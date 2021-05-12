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Опубликованы первые «живые» фото электрической ГАЗели

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Дмитрий Елизаров

В инстаграм-аккаунте rci_news появились фотографии микро­автобуса ГАЗель e-NN — электро­версии новой ГАЗели, которая выйдет на рынок под названием NN (New Next). Внешне электро­мобиль не отличается от стандартного микро­автобуса, однако оснащён альтер­нативной силовой установкой. Будущая новинка выставлена в дилерском шоуруме.

  • Судя по фото, двигатель у ГАЗели e-NN размещён в традици­онном подкапотном простран­стве, а блок аккуму­ляторов вмонтирован в пол. Опубликованы и изображения интерьера, однако никаких изменений по сравнению с обычной ГАЗелью NN не наблюдается.

  • Предсерийные образцы электрического микро­автобуса завод пред­ставил осенью прошлого года. Такая ГАЗель оснащена единственным электро­мотором на 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента, который позволяет ей набирать до 100 км/ч и перевозить 2,5 тонны груза. Запас хода — до 200 километров. Компонентами какого происхождения будут оснащать серийные электрокары, пока не уточняется.

  • ГАЗель NN представляет собой результат глубокого рестайлинга семейства ГАЗель Next. Автобусы и фургоны получат доработанную внешность со свето­диодной оптикой, более современный интерьер с мульти­медийной системой и климат-контролем, а также широкий набор силовых агрегатов — бензиновых, дизельных и битопливных. Не исключено и применение автомати­ческой коробки.

  • Ранее в интернете появилась фото­графия ещё одной будущей новинки — полно­приводного Соболь NN, который построят на той же архитектуре, что и ГАЗель NN.

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