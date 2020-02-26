Новую «Газель NN» c полным приводом впервые встретили на дороге
Николай Андреев
В Сети появились первые фотографии прототипа новой «Газели NN». Снимки фургона опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Модель отличается от «Газели Next» передней частью с линзованными фарами и светодиодными ходовыми огнями, радиаторной решёткой с хромированной вставкой и рельефным капотом. В остальном внешне изменений нет.
Пойманная на улице «Газель NN» имела односкатную ошиновку задней оси и дисковые тормоза «по кругу», при том что на нынешних версиях модели сзади установлены по два колеса с каждой стороны и барабанные тормоза. Прототип имеет самый короткий и высокий кузов, доступный для «Газели», а также обладает увеличенным дорожным просветом и полным приводом.
Под капотом фургона двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с. (340 Н·м) от моделей Volkswagen, а также шестиступенчатая «механика» разработки Группы ГАЗ. Для «Газели NN» предложат и другие двигатели, которые ставятся на версию Next — российский бензиновый УМЗ Evotech и турбодизель Cummins китайского производства.
Впервые «Газель NN» в виде бортового грузовика представили на выставке Comtrans-2019 в сентябре. Модель получила новый интерьер с климат-контролем, девятидюймовым экраном мультимедийной системы, восемью USB-разъёмами, розеткой на 220 вольт, а также набор систем помощи водителю.
Ожидается, что серийное производство «Газели NN» начнётся в конце 2020 года, а в продажу модель поступит в 2021 году.