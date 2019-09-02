Новая Газель NN: двигатель VW и 8 USB-разъёмов
Николай Андреев
Компания ГАЗ на выставке Comtrans-2019 представила обновлённую версию Газели Next, которая будет называться Газель NN. По словам создателей, у новинки снижен уровень шума и вибраций, а доработанная конструкция позволит строить больше различных модификаций, в том числе полностью электрических.
Газель NN получила новую переднюю часть с линзованной оптикой, светодиодными ходовыми огнями, решёткой радиатора с хромированной вставкой и рельефным капотом. Повторители поворота переехали с передних крыльев на окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида.
В салоне – полностью новая передняя панель с прямоугольными дефлекторами вентиляции. Среди доступного оснащения заявлены водительское кресло с 20 различными регулировками, климат-контроль, мультимедийная система с девятидюймовым экраном, руль с кнопками, 8 USB-разъёмов, розетка на 220 Вольт и множество систем помощи водителю.
Для Газели NN анонсирован пока только один двигатель – двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с. (340 Н·м) разработки компании Volkswagen. С ним максимальная скорость составляет
130 км/ч.
Как сообщает «Российская газета», серийное производство Газели NN начнётся в конце 2020 года, а в продажу модель поступит в 2021 году.