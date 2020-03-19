ГАЗ пообещал отреставрировать заброшенные прототипы
Николай Андреев
После появления в Сети снимков уникальных концептов и прототипов ГАЗ, которые хранятся в ангаре на Горьковском автозаводе, представители завода сообщили, что уникальные автомобили будут восстановлены. Как стало известно «Российской газете», это случится после реконструкции музея марки.
Сейчас машины стоят под толстым слоем пыли и со спущенными шинами на территории управления конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР ГАЗ). Все экземпляры созданы в период с 1996 по 2006 год.
Среди заброшенных автомобилей есть внедорожники ГАЗ-3120 «Комбат», стилизованные под классический
ГАЗ-69,ГАЗ-3106 «Атаман-2»с ретровнешностью, ГАЗ-3106 и гражданская версия модели «Тигр-2».Также в ангаре забыты полноприводный седан ГАЗ-3104, пикап ГАЗ-2308 «Атаман», четырёхдверный ГАЗ-3115 с задним приводом и фургон ГАЗ-2332 CityVan.
Завершение работ в музее Горьковского автозавода запланировано на конец 2020 года, после чего экспозиция расширится почти в два раза. В неё войдут и перечисленные выше автомобили. На данный момент в музее ГАЗ представлены в основном серийные модели марки, выпускавшиеся с
1930-хпо 1990-егоды.