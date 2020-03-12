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Посмотрите на ангар с заброшенными прототипами ГАЗа

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии ангара, в котором Горьковский автозавод (ГАЗ) хранит уникальные концепты и прототипы. Их опубликовал пользователь Яндекс.Дзена с ником Джипер.

ГАЗ-3106 «Атаман-2»
ГАЗ-3115
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ГАЗ-3106 «Атаман-2»

  • Автомобили стоят на территории управления конструкторских и экспери­ментальных работ (УКЭР ГАЗ). По неизвестной причине они не входят в экспо­зицию заводского музея. За редчайшими экзем­плярами никто не ухаживает. Все машины покрыты толстым слоем пыли, а у некоторых спущены шины.

  • Среди машин, созданных во второй половине 1990-х, в ангаре стоят полноприводный пикап ГАЗ-2308 «Атаман», полноприводный седан ГАЗ-3104 и концепту­альный внедорожник ГАЗ-3106 «Атаман-2» с ретро­внешностью.

  • Более современными экземплярами коллекции являются рамники ГАЗ-3120 «Комбат» 2000 и 2004 годов выпуска, стилизо­ванные под классический ГАЗ-69, седан ГАЗ-3115 2003 года, внедорожник ГАЗ-3106 2004 года, а также граждан­ская версия модели «Тигр-2» и фургон ГАЗ-2332 CityVan, которые построили в 2006-м.

Что вы сделали бы с этими прототипами ГАЗа?

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