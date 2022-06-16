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«Газпром нефть» разработала канистру, которая разлагается всего за 20 лет

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Кирилл Малышев

Компания «Газпром нефть» вместе с химиками РЭУ имени Плеханова разработала инновационную канистру для автомобильных смазочных материалов. Она окажется менее вредной для природы благодаря значительно сокращённому сроку разложения.

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  • Канистры из традиционного пластика, которые применяются всеми производителями масел в мире, полностью утилизируются примерно за 400 лет. Биоразлагаемой ёмкости российской разработки требуется на это в 20 раз меньше времени, всего 20 лет.
  • Такого сокращения удалось добиться благодаря добавлению в состав материала органических компонентов. Разработчики утверждают, что подобного пока не сделал никто в мире. Новая технология позволит значительно снизить расходы на вторичную переработку канистр. При этом все потребительские свойства тары не изменились.
  • Упаковка прошла лабораторные тесты на кафедре химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Плеханова. Тестовая партия уже произведена на мощностях Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Биоканистры станут выпускать объёмом от одного до пяти литров. Сейчас технологию патентуют для полноценного промышленного применения.

Компания Castrol в середине весны прекратила поставки масел в Россию. Сейчас дистрибьюторы распродают запасы. Автомобильные дилеры, которым предписано использование материалов Castrol, частично имеют некоторый запас, частично перешли на другие бренды.

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