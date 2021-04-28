Серийную ГАЗель NN впервые сфотографировали на заводе
Кирилл Малышев
В паблике «Типичный автозавод / Нижний Новгород» соцсети ВКонтакте опубликована первая фотография готовой к выходу на рынок ГАЗели NN — рестайлинговой версии модели Next. На снимке хорошо видна новая приборная панель, а на заднем плане стоят машины с изменённой внешностью. Презентация новинки состоится в ближайшие недели.
Приставка NN в названии обновлённой ГАЗели расшифровывается как New Next. На машине появятся полностью светодиодные фары — такие уже ставят на низкопольную маршрутку City. Изменятся бампер и решётка радиатора. В гамме агрегатов ожидаются дизели Volkswagen и Cummins, битопливные моторы Evotech под бензин и два вида газа,
6-ступенчатая «механика» и, возможно, «автомат».
Салон полностью новый. Для модели разработали другую переднюю панель. На ней — климат-контроль, мультимедийная система, комбинация приборов с большим цветным дисплеем, руль с кнопками управления «музыкой» и круиз-контролем. В перечне опций обещают до 30 систем помощи водителю: камеры кругового обзора, датчики света и дождя, сканер мёртвых зон, система считывания дорожных знаков и другие.
Осенью прошлого года Горьковский автозавод представил первые экземпляры электрических ГАЗелей
e-NNв статусе предсерийных: опытные образцы собраны на заводском конвейере. Единственный двигатель ГАЗели e-NNразвивает 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Электрогрузовик грузоподъёмностью 2,5 тонны может разогнаться до 100 км/ч,заявленный запас хода базовой модификации — 120 километров с возможностью увеличения до 200 километров. Выпуск серийных электромобилей должен начаться в 2021 году.