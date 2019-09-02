Новая Газель NN: двигатель VW и 8 USB-разъёмов

Газель NN получила новую переднюю часть с линзо­ванной оптикой, свето­диодными ходовыми огнями, решёткой радиатора с хроми­рован­ной вставкой и рельефным капотом. Повтори­тели поворота пере­ехали с передних крыльев на окрашен­ные в цвет кузова зеркала заднего вида.

В салоне – полностью новая передняя панель с прямо­угольными дефлек­торами вентиляции. Среди доступного оснащения заявлены води­тельское кресло с 20 различными регулировками, климат-контроль, мульти­медийная система с девяти­дюймовым экраном, руль с кнопками, 8 USB-разъёмов, розетка на 220 Вольт и множество систем помощи водителю.

Для Газели NN анонсирован пока только один двига­тель – двух­литровый турбо­дизель мощностью 136 л.с. (340 Н·м) разработки компании Volkswagen. С ним макси­мальная скорость составляет 130 км/ч.