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Вьетнамцы доработали российскую «Газель». Теперь это шикарный бизнес-вэн

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Артём Шахнович

Дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме — компания Gaz Viet Nam — пред­ставила роскошный микро­автобус на базе «Газель Next». Авто­мобиль получил кожаный салон с теле­визором и особое оформ­ление экстерьера. Изображения опубликованы на странице Gaz Viet Nam в Facebook.

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  • Модификация, чьё название Skybus Gaz V-Class отсылает к минивэну Mercedes-Benz V-Class, имеет салон с 11 посадочными местами.

  • Персональные кресла обшиты кожей и декори­рованы вставками под дерево. Среди атрибутов, создающих атмосферу роскоши, — телевизор в передней части интерьера, зеркала и амбиентная подсветка. Боковая сдвижная дверь оснащена электроприводом.

  • Снаружи бизнес-вэн отличается от «Газели Next» глубокой тонировкой стекол, молдингами и накладкой на капоте.

  • О стоимости модифициро­ванного варианта не сообщается.

  • В России «Газель Next» продаётся в виде бортового фургона, цельно­металли­ческого фургона и автобуса с разными вариантами колёсной базы и кабины. В гамму двигателей входят 2,8-литровый дизель (120 л.с.), бензиновый мотор объёмом 2,7 литра (107 л.с.) и агрегат на биотопливе того же объёма и мощности.

Как вам вьетнамская «Газель»?

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