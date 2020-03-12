Посмотрите на ангар с заброшенными прототипами ГАЗа

Автомобили стоят на территории управления конструкторских и экспери­ментальных работ (УКЭР ГАЗ). По неизвестной причине они не входят в экспо­зицию заводского музея. За редчайшими экзем­плярами никто не ухаживает. Все машины покрыты толстым слоем пыли, а у некоторых спущены шины.

Среди машин, созданных во второй половине 1990-х, в ангаре стоят полноприводный пикап ГАЗ-2308 «Атаман», полноприводный седан ГАЗ-3104 и концепту­альный внедорожник ГАЗ-3106 «Атаман-2» с ретро­внешностью.