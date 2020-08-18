Вьетнамцы доработали российскую «Газель». Теперь это шикарный бизнес-вэн

Персональные кресла обшиты кожей и декори­рованы вставками под дерево. Среди атрибутов, создающих атмосферу роскоши, — телевизор в передней части интерьера, зеркала и амбиентная подсветка. Боковая сдвижная дверь оснащена электроприводом.

В России «Газель Next» продаётся в виде бортового фургона, цельно­металли­ческого фургона и автобуса с разными вариантами колёсной базы и кабины. В гамму двигателей входят 2,8-литровый дизель (120 л.с.), бензиновый мотор объёмом 2,7 литра (107 л.с.) и агрегат на биотопливе того же объёма и мощности.