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В Германии начали выпускать электрические «Газели»

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Николай Андреев

Компания ElektroFahrzeuge Stuttgart (EFA-S) из Штутгарта, которая переводит авто­мобили с ДВС на электротягу, запустила производ­ство электри­ческой версии «Газели Next». Она закупает машины у самого автопроизво­дителя, доставляет в Германию и конверти­рует в электромобили.

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  • Всего немцы предлагают пять модификаций электриче­ских «Газелей» — бортовой грузовик с тентом EFA-S E 35, версию с композитным кузовом E 35 K, грузовой вариант с двухрядной кабиной E 35 D, цельно­металли­ческий фургон E 35 V и микро­автобус E 35 B. Внешне от рос­сийских исполнений они отличаются только эмблемой на решётке радиатора.

  • На место ДВС в «Газели» устанавливают электро­мотор мощностью 150 л.с. (730 Н·м), а в раму внедряют литий-железо­фосфатный аккуму­лятор ёмкостью 80 кВт·ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 88 км/ч, а запас хода без подзарядки превышает 200 километров. Модифи­кации полной массой 3,5 тонны имеют грузо­подъёмность в 900 кило­граммов, а 4,25-тонные версии рассчитаны на 1600 килограммов.

  • EFA-S не раскрывает стоимость электрических «Газелей» — её назовут только по запросу. Компания с 2016 года принадлежит китайской Beijing Zhonghuan Investment Management и на данный момент выпустила около 200 электромобилей.

В 2016 году Группа ГАЗ создала заводскую электрическую версию фургона «Газели Next». Она оснащается 86-сильным электро­двигателем Siemens и 49-киловаттной батареей, которая обеспечи­вает дальность хода в 100 километров. Электрический фургон собирается мелко­серийно и стоит 6,5 миллиона рублей.

Для «Газели» достаточно запаса хода в 200 километров?

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