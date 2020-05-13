В Германии начали выпускать электрические «Газели»

Всего немцы предлагают пять модификаций электриче­ских «Газелей» — бортовой грузовик с тентом EFA-S E 35, версию с композитным кузовом E 35 K, грузовой вариант с двухрядной кабиной E 35 D, цельно­металли­ческий фургон E 35 V и микро­автобус E 35 B. Внешне от рос­сийских исполнений они отличаются только эмблемой на решётке радиатора.

На место ДВС в «Газели» устанавливают электро­мотор мощностью 150 л.с. (730 Н·м), а в раму внедряют литий-железо­фосфатный аккуму­лятор ёмкостью 80 кВт·ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 88 км/ч, а запас хода без подзарядки превышает 200 километров. Модифи­кации полной массой 3,5 тонны имеют грузо­подъёмность в 900 кило­граммов, а 4,25-тонные версии рассчитаны на 1600 килограммов.