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Новую «Газель NN» c полным приводом впервые встретили на дороге

Новости

Николай Андреев

В Сети появились первые фотографии прототипа новой «Газели NN». Снимки фургона опубликованы на форуме gazelleclub.ru.

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  • Модель отличается от «Газели Next» передней частью с линзован­ными фарами и свето­диодными ходовыми огнями, радиаторной решёткой с хромиро­ванной вставкой и рельефным капотом. В остальном внешне изменений нет.

  • Пойманная на улице «Газель NN» имела односкатную ошиновку задней оси и диско­вые тормоза «по кругу», при том что на нынеш­них версиях модели сзади установ­лены по два колеса с каждой стороны и бара­банные тормоза. Прототип имеет самый короткий и высокий кузов, доступ­ный для «Газели», а также обладает увели­ченным дорожным просветом и полным приводом.

  • Под капотом фургона двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с. (340 Н·м) от моделей Volkswagen, а также шестиступен­чатая «механика» раз­работки Группы ГАЗ. Для «Газели NN» предложат и другие двига­тели, которые ставятся на версию Next — россий­ский бензиновый УМЗ Evotech и турбо­дизель Cummins китайского производства.

Впервые «Газель NN» в виде бортового грузовика представили на выставке Comtrans-2019 в сентябре. Модель получила новый интерьер с климат-контролем, девяти­­дюймовым экраном мульти­­медийной системы, восемью USB-разъёмами, розеткой на 220 вольт, а также набор систем помощи водителю.

Ожидается, что серийное производство «Газели NN» начнётся в конце 2020 года, а в продажу модель поступит в 2021 году.

Такая «Газель не оставит шанса конкурентам?

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