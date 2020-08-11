Не отстану: известные и не очень «догонялки» для спецслужб, которые выпускались на ГАЗе
Константин Новацкий
На лицо обычные, мощные внутри. Для особых заданий в особых гаражах особых ведомств с незапамятных времён имелись особые машины. На вид — совершенно тривиальные «Волги» и «Победы», но благодаря мощным моторам и доработанным шасси способные догнать всё, что плохо убегало от закона. Давайте вспомним, чем оснащались такие спецмашины и насколько сильно они отличались от стандартных моделей ГАЗ.
ГАЗ М-1
В колесивших по дорогам тридцатых чёрных газовских «эмках» было невозможно разглядеть представителей тёмной силы. Но они были. Ещё в 1938 году НКВД заинтересовался установкой под капоты
ГАЗ-М-20Г
Скрытая мощь, незаметная самому зоркому глазу. Созданная в 1956 году особенная версия
Стоило ли удивляться, что такой свап заметно преобразил динамику советского фастбека? До предельной для гражданской машины «сотни» шестицилиндровые версии долетали за 30 секунд, а максимальными для них были
ГАЗ-23
Огромный 5,5-литровый V-образный мотор под не самым гостеприимным капотом «двадцать первой» «Волги» разместился каким-то чудом, хотя заслуга была чисто инженерной. Распознать в гражданском седане 195-сильный КГБ-шный спорткар не представлялось возможным: разница в сотню лошадиных сил и минус 18 секунд в разгоне до
За счёт масштабных переделок шасси и многочисленных усилений кузова седан прибавил в весе 300 лишних кило. В багажнике находился уравновешивающий массу по осям балласт. При этом динамика всё равно казалась ураганом: 16 секунд до «сотни» и 170 километров в час, достигнутые в ходе испытаний, превосходили «чаечные». Ну кто в шестидесятых, находясь в здравом уме, мог рискнуть оторваться от такой машины?
ГАЗ-24-24
К 1973 году представители известного ведомства (прежде всего,
Дважды «двадцать четвёртая» модель — или «дубль» на жаргоне посвящённых — не была мощнее предшественницы (доработанный агрегат от «Чайки» по-прежнему развивал 195 сил), зато, в отличие от неё, была послушнее и живее на ходу. Модель получила стабилизатор поперечной устойчивости, гидроусилители тормозов и руля и изогнутый напольный рычаг трёхступенчатого «автомата», по которому можно было распознать «догонялку».
Изменились и другие цифры: если тираж особого
ГАЗ-31013
К моменту появления новой версии «спецмашины сопровождения» на базе модели 3102 советская элита уже вовсю смотрела на иномарки. Маскировать мощные «Волги» под обычные седаны рядовых граждан с наступлением
Тем не менее, наследница «догонялок» всё же увидела свет. С 200-сильным 5,5-литровым мотором от
Эра горячих «Волг» подошла к концу к 1993 году. Часть разработок, вроде более лёгкой 160-сильной «догонялки» с 4,3-литровым мотором, так и не увидела свет. Однако кое-чему всё же повезло родиться. Например, роторной «Волге» для МВД и ГАИ с двухсекционным мотором и трансмиссией от «Жигулей».