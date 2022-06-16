«Газпром нефть» разработала канистру, которая разлагается всего за 20 лет

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Кирилл Малышев
Компания «Газпром нефть» вместе с химиками РЭУ имени Плеханова разработала инновационную канистру для автомобильных смазочных материалов. Она окажется менее вредной для природы благодаря значительно сокращённому сроку разложения.
Компания Castrol в середине весны прекратила поставки масел в Россию. Сейчас дистрибьюторы распродают запасы. Автомобильные дилеры, которым предписано использование материалов Castrol, частично имеют некоторый запас, частично перешли на другие бренды.