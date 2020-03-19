ГАЗ пообещал отреставрировать заброшенные прототипы

Сейчас машины стоят под толстым слоем пыли и со спущенными шинами на территории управ­ления конструкторских и экспери­­ментальных работ (УКЭР ГАЗ). Все экземпляры созданы в период с 1996 по 2006 год.

Среди заброшенных автомобилей есть внедорожники ГАЗ-3120 «Комбат», стилизо­ванные под классический ГАЗ-69, ГАЗ-3106 «Атаман-2» с ретро­внешностью, ГАЗ-3106 и гражданская версия модели «Тигр-2». Также в ангаре забыты полноприводный седан ГАЗ-3104, пикап ГАЗ-2308 «Атаман», четырёхдверный ГАЗ-3115 с задним приводом и фургон ГАЗ-2332 CityVan.