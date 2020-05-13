В Германии начали выпускать электрические «Газели»
Николай Андреев
Компания ElektroFahrzeuge Stuttgart (EFA-S) из Штутгарта, которая переводит автомобили с ДВС на электротягу, запустила производство электрической версии «Газели Next». Она закупает машины у самого автопроизводителя, доставляет в Германию и конвертирует в электромобили.
Всего немцы предлагают пять модификаций электрических «Газелей» — бортовой грузовик с тентом
EFA-SE 35, версию с композитным кузовом E 35 K, грузовой вариант с двухрядной кабиной E 35 D, цельнометаллический фургон E 35 V и микроавтобус E 35 B. Внешне от российских исполнений они отличаются только эмблемой на решётке радиатора.
На место ДВС в «Газели» устанавливают электромотор мощностью 150 л.с. (730 Н·м), а в раму внедряют литий-железофосфатный аккумулятор ёмкостью 80 кВт·ч. Максимальная скорость ограничена на отметке
88 км/ч,а запас хода без подзарядки превышает 200 километров. Модификации полной массой 3,5 тонны имеют грузоподъёмность в 900 килограммов, а 4,25-тонные версии рассчитаны на 1600 килограммов.
EFA-S не раскрывает стоимость электрических «Газелей» — её назовут только по запросу. Компания с 2016 года принадлежит китайской Beijing Zhonghuan Investment Management и на данный момент выпустила около 200 электромобилей.
В 2016 году Группа ГАЗ создала заводскую электрическую версию фургона «Газели Next». Она оснащается 86-сильным электродвигателем Siemens и 49-киловаттной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 100 километров. Электрический фургон собирается мелкосерийно и стоит 6,5 миллиона рублей.