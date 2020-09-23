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ГАЗ запустит производство электромобилей в 2021 году

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Дмитрий Елизаров

Горьковский автозавод представил первые экземпляры электрических GAZelle e-NN в статусе предсерийных: опытные образцы собраны на заводском конвейере. Как уточняет Интерфакс, построены они с использованием платформы «Газель Next». Выпуск серийных электромобилей начнётся в следующем году.

  • От стандартных Газелей электрические версии отличаются набором компонентов силовой установки, в который входят электромотор, тяговые аккумуляторы, зарядное устройство, оснастка и так далее.

  • Единственный двигатель GAZelle e-NN развивает 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Электрогрузовик массой 4,6 тонны и грузоподъёмностью 2,5 тонны может разогнаться до 100 км/ч, заявленный запас хода базовой модификации — 120 километров с возможностью увеличения до 200 километров. Зарядить 48-киловаттную батарею на 80% можно за 30 минут.

  • На данный момент в конструкции грузовика используются электрические компоненты китайского производства. Однако по словам управляющего директора завода Андрея Софонова, которые приводит Интерфакс, уже есть планы по локализации их производства в Нижнем Новгороде.

  • Основная задача завода — унификация электрической версии Газели с прочими модификациями ради того, чтобы коммерческий транспорт с разными типами силовых установок можно было собирать на одном конвейере.

  • В конце нынешнего года завод планирует начать серийное производство обновлённой «Газели» с индексом NN. Она будет отличаться оформлением передней части, новым интерьером с мультимедийной системой и климат-контролем, а также, возможно, расширенной моторной гаммой.

Верите в перспективы электрической «Газели»?

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