Опубликованы первые «живые» фото электрической ГАЗели

Судя по фото, двигатель у ГАЗели e-NN размещён в традици­онном подкапотном простран­стве, а блок аккуму­ляторов вмонтирован в пол. Опубликованы и изображения интерьера, однако никаких изменений по сравнению с обычной ГАЗелью NN не наблюдается.

Предсерийные образцы электрического микро­автобуса завод пред­ставил осенью прошлого года. Такая ГАЗель оснащена единственным электро­мотором на 136 л.с. и 310 Нм крутящего момента, который позволяет ей набирать до 100 км/ч и перевозить 2,5 тонны груза. Запас хода — до 200 километров. Компонентами какого происхождения будут оснащать серийные электрокары, пока не уточняется.

ГАЗель NN представляет собой результат глубокого рестайлинга семейства ГАЗель Next. Автобусы и фургоны получат доработанную внешность со свето­диодной оптикой, более современный интерьер с мульти­медийной системой и климат-контролем, а также широкий набор силовых агрегатов — бензиновых, дизельных и битопливных. Не исключено и применение автомати­ческой коробки.