Редчайшую экспортную «Волгу» 1967 года продают по цене Hyundai Solaris
Наталья Насонова
На Авто.ру в продаже появился редкий универсал
По словам владельца, машина была произведена для экспорта. Она находится в отличном и полностью оригинальном состоянии. Автомобиль неоднократно участвовал в выставках и тематических пробегах. В ПТС вписан один владелец.
Под капотом заднеприводного
ГАЗ-22— 75-сильный двигатель объёмом 2,5 литра, расход топлива по паспорту — 11 литров на 100 километров. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.
Универсал выпускался с 1962 по 1970 год на заводе ГАЗ в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Объём производства — около 8000 автомобилей в год. Однако по неофициальным данным, тираж за все 8 лет был гораздо меньше — только 12 744 автомобиля.
Фактически в частные руки универсалы
ГАЗ-22не попадали, официальной розничной цены не имели и распределялись между госорганизациями. Главным образом автомобили шли на службу в «скорой помощи», по заказу которой и были созданы.