ГАЗ запустит производство электромобилей в 2021 году

От стандартных Газелей электрические версии отличаются набором компонентов силовой установки, в который входят электромотор, тяговые аккумуляторы, зарядное устройство, оснастка и так далее.

Единственный двигатель GAZelle e-NN развивает 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Электрогрузовик массой 4,6 тонны и грузоподъёмностью 2,5 тонны может разогнаться до 100 км/ч, заявленный запас хода базовой модификации — 120 километров с возможностью увеличения до 200 километров. Зарядить 48-киловаттную батарею на 80% можно за 30 минут.

На данный момент в конструкции грузовика используются электрические компоненты китайского производства. Однако по словам управляющего директора завода Андрея Софонова, которые приводит Интерфакс, уже есть планы по локализации их производства в Нижнем Новгороде.

Основная задача завода — унификация электрической версии Газели с прочими модификациями ради того, чтобы коммерческий транспорт с разными типами силовых установок можно было собирать на одном конвейере.