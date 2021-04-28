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Серийную ГАЗель NN впервые сфотографировали на заводе

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Кирилл Малышев

В паблике «Типичный автозавод / Нижний Новгород» соцсети ВКонтакте опублико­вана первая фото­графия готовой к выходу на рынок ГАЗели NN — рестай­линго­вой версии модели Next. На снимке хорошо видна новая приборная панель, а на заднем плане стоят машины с изменённой внешностью. Презентация новинки состоится в ближайшие недели.

  • Приставка NN в названии обновлённой ГАЗели расшифро­вывается как New Next. На машине появятся полностью свето­диодные фары — такие уже ставят на низко­польную маршрутку City. Изменятся бампер и решётка радиатора. В гамме агрегатов ожидаются дизели Volkswagen и Cummins, битопливные моторы Evotech под бензин и два вида газа, 6-ступен­чатая «механика» и, возможно, «автомат».

  • Салон полностью новый. Для модели разработали другую переднюю панель. На ней — климат-контроль, мульти­медийная система, комбинация приборов с большим цветным дисплеем, руль с кнопками управления «музыкой» и круиз-контролем. В перечне опций обещают до 30 систем помощи водителю: камеры кругового обзора, датчики света и дождя, сканер мёртвых зон, система считы­вания дорожных знаков и другие.

  • Осенью прошлого года Горьковский автозавод пред­ставил первые экзем­пляры электриче­ских ГАЗелей e-NN в статусе пред­серийных: опытные образцы собраны на заводском конвейере. Един­ственный двигатель ГАЗели e-NN развивает 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Электро­грузовик грузо­подъёмностью 2,5 тонны может разогнаться до 100 км/ч, заявленный запас хода базовой моди­фикации — 120 километров с возмож­ностью увели­чения до 200 километров. Выпуск серийных электро­мобилей должен начаться в 2021 году.

Нужно ли ГАЗели больше опций?

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