов­ском форуме «Неделя национальной безопас­ности» летом 2018 года.

По информации «Российской газеты», прототип оснащён турбо­дизелем Cummins китайского произ­водства и шести­­ступен­­чатой «механикой» разработки «Группы ГАЗ». Кроме того, рассматри­­ваются варианты установки на полно­приводный «Соболь» дизельных моторов ЯМЗ, Iveco или Peugeot-Citroen. Опци­онально для «Соболя» будет доступен шестиступен­чатый «автомат» разработки ГАЗа или американ­ской фирмы Allison.

Вместе с новым «Соболем» на тестах замечен обнов­лённый «Соболь Бизнес 4х4», представ­ленный на выставке Comtrans-2019 в сентябре. От серийной версии он отличается передней частью в стиле «Газели NN», вклеенными боковыми окнами и свето­диодными фонарями.