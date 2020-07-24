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Редчайшую экспортную «Волгу» 1967 года продают по цене Hyundai Solaris

Новости

Наталья Насонова

На Авто.ру в продаже появился редкий универсал ГАЗ-22 1967 года выпуска. Авто­мобиль продают по цене топовой версии обновлённого Hyundai Solaris — за 1 200 000 рублей.

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  • По словам владельца, машина была произведена для экспорта. Она находится в отличном и полностью оригинальном состоянии. Автомобиль неодно­кратно участвовал в выставках и тематических пробегах. В ПТС вписан один владелец.

  • Под капотом заднеприводного ГАЗ-2275-силь­ный двигатель объёмом 2,5 литра, расход топлива по паспорту — 11 литров на 100 километров. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

  • Универсал выпускался с 1962 по 1970 год на заводе ГАЗ в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Объём производства — около 8000 авто­мобилей в год. Однако по неофици­альным данным, тираж за все 8 лет был гораздо меньше — только 12 744 автомобиля.

  • Фактически в частные руки универсалы ГАЗ-22 не попадали, официальной розничной цены не имели и распреде­лялись между госоргани­зациями. Главным образом автомобили шли на службу в «скорой помощи», по заказу которой и были созданы.

Какая «Волга» красивее?

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