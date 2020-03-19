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ГАЗ пообещал отреставрировать заброшенные прототипы

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Николай Андреев

После появления в Сети снимков уникальных концептов и прототипов ГАЗ, которые хранятся в ангаре на Горьковском автозаводе, представители завода сообщили, что  уникальные автомобили будут восстановлены. Как стало известно «Российской газете», это случится после реконструкции музея марки.

ГАЗ-3104 1997 года и ранний ГАЗ-3120 «Комбат» 2000 года
Вторая версия ГАЗ-3120 «Комбат» 2004 года
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ГАЗ-3104 1997 года и ранний ГАЗ-3120 «Комбат» 2000 года

  • Сейчас машины стоят под толстым слоем пыли и со спущенными шинами на территории управ­ления конструкторских и экспери­­ментальных работ (УКЭР ГАЗ). Все экземпляры созданы в период с 1996 по 2006 год.

  • Среди заброшенных автомобилей есть внедорожники ГАЗ-3120 «Комбат», стилизо­ванные под классический ГАЗ-69, ГАЗ-3106 «Атаман-2» с ретро­внешностью, ГАЗ-3106 и гражданская версия модели «Тигр-2». Также в ангаре забыты полноприводный седан ГАЗ-3104, пикап ГАЗ-2308 «Атаман», четырёхдверный ГАЗ-3115 с задним приводом и фургон ГАЗ-2332 CityVan.

  • Завершение работ в музее Горьковского автозавода запланировано на конец 2020 года, после чего экспозиция расширится почти в два раза. В неё войдут и перечисленные выше автомобили. На данный момент в музее ГАЗ представ­лены в основном серийные модели марки, выпускав­шиеся с 1930-х по 1990-е годы.

Рады, что редчайшие прототипы отправят в музей?

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