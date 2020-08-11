10 новых премиальных автомобилей, которые чаще всего покупали россияне в 2020 году

Не отстану: известные и не очень «догонялки» для спецслужб, которые выпускались на ГАЗе

Подборки

Константин Новацкий

На лицо обычные, мощные внутри. Для особых заданий в особых гаражах особых ведомств с незапамятных времён имелись особые машины. На вид — совер­шенно тривиальные «Волги» и «Победы», но благодаря мощным моторам и доработанным шасси способные догнать всё, что плохо убегало от закона. Давайте вспомним, чем оснащались такие спец­машины и насколько сильно они отличались от стандартных моделей ГАЗ.

ГАЗ М-1

1/4

В колесивших по дорогам тридцатых чёрных газовских «эмках» было невоз­можно разглядеть предста­вителей тёмной силы. Но они были. Ещё в 1938 году НКВД заинтересо­вался установкой под капоты М-1 американских моторов Flathead V8. На контрасте со стандартной 50-сильной «четвёркой» заокеанский агрегат выглядел силачом: мощность составляла от 65 до 95 лошадиных сил, а динамика доработанной машины заметно превос­ходила заводские показатели. Мнения о том, сколько «эмок» с «восьмёрками» было изготов­лено для нужд комис­сариата, расходятся из-за засекре­ченных архивов. К тому же в военное время моторами пришлось срочно делиться с танками, вроде Т-60. Но на благо закона такие седаны тоже успели потрудиться.

ГАЗ-М-20Г

1/5

Скрытая мощь, незаметная самому зоркому глазу. Созданная в 1956 году особенная версия М-20Г как заправский шпион сливалась с общей массой конвейерных «Побед». Тот же цвет, та же внешность вплоть до элементов оформ­ления. И лишь килограммы дополни­тельной массы и чересчур резвое поведение на дороге могли стать зацепками. В отличие от гражданских «четвёрок», под капоты «Побед» с литерой «Г» (или ГАЗ М-26) бережно и максимально скрытно помещали 90-сильные двигатели от ЗиМа: шесть цилиндров, 90 лошадиных сил и 215 ньютон-метров максимальной тяги.

Стоило ли удивляться, что такой свап заметно преобразил динамику советского фастбека? До предельной для граждан­ской машины «сотни» шести­цилиндровые версии долетали за 30 секунд, а максимальными для них были 132 км/ч. По разным данным, «догонялок» выпустили около сотни. В гаражах КГБ такие «Победы» находились до 1963 года, когда комитет начал получать новенькие «Волги» с движками от «Чайки».

ГАЗ-23

1/3

Огромный 5,5-литровый V-образный мотор под не самым госте­приимным капотом «двадцать первой» «Волги» разместился каким-то чудом, хотя заслуга была чисто инженерной. Распознать в гражданском седане 195-сильный КГБ-шный спорткар не представ­лялось возможным: разница в сотню лошадиных сил и минус 18 секунд в разгоне до 100 км/ч не бросалась в глаза даже при взгляде в салон: та же приборка, тот же диван, та же торчащая из-за тонкого руля кочерга коробки передач. Правда, коробка на «догонялке» образца 1962 года была не волговской «механикой», а трёх­ступен­чатым «автоматом» от «Чайки», ГАЗ-13. Лишь так крутящий момент мотора V8 не выводил из строя трансмис­сионные внутренности.

За счёт масштабных переделок шасси и много­численных усилений кузова седан прибавил в весе 300 лишних кило. В багаж­нике находился уравно­вешивающий массу по осям балласт. При этом динамика всё равно казалась ураганом: 16 секунд до «сотни» и 170 километров в час, достигнутые в ходе испытаний, превос­ходили «чаечные». Ну кто в шести­десятых, находясь в здравом уме, мог рискнуть оторваться от такой машины?

ГАЗ-24-24

1/5

К 1973 году представители известного ведомства (прежде всего, 9-го управления КГБ СССР, предтечи ФСО) начали знакомиться с наследницей «двадцать третьей» модели. Быстро­ходный седан с припиской 24 к индексу продолжал идеи «Волги-догонялки». Под капот снова попала большая V-образная «восьмёрка», однако распо­лагалась она с заметным простором: ещё в ходе проектировки ГАЗ-24 была заложена возмож­ность установки крупно­габаритного мотора.

Дважды «двадцать четвёртая» модель — или «дубль» на жаргоне посвящённых — не была мощнее предше­ственницы (доработанный агрегат от «Чайки» по-прежнему развивал 195 сил), зато, в отличие от неё, была послушнее и живее на ходу. Модель получила стабили­затор поперечной устойчи­вости, гидро­усилители тормозов и руля и изогнутый напольный рычаг трёхступен­чатого «автомата», по которому можно было распознать «догонялку».

Изменились и другие цифры: если тираж особого ГАЗ-23 составил несколько машин, то КГБ-шных «двадцать четвёрок» выпустили больше тысячи. Одна из таких, с индексом 24-34, прямо сейчас продаётся на Авто.ру.

ГАЗ-31013

1/2

К моменту появления новой версии «спецмашины сопровож­дения» на базе модели 3102 советская элита уже вовсю смотрела на иномарки. Маски­ровать мощные «Волги» под обычные седаны рядовых граждан с наступ­лением 80-х становилось всё менее целесо­образной затеей, а сам седан начал быстро менять образ — от машины для чиновников и номен­клатуры к машине для предпринимателей.

Тем не менее, наследница «догонялок» всё же увидела свет. С 200-сильным 5,5-литровым мотором от ГАЗ-14 и его же трёхступен­чатой автомати­ческой коробкой седан разгонялся до «сотни» за 13 секунд и набирал 160 км/ч по паспорту и заметно больше по факту. По традиции, соблюдался и КГБ-шный этикет: за исключе­нием внешних антенн спецсвязи и сдвоенного выхлопа такие «Волги» были неотличимы от гражданских.

Эра горячих «Волг» подошла к концу к 1993 году. Часть разработок, вроде более лёгкой 160-сильной «догонялки» с 4,3-литровым мотором, так и не увидела свет. Однако кое-чему всё же повезло родиться. Например, роторной «Волге» для МВД и ГАИ с двух­секци­онным мотором и трансмиссией от «Жигулей».

Слышали про необычные быстроходные Волги?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение