Опубликованы первые «живые» фото электрической ГАЗели
Дмитрий Елизаров
В инстаграм-аккаунте rci_news появились фотографии микроавтобуса ГАЗель
Судя по фото, двигатель у ГАЗели e-NN размещён в традиционном подкапотном пространстве, а блок аккумуляторов вмонтирован в пол. Опубликованы и изображения интерьера, однако никаких изменений по сравнению с обычной ГАЗелью NN не наблюдается.
Предсерийные образцы электрического микроавтобуса завод представил осенью прошлого года. Такая ГАЗель оснащена единственным электромотором на 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента, который позволяет ей набирать до
100 км/чи перевозить 2,5 тонны груза. Запас хода — до 200 километров. Компонентами какого происхождения будут оснащать серийные электрокары, пока не уточняется.
ГАЗель NN представляет собой результат глубокого рестайлинга семейства ГАЗель Next. Автобусы и фургоны получат доработанную внешность со светодиодной оптикой, более современный интерьер с мультимедийной системой и климат-контролем, а также широкий набор силовых агрегатов — бензиновых, дизельных и битопливных. Не исключено и применение автоматической коробки.
Ранее в интернете появилась фотография ещё одной будущей новинки — полноприводного Соболь NN, который построят на той же архитектуре, что и ГАЗель NN.