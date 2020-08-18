Вьетнамцы доработали российскую «Газель». Теперь это шикарный бизнес-вэн
Артём Шахнович
Дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме — компания Gaz Viet Nam — представила роскошный микроавтобус на базе «Газель Next». Автомобиль получил кожаный салон с телевизором и особое оформление экстерьера. Изображения опубликованы на странице Gaz Viet Nam в Facebook.
Модификация, чьё название Skybus Gaz
V-Classотсылает к минивэну Mercedes-Benz V-Class, имеет салон с 11 посадочными местами.
Персональные кресла обшиты кожей и декорированы вставками под дерево. Среди атрибутов, создающих атмосферу роскоши, — телевизор в передней части интерьера, зеркала и амбиентная подсветка. Боковая сдвижная дверь оснащена электроприводом.
Снаружи бизнес-вэн отличается от «Газели Next» глубокой тонировкой стекол, молдингами и накладкой на капоте.
О стоимости модифицированного варианта не сообщается.
В России «Газель Next» продаётся в виде бортового фургона, цельнометаллического фургона и автобуса с разными вариантами колёсной базы и кабины. В гамму двигателей входят 2,8-литровый дизель (120 л.с.), бензиновый мотор объёмом 2,7 литра (107 л.с.) и агрегат на биотопливе того же объёма и мощности.