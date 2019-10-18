ГАЗ запатентовал новый логотип «Победы»

Группа ГАЗ снова начала владеть торговой маркой «Победа» лишь в конце 2009 года: компания не стала продлевать права на неё в 1990-х годах, поэтому ей пришлось выкупать бренд у петербургского предпринимателя Павла Андреева. Весной 2019 года право на название «Победа» попыталась забрать у ГАЗа компания «Хартунг», сославшись на то, что оно давно не используется, но суд отказал в удовлетворении требований.