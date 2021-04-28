Серийную ГАЗель NN впервые сфотографировали на заводе

Приставка NN в названии обновлённой ГАЗели расшифро­вывается как New Next. На машине появятся полностью свето­диодные фары — такие уже ставят на низко­польную маршрутку City. Изменятся бампер и решётка радиатора. В гамме агрегатов ожидаются дизели Volkswagen и Cummins, битопливные моторы Evotech под бензин и два вида газа, 6-ступен ­чатая «механика» и, возможно, «автомат».

Салон полностью новый. Для модели разработали другую переднюю панель. На ней — климат-контроль, мульти­медийная система, комбинация приборов с большим цветным дисплеем, руль с кнопками управления «музыкой» и круиз-контролем. В перечне опций обещают до 30 систем помощи водителю: камеры кругового обзора, датчики света и дождя, сканер мёртвых зон, система считы­вания дорожных знаков и другие.