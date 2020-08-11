Не отстану: известные и не очень «догонялки» для спецслужб, которые выпускались на ГАЗе

Скрытая мощь, незаметная самому зоркому глазу. Созданная в 1956 году особенная версия М-20Г как заправский шпион сливалась с общей массой конвейерных «Побед». Тот же цвет, та же внешность вплоть до элементов оформ­ления. И лишь килограммы дополни­тельной массы и чересчур резвое поведение на дороге могли стать зацепками. В отличие от гражданских «четвёрок», под капоты «Побед» с литерой «Г» (или ГАЗ М-26) бережно и максимально скрытно помещали 90-сильные двигатели от ЗиМа: шесть цилиндров, 90 лошадиных сил и 215 ньютон-метров максимальной тяги.

Стоило ли удивляться, что такой свап заметно преобразил динамику советского фастбека? До предельной для граждан­ской машины «сотни» шести­цилиндровые версии долетали за 30 секунд, а максимальными для них были 132 км/ч. По разным данным, «догонялок» выпустили около сотни. В гаражах КГБ такие «Победы» находились до 1963 года, когда комитет начал получать новенькие «Волги» с движками от «Чайки».