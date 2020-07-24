Редчайшую экспортную «Волгу» 1967 года продают по цене Hyundai Solaris

По словам владельца, машина была произведена для экспорта. Она находится в отличном и полностью оригинальном состоянии. Автомобиль неодно­кратно участвовал в выставках и тематических пробегах. В ПТС вписан один владелец.

Под капотом заднеприводного ГАЗ-22 — 75-силь ­ный двигатель объёмом 2,5 литра, расход топлива по паспорту — 11 литров на 100 километров. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Универсал выпускался с 1962 по 1970 год на заводе ГАЗ в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Объём производства — около 8000 авто­мобилей в год. Однако по неофици­альным данным, тираж за все 8 лет был гораздо меньше — только 12 744 автомобиля.