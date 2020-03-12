Посмотрите на ангар с заброшенными прототипами ГАЗа
Николай Андреев
В Сети появились фотографии ангара, в котором Горьковский автозавод (ГАЗ) хранит уникальные концепты и прототипы. Их опубликовал пользователь Яндекс.Дзена с ником Джипер.
Автомобили стоят на территории управления конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР ГАЗ). По неизвестной причине они не входят в экспозицию заводского музея. За редчайшими экземплярами никто не ухаживает. Все машины покрыты толстым слоем пыли, а у некоторых спущены шины.
Среди машин, созданных во второй половине
1990-х,в ангаре стоят полноприводный пикап ГАЗ-2308 «Атаман», полноприводный седан ГАЗ-3104 и концептуальный внедорожник ГАЗ-3106 «Атаман-2»с ретровнешностью.
Более современными экземплярами коллекции являются рамники ГАЗ-3120 «Комбат» 2000 и 2004 годов выпуска, стилизованные под классический
ГАЗ-69,седан ГАЗ-3115 2003 года, внедорожник ГАЗ-3106 2004 года, а также гражданская версия модели «Тигр-2»и фургон ГАЗ-2332 CityVan, которые построили в 2006-м.