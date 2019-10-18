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ГАЗ запатентовал новый логотип «Победы»

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Николай Андреев

Горьковский автозавод зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Победа». В документах также нашлось изображение нового логотипа.

  • Новая эмблема «Победа» использует такой же шрифт, что и логотипы последних коммерческих моделей марки, например Газели NN. Сертификат охватывает широкий перечень групп товаров: автомобили, запасные части, аксессуары и различную аппаратуру.

  • Группа ГАЗ снова начала владеть торговой маркой «Победа» лишь в конце 2009 года: компания не стала продлевать права на неё в 1990-х годах, поэтому ей пришлось выкупать бренд у петербургского предпринимателя Павла Андреева. Весной 2019 года право на название «Победа» попыталась забрать у ГАЗа компания «Хартунг», сославшись на то, что оно давно не используется, но суд отказал в удовлетворении требований.

ГАЗ М-20 «Победа»

Название «Победа» носил пятидверный фастбэк M-20, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1946 по 1958 год. Всего было собрано 241 497 экземпляров модели, включая 14 222 кабриолета с мягким складным верхом и 37 492 автомобиля, подготовленных для работы в такси.

Стоит ли ГАЗу возрождать марку «Победа»?

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